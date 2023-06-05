watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri ve güncelleme alacak saatler

- watchOS 10 yenilikleri neler 🆕
- Yeni widget'lar ve aktivite tasarımı
- Yeni saat kadranları
- Egzersiz için yeni Bisiklet desteği
- Acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları ve topografik harita
- Mental Sağlık Uygulaması
- watchOS 10 ne zaman çıkacak 📅
- watchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚
- Yorumlar
Apple, TSİ 20.00’de başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC23) etkinliğinde watchOS 10 dahil olmak üzere yeni güncellemelerini tanıttı. 5 Haziran’da Apple Watch'lar için gelecek olan büyük güncelleme resmi olarak tanıtıldı. Karşınızda watchOS 10 özellikleri:
watchOS 10 yenilikleri neler 🆕
- Widget'lar
- Yeni aktivite tasarımı
- Yeni saat kadranları (Snoopy ve Woodstock)
- Egzersiz için yeni Bisiklet desteği
- Acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları
- Yeni topografik harita
- Mental Sağlık Uygulaması
Yeni widget'lar ve aktivite tasarımı
Yeni saat kadranları
Egzersiz için yeni Bisiklet desteği
Acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları ve topografik harita
Kontur çizgileri, tepe gölgelendirmesi ve yükseklik ayrıntılarının yanı sıra ilgi çekici noktalar ve patika başları içeren yeni topografik harita geliyor. Yeni parkurlar ve parkur başları keşfetmek için aramayı kullanılabilecek. Parkur adlarını, zorluk seviyelerini, yükseklik ve daha fazlası görüntülenebilecek.
Mental Sağlık Uygulaması
watchOS 10 ne zaman çıkacak 📅
Apple, WWDC23 etkinliğinde watchOS 10'u tanıttı ve geliştiriciler için beta sürümünü yayınladı. Ancak watchOS 10 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olmak gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. Zira halka açık watchOS 10 Beta için de yine Apple’ın Beta Programına katılmak gerekiyor.
watchOS 10 kararlı sürümünün tam çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte, kararlı sürümün sonbahar aylarında çıkması bekleniyor.
watchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch SE (2. Nesil)
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Ultra
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)