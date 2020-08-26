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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

    ASUS, yeni amiral gemisi telefonları Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro'yu duyurdu. Yonga seti, RAM ve depolama özellikleriyle birbirinden ayrışan telefonlar, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatla geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Bir zamanlar ülkemizde de akıllı telefon satışı yapan ASUS, yeni amiral gemisi telefonları Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro'yu duyurdu. Aralarında çok ince bir çizginin bulunduğu telefonlar, motorize kamera mekanizması ve rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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    Zenfone 7 serisi özellikleri ile neler sunuyor?

    Aralarında ufak çaplı donanımsal farkların yer aldığı iki telefon da 6000 serisi alüminyum üzerine inşa edilen 6.67 inç büyüklüğündeki Samsung yapımı AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu ekran, köşeden köşeye ekran konsepti sayesinde gövdenin %92'sine yayılmış durumda. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekranın görüntü kalitesi HDR10+ sertifikasıyla da tescillenmiş.

    ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Performans ve batarya

    Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro, kullandıkları yonga seti itibariyle birbirinden ayrışıyor. Öyle ki Zenfone 7'de Snapdragon 865'e yer verilirken, Zenfone 7 Pro da ise Snapdragon 865+ yonga seti bizleri karşılıyor.

    Yine iki telefon arasındaki diğer bir ayrım da RAM ve hafıza bölümünde karşımıza çıkıyor. Buna göre; Zenfone 7 Pro 8 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB kapasiteli UFS 3.1 depolama birimine ev sahipliği yaparken, Zenfone 7'de ise hafıza yarı yarıya düşerken (128 GB), RAM tarafında ise 6 ve 8 GB LPDDR5 RAM opsiyonlarına yer veriliyor. Ancak iki modelin de 2 TB'a kadar microSD kart desteği sunduğunu belirtelim.

    ASUS'un yeni akıllı telefonlarında en çok dikkat ettiği noktalardan biri de batarya oluyor. Tayvanlı teknoloji devi, iki telefonda da 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bataryaya yer veriyor. Şiketin açıkladığı verilere göre; Zenfone 7 serisi 34 dakikada sıfırdan %60'a şarj olabiliyor.

    ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Kamera

    Motorize kamera mekanizmasıyla kendine özgü tarzını ortaya koyan Zenfone 7 serisi, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Yeni kamera motoru Zenfone 6'ya kıyasla %40 daha küçükken, iki kat daha hızlı hareket edebiliyor. Ayrıca dayanıklılığı da iyileştirilen kamera mekanizmasının 35 kg ağırlığa mukavemet gösterebildiği ve 5 yıl boyunca günde 100 çevirmeye kadar dayanıklı olduğu söyleniyor.

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    Motorlu kamera sisteminin en büyük artılarından biri de lenslerin açısını ayarlayabilmemiz oluyor. Öyle ki hızlı çekim açısı moduyla kamera mekanizması 0, 45, 90 ve 135 derece açılara ayarlanabiliyor. 

    Kameranın detaylarına gelecek olursak, sensörlerin teknik özellikleri şu şekilde:

    • 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 ana kamera (Pixel bining, f/1.8 diyafram açıklığı, 1/1.7 sensör büyüklüğü, 0.8µm piksel büyüklüğü (pixel bining ile 1.6µm), 26,6 mm odak uzaklığı, OIS)
    • 12 MP çözünürlüklü Sony IMX363 ultra geniş açılı kamera (f/2.2 diyafram açıklığı, 1/2.55 sensör büyüklüğü, 1.4 µm piksel boyutu, 14.3 mm odak uzaklığı, 4cm makro fotoğrafçılık)
    • 8 MP çözünürlüklü teleskop kamera (f/2.4 diyafram açıklığı, 3x optik yakınlaştırma, 12x dijital yakınlaştırma, 80 mm odak uzaklığı, OIS)

    ASUS Zenfone 7 ve Zenfone 7 Pro duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Telefonların kamera özellikleri bu şekildeyken, Zenfone 7'de OIS desteğinin yer almadığını da belirtelim.

    Çift tonlu LED flaş ile desteklenen bu kamera paketi gece modu, portre modu, pro video modu, ses yakınlaştırma ve rüzgar filtresi gibi birçok yazılımsal özellikle de donatılmış durumda. Öte yandan 8K çözünürlükte saniyede 30 kareye kadar video çekebilen telefonlar, ağır çekim olaraksa 4K'da 120 FPS videolar kaydedebiliyor.

    Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC ve 5G gibi güncel bağlantı teknolojileriyle donatılan telefonun diğer özellikleri ise şöyle: Güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi tarayıcı, çift stereo hoparlör, yazılım tabanlı yüz tanıma, üçlü mikrofon seti, çift SIM desteği. Telefonun eksi hanesine yazılanlar arasında ise IP derecelendirmesine ve kablosuz şarj özelliğine sahip olmaması yer alıyor. 

    Fiyatlar ve çıkış tarihi

    Degradeli renk geçişlerinin olduğu beyaz ve siyah renk opsiyonları bulunan telefonlar, kutudan Android 10 tabanlı ZenUI 7 kullanıcı arabirimiyle çıkıyor.

    Zenfone 7 modeli 749 $ fiyat etiketine sahipken, Zenfone 7 Pro ise 953 $'dan alıcısıyla buluşacak. Telefonlar 1 Eylül'den itibaren Avrupa'nın belirli pazarlarında satışa sunulacak. 

     



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    barabarabarbara 18 dk.
    çentikli telefonlarda %91 %92 ekran oranı varken tamamen ekrandan oluşan bir telefon nasıl %92 ekran oranına sahip olabiliyor?
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    xxxx1 (cem mare) 3 sa. (düzenlendi)
    Hiç bir numarasi yok, bu artik genel bir sorun tek tip telefon oldu tüm markalarda,yenilikçi markalar da piyasadan silindi.







    İşlemci,kamera daral geldi.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 4 sa.
    Zenfone 6 tam bir f/p ürünü iken, çıktığında bile, Zenfone 7 komple hayal kırıklığı olmuş. Koskoca şirketler nasıl böyle telefon çıkarıp satmayı bekliyorlar? Kim alıyor bunları cidden merak ediyorum.
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    Ussuz (mehmet ) 4 sa.
    O fiyat ne öyle abi
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    High Sierra 4 sa. (düzenlendi)
    Asus, Zenfone 6 serisini getir de gözümüz telefon görsün. Oneplus 7T ile kapışacak bir S855 modeline ihtiyaç var piyasada. Bu telefon ise S865 5G'nin azizliğine uğramış. OIS olmadan 749 dolar ise korkunç malesef.
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    Issızbiradam (melih ) 5 sa.
    Yine bir hayal kırıklığı daha
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