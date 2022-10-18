Apple yeni nesil Apple TV 4K'yı tanıttı

Tam Boyutta Gör Apple bugün, her zamankinden daha güçlü, eğlenceli ve etkileyici sinema kalitesi sunan yeni nesil Apple TV 4K'yı duyurdu. Daha hızlı performans ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunan A15 Bionic çipin güç verdiği yeni Apple TV 4K, herkesin evindeki en büyük ekranda keyfini çıkarabileceği sınırsız eğlence seçenekleri sunuyor.

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HDR10+ desteği de Apple TV 4K'da Dolby Vision'a katılıyor, böylece kullanıcılar en sevdikleri filmleri ve dizileri mümkün olan en iyi kalitede izleyebiliyorlar. Güçlü ve sezgisel işletim sistemi tvOS'i çalıştıran ve popüler Siri Remote'a sahip olan Apple TV 4K, kullanıcıların en sevdikleri içerikleri keşfetme ve keyfini çıkarma yöntemlerini de basitleştiriyor. Diğer Apple aygıtları ve servisleriyle sorunsuz entegrasyon sunan Apple TV, akıllı ev hub'ı olarak da kolaylık sağlıyor.

Apple TV fiyatı

Yeni Apple TV 4K iki farklı konfigürasyonda sunuluyor: 64 GB depolama alanı sunan Apple TV 4K (Wi-Fi) ve hızlı ağ bağlantısı ve yayın akışı için Gigabit Ethernet desteği, daha fazla akıllı ev aksesuarını bağlamak için Thread mesh ağ protokolü ve uygulamalar ve oyunlar için iki kat daha fazla depolama alanı (128 GB) sunan Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet). Siri Remote özellikli yeni Apple TV 4K 129 ABD doları başlangıç fiyatıyla bugün sipariş edilebiliyor ve 4 Kasım Cuma gününden itibaren satışa çıkacak. Ürünün Türkiye fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

Tam Boyutta Gör Apple'ın Dünya Çapında Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers, "Apple TV 4K, Apple kullanıcılarının evlerindeki en büyük ekranda en sevdikleri eğlencenin keyfini çıkarmalarının en iyi yolu ve şimdi her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Sinematik Bir Ev Sineması Deneyimi

Yeni Apple TV 4K'nın gücünü aldığı A15 Bionic, aygıtı çok daha güçlü ve enerji açısından verimli hale getiriyor. CPU performansı şimdi önceki nesle göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı ve bu sayede daha yüksek yanıt hızı, daha hızlı gezinme ve daha hızlı kullanıcı arayüzü animasyonları sunuyor. GPU performansı, daha da akıcı bir oyun deneyimi için önceki nesle göre yüzde 30'a kadar daha hızlı.

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Apple TV 4K, iPhone ile sihirli bir kurulum sürecinden başlayarak diğer Apple aygıtlarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve Kontrol Merkezi'ndeki Apple TV Remote ile her an zahmetsizce kontrol edilebiliyor. Apple donanım, yazılım ve servislerinin Apple TV 4K ile derinlemesine entegrasyonu, Apple ekosisteminin en iyilerini oturma odasına taşıyan benzersiz bir deneyimin kilidini açıyor.

tvOS

Bu sonbaharda, tvOS 16 ile Apple TV deneyimine gelen yeni özellikler arasında, müşterilerin Apple TV'yi kontrol etmek ve sonuçlarla etkileşim kurmak için seslerini kullanmalarını daha da kolaylaştıracak Siri güncellemeleri de yer alıyor. Apple TV'deki Siri tamamen yeniden tasarlandı ve her kullanıcının sesini tanıyabilecek, böylece kullanıcılar filmlerine, şovlarına, müziklerine, oyunlarına ve uygulamalarına kolayca erişebilecek ve kaldıkları yerden devam edebilecekler. Kullanıcılar Siri Remote'u kullanarak ve "Ne izlemeliyim?" diye sorarak kendilerine özel öneriler alabiliyorlar.

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, iPhone veya iPad'de bir FaceTime oturumu başlatıp Apple TV'de bir dizi veya film izleyerek SharePlay'in keyfini çıkarmaya devam edebilecek ve böylece tamamen eşzamanlı kalarak herkesin bir filmin dramatik sahnesini veya bir dizinin can alıcı noktasını aynı anda yakalamasını sağlayabilecek. Siri Remote kullanımı da dahil olmak üzere paylaşılan oynatma kontrolleri sayesinde SharePlay oturumundaki herkes oynatabiliyor, duraklatabiliyor veya ileri atlayabiliyor.

Akıllı Ev Hub'ı

Apple TV 4K, bir ev hub'ı olarak HomeKit kameralar, ışıklar, gölgelikler ve daha fazlası dahil olmak üzere uyumlu akıllı ev aksesuarlarına güvenli bir şekilde bağlanıyor; kullanıcının sahneleri ayarlamasına ve uzaktayken akıllı evini kontrol etmesine olanak tanıyor ve aksesuarların otomatik olarak çalışabilmesini sağlıyor. Apple TV 4K aynı zamanda, çok çeşitli aksesuarların platformlar arasında sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter için de önemli bir yapı taşı oluşturuyor ve akıllı evin gerçek vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Apple TV kullanıcıları bir HomeKit kamerasını görüntülerken, dış mekan ışıklarını açmak gibi yakındaki aksesuarları kontrol edebiliyor veya daha eksiksiz bir görünüm için birden fazla kamerayı aynı anda TV ekranında görüntüleyebiliyor. Ayrıca HomeKit Secure Video; insanları, hayvanları, arabaları ve paket teslimatlarını tespit etmek üzere videoyu özel olarak analiz etmek için Apple TV 4K'nın aygıt içi teknolojilerini kullanıyor.

Thread ağ desteği sayesinde Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet), uyumlu Thread tabanlı akıllı ev aksesuarlarına güvenilir ve güvenli bir şekilde bağlanıyor.

Çevre dostu

Çevre üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde tasarlanan yeni Apple TV 4K, bir önceki nesle göre yaklaşık yüzde 30 daha az güç kullanırken daha güçlü bir performans sunuyor. A15 Bionic'in sağladığı verimlilik artışı, dahili fan ihtiyacını ortadan kaldırarak daha kompakt bir tasarım sunuyor ve karbon ayak izinin bir önceki nesle göre yüzde 25 azalmasına katkıda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Apple TV 4K, Apple TV için bir ilk olarak, birden fazla baskılı devre kartının kaplamasında yüzde 100 geri dönüştürülmüş altın ve lehiminde de yüzde 100 geri dönüştürülmüş kalay içeriyor. Termal modül yüzde 80 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilirken, Siri Remote'un kasası yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum içeriyor. Yeniden tasarlanan ambalajlarda dış plastik kaplama kaldırılıyor ve ambalajların yüzde 90'ından fazlası lif bazlı hale getirilerek Apple'ın 2025 yılına kadar tüm ambalajlardan plastiği tamamen kaldırma hedefine bir adım daha yaklaşılıyor. Apple TV 4K serisinde cıva, BFR, PVC ve berilyum bulunmuyor.

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Apple yeni nesil Apple TV 4K'yı tanıttı