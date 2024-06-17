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    Apple, Siri'nin bazı yükseltmelerini 2025'e kadar bekletmeyecek

    Siri'nin yeni özelliklerinin çoğu 2025'te gelecek olsa da birkaçı bu yıl piyasaya sürülecek. Siri iOS 18'le birlikte yeni bir kullanıcı arayüzü, doğal dil güncellemeleri ve daha fazlasını kazanacak.
    Apple, Siri'nin bazı yükseltmelerini 2025'e kadar bekletmeyecek Tam Boyutta Gör
    WWDC 2024 sırasında Apple, yakın gelecekte Siri'ye gelecek bir dizi iyileştirmeyi duyurdu. Bu yükseltmelerin çoğunluğu 2025'te gelecek olsa da kullanıcılar iOS 18 piyasaya sürüldüğünde en az birkaç güncelleme görecek.

    Bazı Siri özellikleri 2025'ten önce kullanımda olacak

    Bloomberg 'ten Mark Gurman'a göre Siri, 2024'ün sonundan önce birkaç iyileştirme elde edecek. Bunlardan ilki Apple'ın WWDC 2024 sırasında paylaştığı yeni parlayan halka kullanıcı arayüzü olacak. Ayrıca sanal asistanın yanlış konuşsalar bile kullanıcıları daha iyi anlamasına olanak tanıyan doğal dil güncellemesini de sayabiliriz.

    Ayrıca Siri'nin Apple ürünleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. Son olarak Apple, kullanıcıların sorguları yüksek sesle söylemek yerine Siri'ye yazmalarına olanak tanıyacak. Tıpkı Siri'de olduğu gibi çoğu kullanıcı Apple Intelligence'ın diğer özelliklerinin çoğunu gelecek yıla kadar kullanmaya başlayamayacak.

    Gurman, Apple'ın yapay zeka tekliflerini kullanıma sunma konusunda kasıtlı olarak yavaş bir yaklaşım izlediğini dolayısıyla diğer şirketlerin yaşadığı sorunları yaşama olasılığının daha düşük olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte bu yıl sabırsızlıkla beklenecek birkaç yapay zeka özelliği daha var.

    Web sayfalarının, sesli notların, toplantı notlarının ve e-postaların özetlenmesi ve Genmoji (AI tarafından oluşturulan emoji) bu özelliklerden sadece birkaçı. Ayrıca yeniden tasarlanan Mail uygulamasını ve Swift Assist adlı Xcode programlama yardımcısını 2024 yılı içinde kullanabileceğimizden bahsediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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