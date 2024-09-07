Apple Watch Series 10'un daha fazla özelliği ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Apple Glowtime etkinliği yaklaşırken, iPhone 16 ve 16 Pro modelleriyle birlikte tanıtılacak Apple Watch Series 10 hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. İşte yeni nesil Apple Watch 10’un beklenen özellikleri:

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Uyku apnesi tespiti

Apple Watch Series 10, daha büyük ekrana sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni özellikleri kullanılabilir kılacak ve daha doğru sonuçlar verecek güncellenmiş EKG/kalp atış hızı sensörü içerecek.

Yeni Watch 10, uyku apnesi algılama özelliğiyle gelecek. Saat, uyku takibi özelliğine dayanarak kullanıcının uyku apnesi olup olmadığını tespit edebilecek. watchOS 11 ile gelen yeni Yaşam Bulguları (Vitals) uygulamasındakine benzer şekilde Apple Watch’un uyku apnesi tespitini yapabilmesi için kullanıcıdan birkaç gün boyunca uyurken saati takmasını isteyecek. Apple’ın bu sensörlerle toplanan sağlık verilerinin işlenme şeklini değiştirdiği de söyleniyor.

Daha büyük ekran ve yeni saat kadranları

Apple’ın bu yıl yalnızca iPhone’larda değil, Apple Watch’ta da ekranı büyüttüğü söyleniyor. Küçük modelin 41mm - 45mm kasa boyutuna sahip olması, büyük modelin ise 49mm Apple Watch Ultra’ya yakın boyutta olması bekleniyor. Apple Watch Series 10, 44 mm ve 48 mm boyutlarında gelebilir.

Büyük ekrandan faydalanacak yeni saat kadranları da göreceğiz. Ortam ışığına tepki veren bir saat yüzü olan “Reflections” ve yelken sporu yarışmasını düşünerek tasarlanmış ve kullanıcının kolayca zamanlayıcıyı başlatabildiği “Regatta”, bilinen yeni kadranlar arasında.

Su geçirmezliği artırılacak

Apple Watch Series 9’un su geçirmezlik derecesi 50 metre ve tüplü dalış gibi aktiviteler için önerilmiyor. Apple Watch Ultra ise 100 metre derinliğe kadar suya daldırılabiliyor, 40 metreye kadar da yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılabiliyor. Apple Watch 10, yüksek hızlı su sporları için 20 metre derinliğe kadar dayanabilecek. Ayrıca şu anda Watch Ultra’ya özel olan Apple Derinlik uygulamasıyla gelecek.

Bu söylentilere ek olarak, Apple Watch Series 10’un daha ince tasarıma sahip olması beklenirken, Apple Watch Ultra 3'ün önceki neslin tasarımını koruması bekleniyor. Apple'ın ayrıca güncellenmiş bir Apple Watch SE duyurması bekleniyor.

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Apple Watch Series 10'un daha fazla özelliği ortaya çıktı