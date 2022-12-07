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    Citroen C3 fiyatları bu ay zamlandı: İşte yeni fiyatlar!

    2022 model Citroen C3 ailesinde matrah düzenlemesi kapsamında devreye sokulan indirimlerin ardından yapılan ilk zamlar ilgili listeye yansıdı. İşte Citroen C3 Aralık 2022 fiyat listesi:
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    Citroen C3 Tam Boyutta Gör
    Citroen C3 Aralık 2022 fiyat listesi milyonlarca kişiyi bir hayli üzecek gibi duruyor. 24 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV matrah güncellemesi Citroen C3 modelleri için bir indirim rüzgarı yaratmıştı ki bu rüzgarın etkisi kısa sürdü.

    Citroen C3 Aralık 2022 fiyat listesi 💰

    Yeni yıldan hemen önce yürürlüğe giren bu zamların etkilediği Citroen C3 modelleri belli oldu. İlk listede geçen ay yayımlanan fiyat listesi yer alıyor. İkinci listede ise Aralık 2022 için yayımlanan yeni fiyatlar mevcut.

    Geçen ay yürürlüğe giren fiyatlar

    • 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel | Kasım 2022 fiyatı: 461.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold | Kasım 2022 fiyatı: 551.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business | Kasım 2022 fiyatı: 566.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine | Kasım 2022 fiyatı: 581.000 TL.

    Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı

    • 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel: 473.000 TL. 
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold563.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business: 604.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine: 614.000 TL.

    Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı

    • 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel: 432.000 TL. 
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold559.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business: 597.000 TL.
    • 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine: 607.000 TL.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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