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    BMW 7 Serisi'nde bir ilk: 2022 BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı

    Hem tasarım hem de teknoloji konusunda köklü bir güncellemeyle yedinci nesline geçiş yapan BMW 7-Serisi, aynı zamanda ilk kez tamamen elektrikli bir versiyona kavuştu: i7 xDrive60. İşte detaylar:
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    BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yenilenen BMW 7 Serisi ilk kez tamamen elektikli versiyonla karşımızda. Yeni 2022 BMW i7 xDrive60, tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Markanın EQS'e cevabı olan yeni i7, bu yılın sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak.

    Elektrikli BMW i7 xDrive60, özellikleriyle neler sunuyor?

    Yeni BMW i7 xDrive60, ön ve arka akslarda yer alan iki elektrik motoruna sahip. Bu sayede, model adındanda anlaşılacağı üzere dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan elektrikli sedan toplamda 536 beygir güç ve 744 Nm tork sunuyor. i7 xDrive60, 0-0100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor. Modelin azami hızı ise 240 km/s ile sınırlandırılmış.

    Elektrikli BMW i7'de 101.7 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya paketi bulunuyor. Şirket tarafından ön görülen menzil WLTP'ye göre 590 ila 625 kilometre arasında. Elektrikli sedanın karma enerji tüketimi ise 18.4 - 19.6 kWsa/100 km olarak açıklanmış. Bataryayı şarj etmek için 11 KW AC şarjın yanında 195 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut. Şirket, ikinci seçeneğin menzile 10 dakikada 170 kilometre eklediğini belirtiyor.

    BMW i7 elektrikli sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Alman otomotiv devi, i7'deki rejeneratif fren sisteminin i4 ve iX'e göre daha gelişmiş olduğunu duyurdu. Artık planlanan rota üzerindeki trafik ışıklarını ve yokuş aşağı gidilen bölümleri de hesaba katan sistem, bu sayede rejenerasyon seviyesini bu koşullara göre otomatik olarak artırıp azaltabiliyor. BMW ayrıca i4 ve iX'ten elde ettiği deneyimle i7'deki şarj yazılımını da optimize etmiş ve böylelikle DC şarj esnasında batarya ısısının daha doğru biçimde yönetilmesini sağlamış.

    BMW i7'de standart olarak adaptif havalı süspansiyon sistemi de görev yapıyor. Spor modunda ve 120 km/s'in üzerindeki hızlarda maksimum denge için 10 mm alçalan süspansiyon, bozuk yollarda ve herhangi bir engelle karşılaşıldığında 20 mm yükseltilebiliyor.

    Giriş seviyesindeki i7 xDrive60'ı önümüzdeki yıl i7 M70 xDrive modeli izleyecek. M rozeti taşıyan versiyonla güç 600 beygir dolaylarına çıkarken, tork tarafında 1000 Nm'nin üzerini göreceğiz. Alman otomotiv devi, ürettikleri en yüksek torklu yol otomobilinin 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacağını belirtiyor.

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