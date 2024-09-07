Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch Series 10'un daha fazla özelliği ortaya çıktı

    Apple Glowtime etkinliğinde yeni Apple Watch modelleri de tanıtılacak. Uyku apnesi takibi özelliğiyle geleceği söylenen Apple Watch Series 10 hakkında daha fazla detay ortaya çıktı.
    Apple Watch Series 10 beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple Glowtime etkinliği yaklaşırken, iPhone 16 ve 16 Pro modelleriyle birlikte tanıtılacak Apple Watch Series 10 hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. İşte yeni nesil Apple Watch 10’un beklenen özellikleri:

    Uyku apnesi tespiti

    Apple Watch Series 10, daha büyük ekrana sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni özellikleri kullanılabilir kılacak ve daha doğru sonuçlar verecek güncellenmiş EKG/kalp atış hızı sensörü içerecek.

    Yeni Watch 10, uyku apnesi algılama özelliğiyle gelecek. Saat, uyku takibi özelliğine dayanarak kullanıcının uyku apnesi olup olmadığını tespit edebilecek. watchOS 11 ile gelen yeni Yaşam Bulguları (Vitals) uygulamasındakine benzer şekilde Apple Watch’un uyku apnesi tespitini yapabilmesi için kullanıcıdan birkaç gün boyunca uyurken saati takmasını isteyecek. Apple’ın bu sensörlerle toplanan sağlık verilerinin işlenme şeklini değiştirdiği de söyleniyor.

    Daha büyük ekran ve yeni saat kadranları

    Apple’ın bu yıl yalnızca iPhone’larda değil, Apple Watch’ta da ekranı büyüttüğü söyleniyor. Küçük modelin 41mm - 45mm kasa boyutuna sahip olması, büyük modelin ise 49mm Apple Watch Ultra’ya yakın boyutta olması bekleniyor. Apple Watch Series 10, 44 mm ve 48 mm boyutlarında gelebilir.

    Büyük ekrandan faydalanacak yeni saat kadranları da göreceğiz. Ortam ışığına tepki veren bir saat yüzü olan “Reflections” ve yelken sporu yarışmasını düşünerek tasarlanmış ve kullanıcının kolayca zamanlayıcıyı başlatabildiği “Regatta”, bilinen yeni kadranlar arasında.

    Su geçirmezliği artırılacak

    Apple Watch Series 9’un su geçirmezlik derecesi 50 metre ve tüplü dalış gibi aktiviteler için önerilmiyor. Apple Watch Ultra ise 100 metre derinliğe kadar suya daldırılabiliyor, 40 metreye kadar da yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılabiliyor. Apple Watch 10, yüksek hızlı su sporları için 20 metre derinliğe kadar dayanabilecek. Ayrıca şu anda Watch Ultra’ya özel olan Apple Derinlik uygulamasıyla gelecek.

    Bu söylentilere ek olarak, Apple Watch Series 10’un daha ince tasarıma sahip olması beklenirken, Apple Watch Ultra 3'ün önceki neslin tasarımını koruması bekleniyor. Apple'ın ayrıca güncellenmiş bir Apple Watch SE duyurması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apartman ortak alan elektrik aboneliği ücreti güvercin nasıl yakalanır geri görüş kamerası mesafe ayarı arçelik 5080 t çamaşır makinesi kısa program doları bankadan mı döviz bürosundan mı almalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4 Pro
    Tecno Pova 4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız