Araç muayenede kredi kartı dönemi başladı

Araç muayene ücreti kısa bir süre öncesine kadar sadece nakit olarak ödenebiliyordu fakat bu durum yaklaşık 1 hafta önce değişti. Araç muayene hizmetinin kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi konusunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.
Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. TÜVTÜRK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:İlginizi Çekebilir Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi
"15 Ocak 2021 tarihinden itibaren motorlu araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün Türkiye'nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarında araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Temassız ödeme imkânı ile de araç sahipleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sürdürebilecek. Ayrıca nakit ödemeler de kabul edilmeye devam edecek."
Komisyon alınıyor mu?
Bunun yanı sıra TÜVTÜRK, "kredi kartıyla veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir." açıklamasında da bulundu. Bu da demek oluyor ki kredi kartıyla ödemeler de komisyon alınması da söz konusu. Öyle ki bazı vatandaşlar kredi kartıyla ödemede 10 TL komisyon alındığını belirtti.
Araç muayene ücretleri yıl başında yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştı. Buna kapsamda 2021 araç muayene ücreti otomobiller için 342,20 TL'den 372,88 TL'ye çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti ise 462,56 TL'den 503,86 TL'ye çıktı.
Gelen zamla birlikte traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 174,64 TL'den 189,98 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl 80 TL olan egzoz muayene ücreti ise 2021'de 90 TL oldu.
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5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle
Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar
|Hangi aracı kurum hizmet bedeli alıyormuş ki o kadar paranın döndüğü bi işe tüm bankalar komisyonsuz posu seve seve verir adamlar başkasının ücretsiz verdiği hi...
ancak tabiki muayene ücretleri yarı yarıya olmalı. çok ücret talep edip alıyorlar. maalesef alternatifi de yok. yani tekel olmuş durumdalar ve bu yıllardır aynı.buna da bir çözüm gerekiyor bence.belki zamanla bunu da düzeltirler.
zaten muayee işi gereksiz muayene olsa da olmasada
-mekanik hatadan kaynaklanan kaza yüzdesi çok düşük amerikada bile yüzde5 kadar
-muayene zorunlu olsada mekanik hatadan olan kazaları önlemiyor o zaman neden muayene var
-kaza olursa muayene sorun kabul eder mi hayır her türlü ben sorumlu isem neden muayene var
-amerikada muayene zorunlu ve zorunlu olmayan eyaletler var ve bunlarda mekanik hatadan kaynaklanan kaza oranı birbirinden farklı değil yani muayene bir vergilendirme sistemi vatandaşa hiçbir yararı yok kaza güvenlik de bahane
devlet vatandaş güvenliği istese japonya gibi sıfırı ucuzlatırdı yeni güvenli araçlara binerdik
Yeni La casa de papel burada cekilsin. 10 dakikalik islem sadece lastik kontrolu onemli geri kalan her sey bos. Yazik gercekten su verilen paralar.
Biz egzoza para veriyoruz. Trafikte 1.7 dizel corsa tek basina kuresel isinma yaratiyor.
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