Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi yabancılara satıldı

Daha önce Aras Kargo’nun yüzde 25’lik hissesine sahip olan Austrian Post, hisse payını yüzde 80’e yükseltti. Böylelikle Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi Avusturyalı şirkete geçti.

Austrian Post’un hissesini yüzde 80’e çıkartan satış anlaşması resmen imzalandı. Taraflardan resmi açıklama yapıldı. Anlaşmaya göre; Baran Aras, Aras Kargo´da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu’nda görev yapacak.

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Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son 3 yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi hedefleniyor. Yıllık yatırım hedeflerinin milyon lira bazında üç hane üzerinde olması planlanıyor.

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