Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kurabilir: Düzenleme yapıldı

Chery’nin Türkiye fabrikası için yasal düzenleme
Sözcü’nün haberine göre Samsun’da kurulacak OSB’de yer verilmesi beklenen Chery için OSB’nin kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı. OSB kapsamında Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlenmişti. Çalışmalar sürerken Çinli Chery’ye de OSB’de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yer için ilk olarak diğer firmalardan kesinti yapılması planlansa da OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekti.
TBMM’ye sunulan vergi paketinin içerisine OSB’nin kuruluşuna izin talep eden bir cümlelik madde eklenmişti. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düştü. Ardından görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife yeni bir madde eklenerek formül bulundu. Bu madde ile sadece OSB için izin istenmiyor aynı zamanda bir de kamu arazisi üzerinde ‘genişleme izni’ isteniyor. Bu genişleme izninin doğrudan Chery için yapılmış bir düzenleme olduğu belirtiliyor.
Resmi bir açıklama yok
Bununla birlikte konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Chery ve Türkiye, henüz yatırım için nihai bir anlaşma imzalamadı. Bununla birlikte Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği zaten biliniyordu. Bu ayın başında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile devam eden yatırım görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, firmanın Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saymıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu