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Apple, Windows 7 destekli Boot Camp'i ertelemiş görünüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,1b
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Shady
Haber Editörü
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Apple, Windows 7 destekli Boot Camp'i ertelemiş görünüyor
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Apple'ın 2005 yılında IBM işlemcilerinin yerine Intel işlemcilerini kullanmasıyla birlikte Mac kullanıcılarının bilgisayarlarına 2.işletim sistemi olarak Windows'u rahatça yüklemelerine imkan veren Boot Camp yazılımının Windows 7'e vereceği destek bir süre daha gecikecek gibi duruyor.

Windows 7'nin 22 Ekim'de kullanıcıyla buluşmasının ardından Apple, Boot Camp yazılımının Windows 7 ile uyumlu hale gelmesi için güncellemeye gerek duyulduğunu ve bu güncellemenin yılın sonuna doğru yayınlanacağı açıklamıştı. Ancak 2009'u geride bırakmamıza rağmen Apple bu güncellemeyi yayınlamadı.

Apple'ın destek birimindeki çalışandan gelen bilgilerde, Boot Camp'in Windows 7 desteği için gereken son versiyonunun muhtemelen hala testte olduğunu ve önümüzdeki zamanlarda kullanıcıya sunulacağını gösteriyor.


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rabbitweed 9 yıl
isteyen herkes kurabiliyor zaten windows 7 yi.sorun install ederken ekran kararmasi..bunuda halletmek icinde zahmetli yolu var.ayrica windows 7 driver destegi hala eksik.mesela isight in mikrofonu calismiyor.bluetooth da calismiyor (klavye ve fare calisiyor ama device manager da hala bluetooth donanimi yuklenmedi gosteriyor).Bugun butun driver lari yuklememe ragmen multi touch faremin multitouch ini kullanamadim mesela.Onun disinda sorunsuz ve hizli calisiyor :)
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resler 9 yıl
Win 7 nin MSnin dahi beklemediği ilgiden sonra geciktirmeleri gayet doğal.
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oxiabit 9 yıl
açıkcası benim macbook'umda 15 gb lık bir windows 7 bölüntüsü var. Multitouch dahil bütün fonksiyonlar sorunsuz çalışıyor. hatta mac bölüntüsünün diskini bile görüp okuyabuliyorum. yani bu haberi bi kac yerde daha görmüştüm ama pek anlam verememiştim. yani bende tüm özellikler sorunsuz çalışıyor. peki ozaman windows 7 desteği ne anlama geliyor olabilirki başka? benmi yanlış anlıyorum
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