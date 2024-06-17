Apple, Siri'nin bazı yükseltmelerini 2025'e kadar bekletmeyecek

Bazı Siri özellikleri 2025'ten önce kullanımda olacak
Bloomberg 'ten Mark Gurman'a göre Siri, 2024'ün sonundan önce birkaç iyileştirme elde edecek. Bunlardan ilki Apple'ın WWDC 2024 sırasında paylaştığı yeni parlayan halka kullanıcı arayüzü olacak. Ayrıca sanal asistanın yanlış konuşsalar bile kullanıcıları daha iyi anlamasına olanak tanıyan doğal dil güncellemesini de sayabiliriz.
Ayrıca Siri'nin Apple ürünleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. Son olarak Apple, kullanıcıların sorguları yüksek sesle söylemek yerine Siri'ye yazmalarına olanak tanıyacak. Tıpkı Siri'de olduğu gibi çoğu kullanıcı Apple Intelligence'ın diğer özelliklerinin çoğunu gelecek yıla kadar kullanmaya başlayamayacak.
Gurman, Apple'ın yapay zeka tekliflerini kullanıma sunma konusunda kasıtlı olarak yavaş bir yaklaşım izlediğini dolayısıyla diğer şirketlerin yaşadığı sorunları yaşama olasılığının daha düşük olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte bu yıl sabırsızlıkla beklenecek birkaç yapay zeka özelliği daha var.
Web sayfalarının, sesli notların, toplantı notlarının ve e-postaların özetlenmesi ve Genmoji (AI tarafından oluşturulan emoji) bu özelliklerden sadece birkaçı. Ayrıca yeniden tasarlanan Mail uygulamasını ve Swift Assist adlı Xcode programlama yardımcısını 2024 yılı içinde kullanabileceğimizden bahsediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.