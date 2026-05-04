    watchOS 27, Apple Watch Ultra'nın kadranını getiriyor

    Apple, Watch Ultra'nın popüler modüler saat kadranının basitleştirilmiş bir sürümünü test ediyor. Yeni modüler kadran, yakında iOS 27 ile birlikte tanıtılacak watchOS 27 güncellemesiyle sunulacak.

    Apple, watchOS 27 güncellemesiyle yeni modüler saat kadranı sunmaya hazırlanıyor. Apple, her yıl akıllı saat serisini yeni kadranlarla yeniliyor; bu yılki Orchid kod adlı kadran, Modular Ultra tasarımının basitleştirilmiş bir sürümünü getirecek.

    Watch Ultra'nın modüler kadranı sadeleştirilmiş olarak geliyor

    Yeni kadran, Ultra modellerdeki büyük saat ekranını koruyor ancak merkezi komplikasyonu ve çerçeve tabanlı bilgileri kaldırıyor. Bunun yerine, saatin altında üç küçük komplikasyondan oluşan bir sıra içeriyor ve daha sade, daha az yoğun bir düzen oluşturuyor. Bu tasarım, standart Apple Watch Series modellerinin kullanıcıları için modüler deneyimi daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlarken, aynı zamanda bir bakışta faydalı veriler sunmayı hedefliyor gibi görünüyor.

    Apple, ekosistemine sürekli olarak yeni kadranlar ekledi; son örnekler arasında Apple Watch Ultra için Wayfinder, Modular Ultra, Waypoint ve daha geniş ürün yelpazesi için Exactograph yer alıyor. Yeni modüler kadran, sadeliği dengeleyerek özelleştirme imkanı sunarak bu geleneği sürdürecek. Apple ayrıca yıllık Pride saat kadranı güncellemesini de hazırlıyor. Bu yılki sürüm, Pride Luminance olarak adlandırılacak ve watchOS 27 sürümünden önce, bu ayın sonlarında watchOS 26.5 ile sunulacak.

     watchOS 27 ne zaman tanıtılacak?

    Apple, watchOS 27 yeniliklerini iOS 27 ve diğer yazılımlarla birlikte 8 Haziran’daki WWDC26 etkinliğinde tanıtacak. Etkinliğin ardından iOS 27 geliştirici betası ile birlikte watchOS 27 developer beta 1 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.

