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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araç muayenede kredi kartı dönemi başladı

    Araç muayenede kredi kartı geçerli mi? sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyordu. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten TÜVTÜRK, kredi kartıyla ödemelerin başladığını duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Araç muayenede kredi kartı dönemi başladı

    Araç muayene ücreti kısa bir süre öncesine kadar sadece nakit olarak ödenebiliyordu fakat bu durum yaklaşık 1 hafta önce değişti. Araç muayene hizmetinin kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi konusunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.

    Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. TÜVTÜRK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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    "15 Ocak 2021 tarihinden itibaren motorlu araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün Türkiye'nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarında araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Temassız ödeme imkânı ile de araç sahipleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sürdürebilecek. Ayrıca nakit ödemeler de kabul edilmeye devam edecek."

    Komisyon alınıyor mu?

    Bunun yanı sıra TÜVTÜRK, "kredi kartıyla veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir." açıklamasında da bulundu. Bu da demek oluyor ki kredi kartıyla ödemeler de komisyon alınması da söz konusu. Öyle ki bazı vatandaşlar kredi kartıyla ödemede 10 TL komisyon alındığını belirtti.

    Araç muayene ücretleri yıl başında yüzde 9,11 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmıştı. Buna kapsamda 2021 araç muayene ücreti otomobiller için 342,20 TL'den 372,88 TL'ye çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti ise 462,56 TL'den 503,86 TL'ye çıktı.

    Gelen zamla birlikte traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 174,64 TL'den 189,98 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıl 80 TL olan egzoz muayene ücreti ise 2021'de 90 TL oldu.



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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    3 saat önce
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    Hangi aracı kurum hizmet bedeli alıyormuş ki o kadar paranın döndüğü bi işe tüm bankalar komisyonsuz posu seve seve verir adamlar başkasının ücretsiz verdiği hi...
    Yorumu gör »     davinci38
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    D davinci38 (Mehmet Sarı) 47 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Hangi aracı kurum hizmet bedeli alıyormuş ki o kadar paranın döndüğü bi işe tüm bankalar komisyonsuz posu seve seve verir adamlar başkasının ücretsiz verdiği hizmeti bile paraya çevirme derdinde.
    Hangi aracı kurum hizmet bedeli alıyormuş ki o kadar paranın döndüğü bi işe tüm bankalar komisyonsuz posu seve seve verir adamlar başkasının ücretsiz verdiği hi...
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    Yanıtla +17
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    asdbey 48 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yıl olmuş 2021 hala kredi kartından komisyon alıyorlar 3 kuruşluk hizmet yapmıyorlar birde
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    nakit ödeyin diyorlar ! her kişinden direk 10 TL nedir ? şakamısınız nesiniz !
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    1
    M muammer816 (muammer dosthan) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    bence iyi olmuş. çok geri kalmıştı ödeme konusunda. kredi kartı artık bakkalda bile geçiyor sonuçta.
    ancak tabiki muayene ücretleri yarı yarıya olmalı. çok ücret talep edip alıyorlar. maalesef alternatifi de yok. yani tekel olmuş durumdalar ve bu yıllardır aynı.buna da bir çözüm gerekiyor bence.belki zamanla bunu da düzeltirler.
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    W warchief46 15 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir de temassız ödeyebilirsiniz yazmışlar.Sanki 250 TL'ye muayene yaptırabiliyoruz. Motor bile egzoz ile beraber 250 yi geçiyor.
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    ES3NT (Emre ) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Karttan tahsil edince kayıt altına alınacak tabi giren para. Vergi kaçıramayınca ödeyeceği verginin bir kısmını bizlerden tahsil ediyorlar.
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    Kamu Spotu (erdem gönül) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yaklaşık % 3 komisyon çok fazla.
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    berk70 (Berk Kocatürk) 25 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir iş yapmıyorlar sırf arabası olanın parası var diye yapılan bir şey zamlarda absürt birde 2021 senesinde kredi kartı yok onu da covid diye göstermelik getirip 10 lira istiyorlar yuh artık

    zaten muayee işi gereksiz muayene olsa da olmasada

    -mekanik hatadan kaynaklanan kaza yüzdesi çok düşük amerikada bile yüzde5 kadar
    -muayene zorunlu olsada mekanik hatadan olan kazaları önlemiyor o zaman neden muayene var
    -kaza olursa muayene sorun kabul eder mi hayır her türlü ben sorumlu isem neden muayene var
    -amerikada muayene zorunlu ve zorunlu olmayan eyaletler var ve bunlarda mekanik hatadan kaynaklanan kaza oranı birbirinden farklı değil yani muayene bir vergilendirme sistemi vatandaşa hiçbir yararı yok kaza güvenlik de bahane

    devlet vatandaş güvenliği istese japonya gibi sıfırı ucuzlatırdı yeni güvenli araçlara binerdik
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    Fr.BJK (Copa Beşiktaş JK) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şurda bile 10tl yi vatandaşa yaslamak allah belanızı versinden başka bişey değildir. Yazıklar olsun!!!
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    TheCaliph_ 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Para basiyorlar resmen darphane falan halt etmis.



    Yeni La casa de papel burada cekilsin. 10 dakikalik islem sadece lastik kontrolu onemli geri kalan her sey bos. Yazik gercekten su verilen paralar.



    Biz egzoza para veriyoruz. Trafikte 1.7 dizel corsa tek basina kuresel isinma yaratiyor.
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    funnel (Emrah ) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Komisyon tahsil hizmet bedeli de almazlarsa Türkiye'de yaşadığıma inanmam.
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    gun (Gün Oksay) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rekabet olmaz ise bir işte o zaman sonuç bu işte.
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    Pink Floyd 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayret bir ülke ya
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    1881 kez okundu.
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    araç muayene 2021, kredi kartı ve
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