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    2024 iPhone SE 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor?

    Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin özellikleri paylaşıldı. Bir sonraki bütçe odaklı iPhone'u, OLED panel ve daha fazlasına sahip olacak. İşte detaylar...
    2024 iPhone SE 4 özellikleri sızdırıldı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir teknoloji dünyasının odağında. Hatta bu modelin yepyeni gelişmeler ile tanıtılacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, OLED panel, Face ID ve daha fazlasıyla iPhone SE 4'ün özellikleri internete sızdırıldı. 

    2024 iPhone SE 4 neler sunacak?

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve tüm gözler bir sonraki bütçe iPhone'una çevrilmiş durumda. Son sızıntılar ise, bu bekleyişin sona yaklaştığı yönünde. Buna göre iPhone SE 4, ön yüzünde 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak. Üstelik bu bölümde Face ID sensörüne yer verileceğini hatırlatalım. 

    48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Yani seramik kalkan kullanılmayacak. Söytentilere göre iPhone SE 4, Face ID desteği ile iPhone 13'e benzeyecek. Ancak arka bölümden iPhone XR gibi görünecek ve tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak.

    Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ayrıca AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız. 

    Ayrıca cihazın A16 Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipine sahip olacağı söyleniyor. Bunlar ne kadar heyecan verici olsa da, iPhone SE 4'ün çıkış tarihi halen netleşmiş değil.  Şu anda sahip olduğumuz spekülasyonlar ise 2025'in başlarına işaret ediyor. Ayrıca iPhone SE cihazlarının önceki sürümlerine bakacak olursak, muhtemelen Mart veya Nisan aylarında tanıtılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    apple iphone se 4, Teknoloji Haberleri ve Apple
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