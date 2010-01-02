Apple, Windows 7 destekli Boot Camp'i ertelemiş görünüyor

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Apple'ın 2005 yılında IBM işlemcilerinin yerine Intel işlemcilerini kullanmasıyla birlikte Mac kullanıcılarının bilgisayarlarına 2.işletim sistemi olarak Windows'u rahatça yüklemelerine imkan veren Boot Camp yazılımının Windows 7'e vereceği destek bir süre daha gecikecek gibi duruyor.

Windows 7'nin 22 Ekim'de kullanıcıyla buluşmasının ardından Apple, Boot Camp yazılımının Windows 7 ile uyumlu hale gelmesi için güncellemeye gerek duyulduğunu ve bu güncellemenin yılın sonuna doğru yayınlanacağı açıklamıştı. Ancak 2009'u geride bırakmamıza rağmen Apple bu güncellemeyi yayınlamadı.

Apple'ın destek birimindeki çalışandan gelen bilgilerde, Boot Camp'in Windows 7 desteği için gereken son versiyonunun muhtemelen hala testte olduğunu ve önümüzdeki zamanlarda kullanıcıya sunulacağını gösteriyor.