Citroen C3 fiyatları bu ay zamlandı: İşte yeni fiyatlar!

- Geçen ay yürürlüğe giren fiyatlar
- Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
- Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
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Citroen C3 Aralık 2022 fiyat listesi 💰
Yeni yıldan hemen önce yürürlüğe giren bu zamların etkilediği Citroen C3 modelleri belli oldu. İlk listede geçen ay yayımlanan fiyat listesi yer alıyor. İkinci listede ise Aralık 2022 için yayımlanan yeni fiyatlar mevcut.
Geçen ay yürürlüğe giren fiyatlar
- 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel | Kasım 2022 fiyatı: 461.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold | Kasım 2022 fiyatı: 551.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business | Kasım 2022 fiyatı: 566.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine | Kasım 2022 fiyatı: 581.000 TL.
Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
- 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel: 473.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold: 563.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business: 604.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine: 614.000 TL.
Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı
- 1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel: 432.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold: 559.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business: 597.000 TL.
- 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine: 607.000 TL.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım