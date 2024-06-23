Tam Boyutta Gör Konuyla ilgili bilgilere göre, Facebook'un ana şirketi, Meta Platforms'un üretken yapay zeka modelinin iPhone'lar ve diğer cihazlar için yakın zamanda duyurulan yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence'a entegre edilmesi konusunda Apple ile görüşmelerde bulundu.

Apple ve Meta yapay zeka ortaklığı konusunda görüştü

Meta ve üretken yapay zeka geliştiren diğer şirketler, Apple'ın iPhone'ları aracılığıyla sunduğu devasa dağıtımdan yararlanmayı umuyor. Bunu tıpkı Apple'ın iPhone'daki App Store ile sunduğuna benzer bir şekilde yapmak istiyor.

Üretken yapay zekaya geç katılan Apple, kendi küçük yapay zeka modellerini geliştirdi ancak daha karmaşık veya spesifik görevler için iş ortaklarına başvuracağını duyurdu. Apple Intelligence bu ayın başlarında şirketin Dünya Çapındaki Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtıldığında, OpenAI'nin ChatGPT'si şirketin ilk ortağı olarak duyuruldu.

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Apple yazılım lideri Craig Federighi, "En iyiyle başlamak istedik" dedi ve ChatGPT'nin "bugünün kullanıcılarımız için en iyi seçimi temsil ettiğini" belirtti. Ayrıca Apple'ın Google'ın Gemini'sini de entegre etmek istediğini söyledi.

Görüşmelere aşina olan kişiler, Google ve Meta'nın yanı sıra yapay zeka girişimleri Anthropic ve Perplexity'nin de üretken yapay zekalarını Apple Intelligence'a getirmek için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

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Apple yapay zeka konusunda Meta ile ortaklık kurabilir