Apple yapay zeka konusunda Meta ile ortaklık kurabilir

Apple ve Meta yapay zeka ortaklığı konusunda görüştü
Meta ve üretken yapay zeka geliştiren diğer şirketler, Apple'ın iPhone'ları aracılığıyla sunduğu devasa dağıtımdan yararlanmayı umuyor. Bunu tıpkı Apple'ın iPhone'daki App Store ile sunduğuna benzer bir şekilde yapmak istiyor.
Üretken yapay zekaya geç katılan Apple, kendi küçük yapay zeka modellerini geliştirdi ancak daha karmaşık veya spesifik görevler için iş ortaklarına başvuracağını duyurdu. Apple Intelligence bu ayın başlarında şirketin Dünya Çapındaki Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtıldığında, OpenAI'nin ChatGPT'si şirketin ilk ortağı olarak duyuruldu.
Apple yazılım lideri Craig Federighi, "En iyiyle başlamak istedik" dedi ve ChatGPT'nin "bugünün kullanıcılarımız için en iyi seçimi temsil ettiğini" belirtti. Ayrıca Apple'ın Google'ın Gemini'sini de entegre etmek istediğini söyledi.
Görüşmelere aşina olan kişiler, Google ve Meta'nın yanı sıra yapay zeka girişimleri Anthropic ve Perplexity'nin de üretken yapay zekalarını Apple Intelligence'a getirmek için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.Kaynakça https://www.wsj.com/tech/ai/apple-meta-have-discussed-an-ai-partnership-cc57437e https://techcrunch.com/2024/06/23/apple-might-partner-with-meta-on-ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.