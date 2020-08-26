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    Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi yabancılara satıldı

    Daha önce Aras Kargo'nun yüzde 25 hissesine sahip olan Avusturyalı şirket, hisse payını yüzde 80'e yükseltti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi yabancılara satıldı

    Daha önce Aras Kargo’nun yüzde 25’lik hissesine sahip olan Austrian Post, hisse payını yüzde 80’e yükseltti. Böylelikle Aras Kargo’nun çoğunluk hissesi Avusturyalı şirkete geçti.

    Austrian Post’un hissesini yüzde 80’e çıkartan satış anlaşması resmen imzalandı. Taraflardan resmi açıklama yapıldı. Anlaşmaya göre; Baran Aras, Aras Kargo´da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu’nda görev yapacak.

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    Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son 3 yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi hedefleniyor. Yıllık yatırım hedeflerinin milyon lira bazında üç hane üzerinde olması planlanıyor.



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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 3 sa. en beğenilen
    Hizmet kalitesi konusunda zerre ilerleme olacağına inanmıyorum.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa.
    Ülkede yerli milli firma kalmadı ya, yazık günah.
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    231407 (Barış Özdemir) 3 sa.
    Satın alıp büyümek varken niye satiliyorsunuz arkadaş
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 3 sa. en beğenilen
    Hizmet kalitesi konusunda zerre ilerleme olacağına inanmıyorum.
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    mokoko_TR 4 sa.
    güzel haber
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    fuckulteli 2 sa. mokoko_TR
    Özel şirket tabi, şirket sahibi için satılması güzel olabilir ama ülke için öyle güzel değil.. Arada yorumlarına denk geliyorum, konu yerli üretim vs. olunca güzel haber diyorsun, ama yerli olan bir markanın satılmasına da güzel diyorsun.
    Türkiye'deki tüm kargo şirketlerini sahipleri satsın o zaman, "çok çok güzel haber" diye sevin.

    Son 3 yılda ortalama %15 büyüyen şirket, diyor. Büyüyen markanın çoğunluğu Avusturyalı şirkete geçmiş. Aras'ın hisseleri satılmış, yatırım almamış.
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    PowerPC 4 sa.
    işte kalan o %20'lik kısım çok beğenilen hizmetlerin devamı için. hani diyorlar ya yabancı şirketlerin avrupadaki hizmeti ile tr deki neden farklı...
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    smart1978 (X Y) 4 sa.
    Kelepire ...
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