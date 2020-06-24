Aras Kargo'nun tek kontrolü Avusturyalı şirkete geçiyor

Tam Boyutta Gör

Aras Kargo’nun yüzde 25 hissesini elinde bulunduran Österreichische Post (Austrian Post), geçtiğimiz haftalarda hisse payını yüzde 80’e yükselteceğini açıklamıştı.

Aras Kargo’da tek kontrolün Avusturyalı şirkete geçmesi için gerekli adım atıldı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuruda bulunuldu. Konuyla ilgili detaylar ise henüz belli değil.

İlginizi Çekebilir

Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor

Ayrıca Bkz. "BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı"

Austrian Post, 2013 yılında Aras Kargo’nun İş Girişim’e ait yüzde 20 hisselerini ve Aras Kargo’ya ait yüzde 5 hissesini satın alarak Aras Kargo’ya yüzde 25 oranında ortak olmuştu. Avusturyalı şirket, 2016 yılında şirketteki payını yüzde 75’e yükseltmek için süreç başlatmıştı. Söz konusu süreç, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras’ın sunulan satın alma opsiyonunu reddetmesi nedeniyle sonlandırılmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Biz Aras Kargo'yu Türkiye'nin dünya markası haline getirmek istiyoruz... Geçtiğimiz üç yılda gördük ki Austrian Post bu vizyonu hayata geçirmek için doğru partner değil" ifadesine yer verilmişti.

Satın alma süreci bu kez olumlu sonuçlanırsa, 41 yıllık Aras Kargo’nun kontrolü Avusturyalı şirkette olacak.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/BildirilenBirlesmeDevralma/Detay/2b8b7750-eeb5-ea11-811b-00505694b4c6

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.