Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kurabilir: Düzenleme yapıldı

Tam Boyutta Gör BYD’nin ardından bir diğer Çinli otomotiv devi Chery’nin de Türkiye’ye yatırım yapması bekleniyor. Sürecin artık son aşamalarında olduğu bilinirken kısa bir süre önce Samsun’da kurulacak organize sanayi bölgesinde (OSB) şirkete alan tahsis edileceği ortaya çıktı.

Chery’nin Türkiye fabrikası için yasal düzenleme

Sözcü’nün haberine göre Samsun’da kurulacak OSB’de yer verilmesi beklenen Chery için OSB’nin kamu arazileri üzerinde genişlemesinin önü açıldı. OSB kapsamında Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlenmişti. Çalışmalar sürerken Çinli Chery’ye de OSB’de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yer için ilk olarak diğer firmalardan kesinti yapılması planlansa da OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekti.

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TBMM’ye sunulan vergi paketinin içerisine OSB’nin kuruluşuna izin talep eden bir cümlelik madde eklenmişti. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düştü. Ardından görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife yeni bir madde eklenerek formül bulundu. Bu madde ile sadece OSB için izin istenmiyor aynı zamanda bir de kamu arazisi üzerinde ‘genişleme izni’ isteniyor. Bu genişleme izninin doğrudan Chery için yapılmış bir düzenleme olduğu belirtiliyor.

Resmi bir açıklama yok

Bununla birlikte konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Chery ve Türkiye, henüz yatırım için nihai bir anlaşma imzalamadı. Bununla birlikte Chery’nin fabrikanın kurulacağı yer için Samsun ve Manisa’yı değerlendirdiği zaten biliniyordu. Bu ayın başında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Chery ile devam eden yatırım görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Chery’nin Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, firmanın Avrupa’daki üretim üsleri arasında Türkiye’yi de saymıştı.

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Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kurabilir