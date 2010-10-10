Apple'ın baskısı Meizu M8'in üretimini sonlandırıyor

Dünya çapında başarı kazanan elektronik ürünlerini klonlayarak çok daha düşük fiyatlarla satışa sunan Çinli elektronik üreticileri, daha çok yerel pazarda hareket ettikleri için şimdiye kadar ciddi sorunlarla karşılaşmamıştı. M8 modeliyle dönemin en başarılı iPhone klonunu hazırlayan Meizu, Apple'ın baskısıyla üretimini durdurma noktasına geldi. Ünü sadece anavatanı Çin ile sınırlı kalmayan ve M8 modeli, çeşitli ülkelere grey market üzerinden giriş yapan Meizu, bu modeli için üretimini durduruyor.

Meizu için sorun sadece üretimin durdurulması değil, firmanın tepe yöneticisi Jack Wong'un açıklamalarına bakılırsa Apple, satış yasağı getirilmesini de istiyor. Apple ile birlikte Fikri Mülkiyet Ofisi de benzer görüşte olduğu için Meizu, başarı kazanan M8 modelinin hem üretimine hem de satışına son verecek gibi görünüyor. Meizu'nun aksi yönde bir tutum sergilemesi halinde Fikri Mülkiyet Ofisinin, firmanın üretim tesislerine kilit vurma hakkı da bulunuyor ki Android tabanlı M9 modelini duyurmaya hazırlanan firma için bu göze alınabilecek bir risk değil.

1GHz işlemci, retina ekran ve donanımsal 3D hızlandırma yeteneklerine sahip olacağı açıklanan Android tabanlı M9 modelinin uluslararası başarı kazanması hedefleniyor. Ancak bu model, mevcut yol haritasına göre yıl sonuna doğru lanse edileceği için Meizu'nun aradaki boşluğu nasıl değerlendireceği veya lansmanı öne alıp alamayacağı henüz bilinmiyor.

Meizu dışında Apple iPhone tasarımını klonlayan başka üreticiler de bulunuyor. Bu kararın diğerleri için bir tehdit unsuru olup olmayacağını ise zaman gösterecek.