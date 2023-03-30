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    Apple WWDC 2023 tarihi belli oldu

    iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 işletim sistemlerinin görücüye çıkacağı WWDC 2023 konferansı için tarih belli oldu. Etkinlik yine sanal olarak gerçekleşecek. 
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ağırlıklı olarak yazılım lansmanlarını gerçekleştirdiği WWDC konferansının bu yıl hangi tarihte yapılacağı belli oldu. WWDC 2023 konferansında kaynaklar bir sürpriz de bekliyor.

    WWDC 2023 ne zaman gerçekleşecek?

    Apple’ın açıkladığı tarihlere göre WWDC 2023 konferansı 5 Haziran – 9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pandemi döneminden bu yana konferans sanal ortamda düzenleniyor. Sadece öğrenciler ve geliştiricilerle birlikte Apple Park kampüsünde özel bir tecrübe atölyesi olacak.

    Konferansta iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 işletim sistemleri sahneye çıkacak. Her zaman olduğu gibi konferans ile birlikte beta süreci erişime açılacak ve Sonbahar döneminde de nihai sürümler indirmeye sunulacak.

    Bu yıl farklı olarak kaynaklar Reality Pro sanal gerçeklik kaskının da lansmanını bekliyor. Bağımsız bir kask olacak Reality Pro, firmanın arttırılmış gerçeklik alanında geldiği son noktayı temsil edecek. M2 yongası, çift 4K ekran, gelişmiş vücut takibi gibi özelliklere sahip olan kask 3000$ seviyesinden yıl sonuna doğru piyasada olacak.

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