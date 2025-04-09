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    n11.com BAE'li DMSF Holding'e satılıyor

    Yakın zamanda çok kez el değiştiren n11.com şimdi de Birleşik Arap Emirlikli DMSF Holding'e satılıyor. n11'in tamamının satışı için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı.
    n11.com satılıyor: İşte n11'in yeni sahibi! Tam Boyutta Gör
    Online e-ticaret pazaryeri n11.com bir kez daha el değiştiriyor. n11'in tamamı Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DMSF Holding’e devrolacak. n11’in DMSF Holding Limited tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuru gönderildi.

    n11 üç yılda üç kez el değiştirdi

    2013 yılında Doğuş Grubu ve Güney Koreli Sk Group tarafından hizmete sunulan n11, 2023 yılında Getir tarafından satın alınmıştı. Getir’in kendi içinde bölünmeye gitmesiyle birlikte n11’in tamamı Getir’in kurucularından Serkan Borançılı’ya ait Borancılı Teknoloji’ye devredildi.

    n11 şimdi de Borancılı Teknoloji’den Dabi merkezli yatırım şirketi DMSF Holding’e devroluyor. Böylelikle n11 son 3 yılda 3 kez el değiştirmiş olacak. n11 paylarının yüzde 100’ünün devri için Rekabet Kurulu’nun onayı bekleniyor.

    Yerli e-ticaret siteleri birer birer yabancı şirketlere satılıyor. Trendyol, Çinli e-ticaret debi Alibaba tarafından 1 milyar 78 milyon dolar karşılında satın alındı. Hepsiburada hisselerinin yüzde 65,41’ini 1,13 milyar dolara Kazakistan merkezli Kask.kz’ye satıldı.

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