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    Anlık Bildirim

    Apple yapay zeka konusunda Meta ile ortaklık kurabilir

    Uzun süredir birbirine rakip olan iki dev şirket, Meta'nın üretken yapay zeka modelini potansiyel olarak Apple Intelligence'a entegre etme konusunda görüşmelerde bulundu.
    Apple yapay zeka konusunda Meta ile ortaklık kurabilir Tam Boyutta Gör
    Konuyla ilgili bilgilere göre, Facebook'un ana şirketi, Meta Platforms'un üretken yapay zeka modelinin iPhone'lar ve diğer cihazlar için yakın zamanda duyurulan yapay zeka sistemi olan Apple Intelligence'a entegre edilmesi konusunda Apple ile görüşmelerde bulundu.

    Apple ve Meta yapay zeka ortaklığı konusunda görüştü

    Meta ve üretken yapay zeka geliştiren diğer şirketler, Apple'ın iPhone'ları aracılığıyla sunduğu devasa dağıtımdan yararlanmayı umuyor. Bunu tıpkı Apple'ın iPhone'daki App Store ile sunduğuna benzer bir şekilde yapmak istiyor.

    Üretken yapay zekaya geç katılan Apple, kendi küçük yapay zeka modellerini geliştirdi ancak daha karmaşık veya spesifik görevler için iş ortaklarına başvuracağını duyurdu. Apple Intelligence bu ayın başlarında şirketin Dünya Çapındaki Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtıldığında, OpenAI'nin ChatGPT'si şirketin ilk ortağı olarak duyuruldu.

    Apple yazılım lideri Craig Federighi, "En iyiyle başlamak istedik" dedi ve ChatGPT'nin "bugünün kullanıcılarımız için en iyi seçimi temsil ettiğini" belirtti. Ayrıca Apple'ın Google'ın Gemini'sini de entegre etmek istediğini söyledi.

    Görüşmelere aşina olan kişiler, Google ve Meta'nın yanı sıra yapay zeka girişimleri Anthropic ve Perplexity'nin de üretken yapay zekalarını Apple Intelligence'a getirmek için Apple ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

    Kaynakça https://www.wsj.com/tech/ai/apple-meta-have-discussed-an-ai-partnership-cc57437e https://techcrunch.com/2024/06/23/apple-might-partner-with-meta-on-ai/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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