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    Apple, iPhone’ların kullanımını değiştirecek kılıflar planlıyor

    Apple’ın yeni patenti iPhone’lara takıldığında cihazın kullanımı değiştirecek kılıflar gösteriyor. Böylece belirli kılıflar ile iPhone; oyun, spor veya seyahat odaklı bir ara yüz sunabilecek.
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    PatentlyApple tarafından keşfedilen Apple patenti, yeni nesil iPhone kılıflarını ortaya koyuyor. Bu potansiyel kılıflar, iPhone kullanımını ciddi anlamda değiştirebilecek yeni bir sistem gösteriyor.

    Kılıflar ve docklar, farklı ara yüzleri tetikleyebilecek

    Patente göre Apple, iPhone için çok ilginç bir kılıf fikri hazırlıyor. Bu sistem ile her kılıf; kamera, spor, oyun gibi amaçlara sahip olacak ve cihazla bağlandığında cihazın farklı bir ara yüzü tetiklemesine izin verecek. Ayrıca kılıflar, özel tuşlar gibi fiziksel avantajlar da sağlayabilir.

    Bir diğer örnek ise araç kullanımı odaklı bir kılıf oluyor. Bu kılıf ile iPhone, standart ara yüzü yerine CarPlay ve haritalar temalı bir ara yüze geçiş yapıyor ve araç içinde kullanımı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Görseller, birçok farklı kullanımı daha gözler önüne seriyor. Ev Otomasyonu kılıfı, iPhone’u adeta bir akıllı ekrana dönüştürüyor. Ayrıca Ev Otomasyon kılıfı, bu yeni sistemin iPad’lere de gelebileceğine işaret ediyor olabilir.

    Apple’ın yeni sistemi yalnızca kılıflarla değil yeni nesil Dock sistemleri ile de çalışacak. Alarm için kullanabilecek bir Dock, kişilerin uyandırılmasını kolaylaştırabilir. Potansiyel bir hoparlör docku, iPhone’ların partilerde kullanımını kolaylaştırabilir. Apple’ın yeni sistemi hakkında pek bilgi bulunmuyor ancak bu sistem, NFC veya Bluetooth temelli çalışabilir.

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    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    B
    balkaptan 1 saat önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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