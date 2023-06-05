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    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri ve güncelleme alacak saatler

    Apple WWDC23 etkinliğinde Apple Watch'lara gelecek olan yeni watchOS 10'u tanıttı. Peki yeni watchOS 10 özellikleri neler? İşte tüm yenilikler ve watchOS 10 alacak saatler:    
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    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri Tam Boyutta Gör

    Apple, TSİ 20.00’de başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC23) etkinliğinde watchOS 10 dahil olmak üzere yeni güncellemelerini tanıttı. 5 Haziran’da Apple Watch'lar için gelecek olan büyük güncelleme resmi olarak tanıtıldı. Karşınızda watchOS 10 özellikleri:

    watchOS 10 yenilikleri neler 🆕

    • Widget'lar 
    • Yeni aktivite tasarımı
    • Yeni saat kadranları (Snoopy ve Woodstock)
    • Egzersiz için yeni Bisiklet desteği
    • Acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları
    • Yeni topografik harita
    • Mental Sağlık Uygulaması

    Yeni widget'lar ve aktivite tasarımı

    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Herhangi bir saat kadranını kullanıp, ardından widget'ları akıllı bir yığın halinde göstermek için dijital crown'u kullanabilrisiniz. Ayrıca saati yansıtan dinamik arka plan renkleri de sunmakta. Köşe simgeleri ve daha etkileyici bir yeni aktivite tasarımı da geliyor.

    Yeni saat kadranları

    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri Tam Boyutta Gör
    watchOS 10 ile birlikte Apple Watch, saatin kaç olduğunu göstermek için renkleri kullanılmakta ve Snoopy ve Woodstock saat kadranları ile bulunduğunuz yerde yağmur yağıyorsa Snoopy'nin üzerine yağmur yağacak.

    Egzersiz için yeni Bisiklet desteği

    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple Watch, bluetooth özellikli bisiklet sensörlerine bağlanabilecek. Bisiklet uygulaması, canlı etkinliği iPhone'da da görüntülemenizi sağlar böylece telefonunuzu monte edebilir ve ekran olarak kullanabilirsiniz.

    Acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları ve topografik harita

    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni hücresel bağlantı ara noktaları, hücresel bağlantıya sahip olduğunuz en son konumun nerede olduğunu ve rotanız üzerinde herhangi bir operatörle acil durum araması yapabileceğiniz yerleri göstermekte. Kayıtlı ara noktalarınızın 3 boyutlu görünümünü içeren yeni bir yükseklik görünümü sunuyor.

    Kontur çizgileri, tepe gölgelendirmesi ve yükseklik ayrıntılarının yanı sıra ilgi çekici noktalar ve patika başları içeren yeni topografik harita geliyor. Yeni parkurlar ve parkur başları keşfetmek için aramayı kullanılabilecek. Parkur adlarını, zorluk seviyelerini, yükseklik ve daha fazlası görüntülenebilecek.

    Mental Sağlık Uygulaması

    watchOS 10 tanıtıldı: İşte watchOS 10 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Farkındalık uygulamasından anlık duygularınızı ve günlük ruh halinizi kaydedebileceksiniz. Nasıl hissettiğinizi seçmek ve kaydırmak için dijital crown kullanılacak. Nasıl hissettiğinize dair soruları yanıtlayabilecek ve depresyon ve anksiyete risklerini görebileceksiniz.

    watchOS 10 ne zaman çıkacak 📅

    Apple, WWDC23 etkinliğinde watchOS 10'u tanıttı ve geliştiriciler için beta sürümünü yayınladı. Ancak watchOS 10 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olmak gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra yayınlanacak. Zira halka açık watchOS 10 Beta için de yine Apple’ın Beta Programına katılmak gerekiyor.

    watchOS 10 kararlı sürümünün tam çıkış tarihi kesin olmamakla birlikte, kararlı sürümün sonbahar aylarında çıkması bekleniyor.

    watchOS 10 güncellemesi alacak Apple Watch'lar ⌚

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