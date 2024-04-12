Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir teknoloji dünyasının odağında. Hatta bu modelin yepyeni gelişmeler ile tanıtılacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, OLED panel, Face ID ve daha fazlasıyla iPhone SE 4'ün özellikleri internete sızdırıldı.

2024 iPhone SE 4 neler sunacak?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve tüm gözler bir sonraki bütçe iPhone'una çevrilmiş durumda. Son sızıntılar ise, bu bekleyişin sona yaklaştığı yönünde. Buna göre iPhone SE 4, ön yüzünde 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak. Üstelik bu bölümde Face ID sensörüne yer verileceğini hatırlatalım.

48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Yani seramik kalkan kullanılmayacak. Söytentilere göre iPhone SE 4, Face ID desteği ile iPhone 13'e benzeyecek. Ancak arka bölümden iPhone XR gibi görünecek ve tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak.

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Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ayrıca AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız.

Ayrıca cihazın A16 Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipine sahip olacağı söyleniyor. Bunlar ne kadar heyecan verici olsa da, iPhone SE 4'ün çıkış tarihi halen netleşmiş değil. Şu anda sahip olduğumuz spekülasyonlar ise 2025'in başlarına işaret ediyor. Ayrıca iPhone SE cihazlarının önceki sürümlerine bakacak olursak, muhtemelen Mart veya Nisan aylarında tanıtılacak.

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2024 iPhone SE 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor?