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Apple'ın baskısı Meizu M8'in üretimini sonlandırıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünya çapında başarı kazanan elektronik ürünlerini klonlayarak çok daha düşük fiyatlarla satışa sunan Çinli elektronik üreticileri, daha çok yerel pazarda hareket ettikleri için şimdiye kadar ciddi sorunlarla karşılaşmamıştı. M8 modeliyle dönemin en başarılı iPhone klonunu hazırlayan Meizu, Apple'ın baskısıyla üretimini durdurma noktasına geldi. Ünü sadece anavatanı Çin ile sınırlı kalmayan ve M8 modeli, çeşitli ülkelere grey market üzerinden giriş yapan Meizu, bu modeli için üretimini durduruyor.

Meizu için sorun sadece üretimin durdurulması değil, firmanın tepe yöneticisi Jack Wong'un açıklamalarına bakılırsa Apple, satış yasağı getirilmesini de istiyor. Apple ile birlikte Fikri Mülkiyet Ofisi de benzer görüşte olduğu için Meizu, başarı kazanan M8 modelinin hem üretimine hem de satışına son verecek gibi görünüyor. Meizu'nun aksi yönde bir tutum sergilemesi halinde Fikri Mülkiyet Ofisinin, firmanın üretim tesislerine kilit vurma hakkı da bulunuyor ki Android tabanlı M9 modelini duyurmaya hazırlanan firma için bu göze alınabilecek bir risk değil.

1GHz işlemci, retina ekran ve donanımsal 3D hızlandırma yeteneklerine sahip olacağı açıklanan Android tabanlı M9 modelinin uluslararası başarı kazanması hedefleniyor. Ancak bu model, mevcut yol haritasına göre yıl sonuna doğru lanse edileceği için Meizu'nun aradaki boşluğu nasıl değerlendireceği veya lansmanı öne alıp alamayacağı henüz bilinmiyor.

Meizu dışında Apple iPhone tasarımını klonlayan başka üreticiler de bulunuyor. Bu kararın diğerleri için bir tehdit unsuru olup olmayacağını ise zaman gösterecek.


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ruhsuzadam 7 yıl
Yahu resimdeki telefonun neresi iphone ye benziyor apple meizu yü samsungla karıştırdı herhalde
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DH Misafiri 7 yıl
Apple Microsoft'dan daha çirkef çıktı.Seni gidi apple seni
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dost1984 9 yıl
önplanda olmak icin gayet basarılı bi yol klon üretimine izin vermek
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Kissed by Fire 9 yıl
iOS baz alınarak yapılmış olabilir ancak bunun bir suç teşkil ettiğini zannetmiyorum. Sonuçta tipi bile farklı cihazın
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dost1984 9 yıl
klonlarıda yapmaları için applenin izin vermedigini nereden bilioz
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Batuist 9 yıl

dost1984

klonlarıda yapmaları için applenin izin vermedigini nereden bilioz

o yüzden mi üretimi durdurması için baskı yapıyor???!!!
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Batuist 9 yıl
Bu adamlarda bu teknolojiyi üretme kapasiteli var ama gel görki işleri güçleri kopya çekmek.. neden adam akıllı kendi markanı ve telefonunu üretmiyorsun.. Madem o kadar yeteneklisin..
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ten_don 9 yıl
android'de donanımsal 3d desteği yok ki!
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