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    Aras Kargo'nun tek kontrolü Avusturyalı şirkete geçiyor

    Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Avusturyalı lojistik firması Austrian Post'a devredilmesine ilişkin Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
    3 sa.
    1,4b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Aras Kargo'nun tek kontrolü Avusturyalı şirkete geçiyor
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    Aras Kargo’nun yüzde 25 hissesini elinde bulunduran Österreichische Post (Austrian Post), geçtiğimiz haftalarda hisse payını yüzde 80’e yükselteceğini açıklamıştı.

    Aras Kargo’da tek kontrolün Avusturyalı şirkete geçmesi için gerekli adım atıldı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuruda bulunuldu. Konuyla ilgili detaylar ise henüz belli değil.

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    Austrian Post, 2013 yılında Aras Kargo’nun İş Girişim’e ait yüzde 20 hisselerini ve Aras Kargo’ya ait yüzde 5 hissesini satın alarak Aras Kargo’ya yüzde 25 oranında ortak olmuştu. Avusturyalı şirket, 2016 yılında şirketteki payını yüzde 75’e yükseltmek için süreç başlatmıştı. Söz konusu süreç, Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Evrim Aras’ın sunulan satın alma opsiyonunu reddetmesi nedeniyle sonlandırılmıştı.

    Şirketten yapılan açıklamada, "Biz Aras Kargo'yu Türkiye'nin dünya markası haline getirmek istiyoruz... Geçtiğimiz üç yılda gördük ki Austrian Post bu vizyonu hayata geçirmek için doğru partner değil" ifadesine yer verilmişti.

    Satın alma süreci bu kez olumlu sonuçlanırsa, 41 yıllık Aras Kargo’nun kontrolü Avusturyalı şirkette olacak.



    https://www.rekabet.gov.tr/tr/BildirilenBirlesmeDevralma/Detay/2b8b7750-eeb5-ea11-811b-00505694b4c6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    erencanyaman 54 dk. yeni yorumcu
    şirket sahibi sırf türkiyeden gitsin diye sarttı bence şirketi
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    SelcukMST (Selcuk Masat) 56 dk. yeni yorumcu
    Yerli ve Ahlaklı kargo şirketimiz maalesef yok, hangi kargo şirketine giderseniz gidin "aaa reklamlarda ne harika bir kargo şirketi pırıl pırıl" denilecek cinsten değil. Verdiğiniz paranın hakkını kesinlikle alamıyorsunuz ve hatta eğer kargo şirketinden kaynaklı bir hata varsa birde üstüne siz suçlu olup maddi hasara maruz kalıyorsunuz. Uzun lafın kısası "Bana ne şirket satıldı satılmadı" değişen bir şey yok sonuçta...
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 1 sa. (düzenlendi)
    Bu haberi okuyan,yazan + bu haberi yapanın bile o paralara takla atacağı ülkeden hemen ayrılacağı gerçeğini değiştirmez.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 sa. (düzenlendi)
    Şirket sahipleri salak değil herşeyi satıp bu ülkeden kurtulma derdindeler.



    Herşeyi satın alan yabancılarda yasal kolonicilik peşinde
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    General. 1 sa.
    Ülkede korku iklimi var, kim yarın başına ne geleceğini bilmiyor.

    Güven olmazsa ekonomi olmaz, herkes kendini kurtarmanın peşinde. Bugün imkan verilse en az ülkenin yarısı parasını pulunu alır kaçar.
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    WB 2 sa.
    Cine yada baska ulkelere satilan o kadar cok global marka var ki..
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    wolferto (mehmet öz) 2 sa.
    bunlari hep hükümet satıyor he :) insanimiz cok milliyetci hayatta satmaz.
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Serbest piyasa böyle işte isterse satar. O yüzden satın satın diye ağlamayın
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa.
    Yakında kovarlar bizi ülkeden de her şey onların sonuçta artık.
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    hüseyinkılınç 2 sa. yeni yorumcu
    satılmayan ne kaldı ki ? bizi de satın bitsin olay
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    canguler917 (can guler) 2 sa. hüseyinkılınç
    satılan her kurumun çalışanları ve müşterileri, tüm kar sahibine gideceği için zaten satılmış gibi bir şey oluyor
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    aras kargo, aras kargo devrediliyor ve
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