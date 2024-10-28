Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kurabilir: Düzenleme yapıldı

    Chery’nin Türkiye yatırımında süreç ilerliyor. Son olarak Chery için özel bir yasal düzenleme yapılarak, Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) şirkete alan tahsis edilmesi planlanıyor.
    Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kurabilir Tam Boyutta Gör
    BYD’nin ardından bir diğer Çinli otomotiv devi Chery’nin de Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor. Sürecin artık son aşamalarında olduğu bilinirken kısa bir süre önce Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) şirkete alan tahsis edileceği ortaya çıktı.

    Chery’nin Türkiye fabrikası için yasal düzenleme

    Sözcü’nün haberine göre Samsun’da kurulacak OSB’de yer verilmesi beklenen Chery için OSB’nin kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı. OSB kapsamında Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlenmişti. Çalışmalar sürerken Çinli Chery’ye de OSB’de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yer için ilk olarak diğer firmalardan kesinti yapılması planlansa da OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekti.

    TBMM’ye sunulan vergi paketinin içerisine OSB’nin kuruluşuna izin talep eden bir cümlelik madde eklenmişti. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düştü. Ardından görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife yeni bir madde eklenerek formül bulundu. Bu madde ile sadece OSB için izin istenmiyor aynı zamanda bir de kamu arazisi üzerinde ‘genişleme izni’ isteniyor. Bu genişleme izninin doğrudan Chery için yapılmış bir düzenleme olduğu belirtiliyor.

    Resmi bir açıklama yok

    Bununla birlikte konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Chery ve Türkiye, henüz yatırım için nihai bir anlaşma imzalamadı. Bununla birlikte Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği zaten biliniyordu. Bu ayın başında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile devam eden yatırım görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, firmanın Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saymıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tarihi geçmiş bira içilir mi fiat egea 1.4 tekleme sorunu lenovo laptop yorumları yere basınca ayağım acıyor sabah ezanından hemen önce uyanmak ne anlama gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12 Pro
    Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız