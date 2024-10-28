Araştırma: Otomatik acil fren sistemleri altı yıl öncesine göre iki kat daha başarılı

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Amerikan Otomobil Derneği (AAA), otomatik acil fren (AEB) sistemlerinin etkinliği üzerine yaptığı yeni bir çalışmayı paylaştı. Sonuçlara göre, yeni araçların önlenebilir çarpışmalardan kaçınma oranı son altı yılda iki katına çıktı. AAA, 35 mph (56 km/s) altındaki hızlarda çarpışma önleme başarı oranının tam olarak yüzde 100 olduğunu belirtti.

Araştırmada, 2024 model Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee ve Subaru Outback, aynı modellerin 2018'deki versiyonlarıyla karşılaştırıldı. Testten önce eski araçların tüm sistemlerinin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için incelemeler yapıldı. Ayrıca, yeni lastikler ve frenler gibi güncellemeler yapıldı ve 800 km sürüş yapılarak yeni parçaların rodajı yapıldı.

Tam Boyutta Gör Testler 20, 40 ve 56 km/s hızlarda gerçekleştirildi. Test sonucunda eski modellerden yalnızca Jeep Grand Cherokee 20 km/s'lik testte duramadı. Subaru, tüm hızlarda başarılı bir şekilde durdu. Nissan ise 20 km/s'i geçmesine rağmen 40 km/s'de duramadı. 56 km/s hızda ise Grand Cherokee ve Rogue hedefe çarptı.

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2024 modellerinde ise üç araç da çarpışma olmadan durdu. AAA, AEB sisteminin her araçta daha erken devreye girdiğini kaydetti. Ancak, 56 km/s'nin üzerindeki hızlarda sistemlerin etkisi azaldığı gözlemlendi. Ayrı bir testte, dört aracın üçü 72 km/s hızda çarpışmayı önleyebildi ancak 88 km/s hızda hiçbiri duramadı.

AAA’nın otomotiv mühendislik araştırma direktörü Greg Brannon, “2014’ten bu yana AEB sistemlerinde kaydedilen ilerleme sürücü güvenliği açısından umut verici,” dedi. “Ancak daha yüksek hızlarda sistemlerin etkinliğini artırmak için hala önemli çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde bir tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi.

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Araştırma: Otomatik acil fren sistemleri ne kadar başarılı?