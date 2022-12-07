Citroen C3 fiyatları bu ay zamlandı: İşte yeni fiyatlar!

Tam Boyutta Gör Citroen C3 Aralık 2022 fiyat listesi milyonlarca kişiyi bir hayli üzecek gibi duruyor. 24 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV matrah güncellemesi Citroen C3 modelleri için bir indirim rüzgarı yaratmıştı ki bu rüzgarın etkisi kısa sürdü.

Citroen 2022 fiyat listesini açıkladı: İşte yeni fiyatlar 1 ay önce eklendi

Citroen C3 Aralık 2022 fiyat listesi 💰

Yeni yıldan hemen önce yürürlüğe giren bu zamların etkilediği Citroen C3 modelleri belli oldu. İlk listede geçen ay yayımlanan fiyat listesi yer alıyor. İkinci listede ise Aralık 2022 için yayımlanan yeni fiyatlar mevcut.

Geçen ay yürürlüğe giren fiyatlar

1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel | Kasım 2022 fiyatı: 461.000 TL.

fiyatı: 461.000 TL. 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold | Kasım 2022 fiyatı: 551.000 TL.

fiyatı: 551.000 TL. 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business | Kasım 2022 fiyatı: 566.000 TL.

fiyatı: 566.000 TL. 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine | Kasım 2022 fiyatı: 581.000 TL.

Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı

1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel: 473.000 TL.

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold : 563.000 TL.

563.000 TL. 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business: 604.000 TL.

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine: 614.000 TL.

Bu ay yürürlükte olan güncel fiyatlar: Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı

1.2 PureTech 83 HP 5 ileri manuel Feel: 432.000 TL.

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel Bold : 559.000 TL.

559.000 TL. 1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine Business: 597.000 TL.

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Shine: 607.000 TL.

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