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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı

    Perakende sektörünün önemli oyuncularından BİM, depo çatılarına kurduğu güneş panelleriyle depolarının elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Uygulamanın ilk örneği Batman'da hayata geçirildi.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı

    Alternatif enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisinin üretim maliyeti, son yıllarda ciddi oranda düşmüş durumda. Sektör uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre dünyanın neredeyse üçte ikisinde yeşil enerjiden fosil yakıtlara kıyasla çok daha ucuza elektrik elde edilebiliyor.

    Artık iyice cazip hale gelen güneş enerjisi alternatifi, küresel ölçekte faaliyet gösteren IKEA ve Amazon gibi devler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Depo ve mağazalarının elektrik ihtiyacını karşılamak maksadıyla çatılara yerleştirilen güneş panelleri, bu ve benzeri şirketlerin hem üretim maliyetlerini hem de karbon ayak izini düşürüyor.  

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    Son yıllarda ülkemizde de benzer örneklerin artış gösterdiği uygulamaya katılan son şirket, perakende sektörünün büyük oyuncularından BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. oldu. Şirket, karbon ayak izini azaltmak yönünde örnek bir adım atarak depolarında kullanılan enerjinin büyük kısmı güneş enerjisinden üretme kararı aldı.

    Herhangi bir ilave arsa veya arazi işgali gerçekleştirmeden gerçekleştirilecek uygulamada depo çatılarına kurulacak Güneş Enerjisi Sistemiyle (GES) elektrik üretecek BİM, bunun ilk örneğini ise şirketin Batman şehrindeki deposunda gerçekleştirdi.

    BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı
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    BİM yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre çatının %30’luk bölümünün kullanıldığı uygulamada deponun enerji ihtiyacının %70’lik bölümü karşılanabiliyor. Bir sonraki aşamada, Batman depo çatısının tamamından enerji alınmaya başlandığı takdirde bölge mağazalarının enerji ihtiyacı da karşılanabilecek. BİM yetkilileri, bölge mağazalarına enerji sağlanması hususuyla ilgili otoritelerle görüşme halinde olduklarını dile getirmiş.

    Hayata geçirilen bu proje ile BİM, yıllık karbon ayak izinde 287,621 ton azalma öngörürken bunun da 4.600’den fazla ağaç kazanımına denk düşeceğini belirtmiş.

    Ülkemizdeki sanayi tesislerinin güneş enerjisi talebi konusunda geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Güneş enerjisi platformu Solarbaba'nın kurucusu Ateş Uğurel, 2017'de 1 megavat için GES maliyetinin yaklaşık 850 bin dolar olduğunu ancak bu rakamın 2020'de 550 bin dolara gerilediğini ifade etmişti. Uğurel ayrıca, GES'in kurulacağı lokasyonun güneşlenme süresine, konumuna ve arazi şartına bağlı olarak değişmekle beraber söz konusu rakamın yaklaşık 5-6 yılda amorti edilebileceğini vurgulamıştı.



    Kaynakça https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/bimin-enerjisi-gunesten-6242309 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sanayi-tesislerinin-gunes-enerjisi-talebi-artiyor/1754008 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    SuperVisör (mahir cam) 1 sn.
    şimdi 1 eve yetecek güneş paneli yaptırsan 10 sene sonra kendi parasını çıkartır dolar kaç tl 6.7 misline magal olur
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 11 dk.
    BUMU HABER ????
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    fhrstw 20 dk.
    Enerjide dışa bağımlıyız her yıl milyarlarca dolar para saçıyoruz. Peki Güneş panellerinin kullanımı regülasyonlarla artırılabilir mesela zorunlu hale getirirsiniz örneğin 2020’den sonra tüm yeni evlerin çatılarda bu sistemler zorunlu olsa enerjide dış mihraklara ödediğimiz pay önemli oranda azalır. Hemen aklınıza şu soru geliyor iktidar tüm gücüme rağmen niye yapmıyor böyle bir regülasyonu? Canım kardeşim Socar Türkiye ortaklık yapısına bakarsan anlarsın niye olmuyor.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 30 dk.
    Parasını veren herkesin çatısına taktırabileceği bir sistem. Sistemi Bim üretmiş olsa burada haber değeri olurdu.
    Her şeye rağmen alternatif ve temiz enerjinin tercih edildiğini görmek güzel.
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