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    Araştırma: Otomatik acil fren sistemleri altı yıl öncesine göre iki kat daha başarılı

    Amerikan Otomobil Derneği tarafından yapılan çalışmalar, yeni araçlardaki teknolojilerin çarpışmadan kaçınma konusunda beş yıl önceye kıyasla iki kat daha başarılı olduğunu gösteriyor.

    Amerikan Otomobil Derneği (AAA), otomatik acil fren (AEB) sistemlerinin etkinliği üzerine yaptığı yeni bir çalışmayı paylaştı. Sonuçlara göre, yeni araçların önlenebilir çarpışmalardan kaçınma oranı son altı yılda iki katına çıktı. AAA, 35 mph (56 km/s) altındaki hızlarda çarpışma önleme başarı oranının tam olarak yüzde 100 olduğunu belirtti.

    Araştırmada, 2024 model Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee ve Subaru Outback, aynı modellerin 2018'deki versiyonlarıyla karşılaştırıldı. Testten önce eski araçların tüm sistemlerinin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için incelemeler yapıldı. Ayrıca, yeni lastikler ve frenler gibi güncellemeler yapıldı ve 800 km sürüş yapılarak yeni parçaların rodajı yapıldı.

    Araştırma: Otomatik acil fren sistemleri ne kadar başarılı? Tam Boyutta Gör
    Testler 20, 40 ve 56 km/s hızlarda gerçekleştirildi. Test sonucunda eski modellerden yalnızca Jeep Grand Cherokee 20 km/s'lik testte duramadı. Subaru, tüm hızlarda başarılı bir şekilde durdu. Nissan ise 20 km/s'i geçmesine rağmen 40 km/s'de duramadı. 56 km/s hızda ise Grand Cherokee ve Rogue hedefe çarptı.

    2024 modellerinde ise üç araç da çarpışma olmadan durdu. AAA, AEB sisteminin her araçta daha erken devreye girdiğini kaydetti. Ancak, 56 km/s'nin üzerindeki hızlarda sistemlerin etkisi azaldığı gözlemlendi. Ayrı bir testte, dört aracın üçü 72 km/s hızda çarpışmayı önleyebildi ancak 88 km/s hızda hiçbiri duramadı.

    AAA’nın otomotiv mühendislik araştırma direktörü Greg Brannon, “2014’ten bu yana AEB sistemlerinde kaydedilen ilerleme sürücü güvenliği açısından umut verici,” dedi. “Ancak daha yüksek hızlarda sistemlerin etkinliğini artırmak için hala önemli çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde bir tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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