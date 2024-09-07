Apple Watch Series 10'un daha fazla özelliği ortaya çıktı

Uyku apnesi tespiti
Apple Watch Series 10, daha büyük ekrana sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni özellikleri kullanılabilir kılacak ve daha doğru sonuçlar verecek güncellenmiş EKG/kalp atış hızı sensörü içerecek.
Yeni Watch 10, uyku apnesi algılama özelliğiyle gelecek. Saat, uyku takibi özelliğine dayanarak kullanıcının uyku apnesi olup olmadığını tespit edebilecek. watchOS 11 ile gelen yeni Yaşam Bulguları (Vitals) uygulamasındakine benzer şekilde Apple Watch’un uyku apnesi tespitini yapabilmesi için kullanıcıdan birkaç gün boyunca uyurken saati takmasını isteyecek. Apple’ın bu sensörlerle toplanan sağlık verilerinin işlenme şeklini değiştirdiği de söyleniyor.
Daha büyük ekran ve yeni saat kadranları
Apple’ın bu yıl yalnızca iPhone’larda değil, Apple Watch’ta da ekranı büyüttüğü söyleniyor. Küçük modelin 41mm - 45mm kasa boyutuna sahip olması, büyük modelin ise 49mm Apple Watch Ultra’ya yakın boyutta olması bekleniyor. Apple Watch Series 10, 44 mm ve 48 mm boyutlarında gelebilir.
Büyük ekrandan faydalanacak yeni saat kadranları da göreceğiz. Ortam ışığına tepki veren bir saat yüzü olan “Reflections” ve yelken sporu yarışmasını düşünerek tasarlanmış ve kullanıcının kolayca zamanlayıcıyı başlatabildiği “Regatta”, bilinen yeni kadranlar arasında.
Su geçirmezliği artırılacak
Apple Watch Series 9’un su geçirmezlik derecesi 50 metre ve tüplü dalış gibi aktiviteler için önerilmiyor. Apple Watch Ultra ise 100 metre derinliğe kadar suya daldırılabiliyor, 40 metreye kadar da yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılabiliyor. Apple Watch 10, yüksek hızlı su sporları için 20 metre derinliğe kadar dayanabilecek. Ayrıca şu anda Watch Ultra’ya özel olan Apple Derinlik uygulamasıyla gelecek.
Bu söylentilere ek olarak, Apple Watch Series 10’un daha ince tasarıma sahip olması beklenirken, Apple Watch Ultra 3'ün önceki neslin tasarımını koruması bekleniyor. Apple'ın ayrıca güncellenmiş bir Apple Watch SE duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.