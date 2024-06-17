Tam Boyutta Gör WWDC 2024 sırasında Apple, yakın gelecekte Siri'ye gelecek bir dizi iyileştirmeyi duyurdu. Bu yükseltmelerin çoğunluğu 2025'te gelecek olsa da kullanıcılar iOS 18 piyasaya sürüldüğünde en az birkaç güncelleme görecek.

Bazı Siri özellikleri 2025'ten önce kullanımda olacak

Bloomberg 'ten Mark Gurman'a göre Siri, 2024'ün sonundan önce birkaç iyileştirme elde edecek. Bunlardan ilki Apple'ın WWDC 2024 sırasında paylaştığı yeni parlayan halka kullanıcı arayüzü olacak. Ayrıca sanal asistanın yanlış konuşsalar bile kullanıcıları daha iyi anlamasına olanak tanıyan doğal dil güncellemesini de sayabiliriz.

Ayrıca Siri'nin Apple ürünleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. Son olarak Apple, kullanıcıların sorguları yüksek sesle söylemek yerine Siri'ye yazmalarına olanak tanıyacak. Tıpkı Siri'de olduğu gibi çoğu kullanıcı Apple Intelligence'ın diğer özelliklerinin çoğunu gelecek yıla kadar kullanmaya başlayamayacak.

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Gurman, Apple'ın yapay zeka tekliflerini kullanıma sunma konusunda kasıtlı olarak yavaş bir yaklaşım izlediğini dolayısıyla diğer şirketlerin yaşadığı sorunları yaşama olasılığının daha düşük olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte bu yıl sabırsızlıkla beklenecek birkaç yapay zeka özelliği daha var.

Web sayfalarının, sesli notların, toplantı notlarının ve e-postaların özetlenmesi ve Genmoji (AI tarafından oluşturulan emoji) bu özelliklerden sadece birkaçı. Ayrıca yeniden tasarlanan Mail uygulamasını ve Swift Assist adlı Xcode programlama yardımcısını 2024 yılı içinde kullanabileceğimizden bahsediliyor.

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Apple, Siri'nin bazı yükseltmelerini 2025'e kadar bekletmeyecek