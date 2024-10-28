Araştırma: Otomatik acil fren sistemleri altı yıl öncesine göre iki kat daha başarılı

Amerikan Otomobil Derneği (AAA), otomatik acil fren (AEB) sistemlerinin etkinliği üzerine yaptığı yeni bir çalışmayı paylaştı. Sonuçlara göre, yeni araçların önlenebilir çarpışmalardan kaçınma oranı son altı yılda iki katına çıktı. AAA, 35 mph (56 km/s) altındaki hızlarda çarpışma önleme başarı oranının tam olarak yüzde 100 olduğunu belirtti.
Araştırmada, 2024 model Nissan Rogue, Jeep Grand Cherokee ve Subaru Outback, aynı modellerin 2018'deki versiyonlarıyla karşılaştırıldı. Testten önce eski araçların tüm sistemlerinin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için incelemeler yapıldı. Ayrıca, yeni lastikler ve frenler gibi güncellemeler yapıldı ve 800 km sürüş yapılarak yeni parçaların rodajı yapıldı.
2024 modellerinde ise üç araç da çarpışma olmadan durdu. AAA, AEB sisteminin her araçta daha erken devreye girdiğini kaydetti. Ancak, 56 km/s'nin üzerindeki hızlarda sistemlerin etkisi azaldığı gözlemlendi. Ayrı bir testte, dört aracın üçü 72 km/s hızda çarpışmayı önleyebildi ancak 88 km/s hızda hiçbiri duramadı.
AAA’nın otomotiv mühendislik araştırma direktörü Greg Brannon, “2014’ten bu yana AEB sistemlerinde kaydedilen ilerleme sürücü güvenliği açısından umut verici,” dedi. “Ancak daha yüksek hızlarda sistemlerin etkinliğini artırmak için hala önemli çalışmalar yapılması gerekiyor” şeklinde bir tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu