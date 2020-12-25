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    Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersiz yapmak yağ yakımını artırabilir

    Yapılan incelemeler sonucunda soğuk sıcaklarlarda egzersiz yapan bireylerin lipid oksidasyonunun normal sıcaklıkta egzersiz yapan bireylere oranla %358 oranında daha fazla olduğu tespit edildi.
    10 sa. (Son Güncelleme: 31 dk.)
    2,3b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersiz yapmak yağ yakımını artırabilir
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    Egzersizin genel sağlık ve yağ yakımı üzerindeki etkileri bilinmesine rağmen egzersiz ortamının da bu durumlara etki ettiği düşünülüyor. Canada’s Laurentian University kurumu araştırmacıları yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman ( HIIT ) olarak adlandırılan, kısa ve yoğun egzersiz periyotlarının uzun ve daha düşük yoğunluğa sahip egzersiz periyotlarıyla kombine edildiği egzersiz türüne odaklandı.

    Yapılan çalışmalarda ‘’rekraksiyonel olarak aktif’’ 11 fazla kilolu insana odaklanıldı ve bahsi geçen deneklere 1 hafta aralıklarla 2 hafta boyunca HIIT programı uygulandı. Denek gruplarından ilki egzersizlerini 21°C ortamda yürütürken diğer grubun 0°C’de egzersiz yaptığı kaydedildi.

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    Soğuk ortam

    Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersiz yapmak yağ yakımını artırabilir
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    Standart egzersiz programı uygulayan ve uyumadan önce takviye alan grupların egzersizin ertesi günü yüksek yağlı diyetle beslendiği belirtilmekle birlikte katılımcıların egzersiz sırasında vücut sıcaklıkları, kalp hızları, oksijen parametreleri, glukoz, CO2 düzeyleri gibi parametreler de kayıt edildi. Ayrıca lipidlerin oksidasyonunun ölçümü için de katılımcıların kan örnekleri alındı.

    Yapılan incelemeler sonucunda soğuk sıcaklarlarda egzersiz yapan bireylerin lipid oksidasyonunun normal sıcaklıkta egzersiz yapan bireylere oranla %358 oranında daha fazla olduğu tespit edildi. Yeni araştırmadaki rakamlar oldukça yüksek olmasına rağmen gerek denek sayısının azlığı gerek de egzersiz sayısının azlığı sebebiyle bahsi geçen durumun uzun dönemdeki etkilerini şu an için kestirmek zor ancak yeni çalışma bu alanda yapılan kısıtlı çalışmalardan birini oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi"

    Yeni araştırma Journal of Applied Physiology adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00384.2020?utm_source=JAPPL&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=12.22.2020& https://www.physiology.org/detail/news/2020/12/22/cold-weather-may-help-burn-more-fat-during-exercise?SSO=Y Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fakasupi (Harun Balaban) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersi yakmak yağ yakımını artırabilir "

    Başlığı atan arkadaş akşamdan kalma sanırım :)
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    lterlemez 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araştırmaya gerek var mı ki, acaba? Metabolizma, soğuk havada, vücudu sıcak tutmak için yağdan başka ne yakacak acaba, sorabilir miyim? Efor sarf ederken, evet, vücut zaten sıcak oluyor ama soğuk hava nedeniyle de çabucak soğuyacaktır. Metabolizma gerekli sıcaklığı sağlayabilmek için ekstra yağ yakacaktır. Yoksa, kaslar ve eklemler hemen katılaşıyor soğuk nedeniyle.
    Araştırmaya gerek var mı ki, acaba? Metabolizma, soğuk havada, vücudu sıcak tutmak için yağdan başka ne yakacak acaba, sorabilir miyim? Efor sarf ederken, evet,...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bak, "egzersiz yapmak" olmasın o?
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    n1qhthawk 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tebrik ederim, harika bir editörlük harika bir denetim.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) n1qhthawk
    Dışarısı buz gibi hemen çıkıp egzersi yakacam.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazıyı denetleyen yok herhalde koskoca sitede :D 3 saat geçmiş başlık hala bozuk.
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    ozkn-t (Özkan ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersi yakmak yağ yakımını artırabilir"

    Yani editör olsam bi yazıyı siteye koymadan önce şöyle bir göz gezdirirdim herhalde...
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    s_mail (Özkan Tatlı) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersi yakmak yağ yakımını artırabilir


    google translate terk :))
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    Normandia_06 (Yalçın ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aklı başında her insan bunu bilir zaten.Araştırma mı yapmışlar :)))))))
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Hangi oranda olduğunu da biliyorsunuz yani?
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    lterlemez 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araştırmaya gerek var mı ki, acaba? Metabolizma, soğuk havada, vücudu sıcak tutmak için yağdan başka ne yakacak acaba, sorabilir miyim? Efor sarf ederken, evet, vücut zaten sıcak oluyor ama soğuk hava nedeniyle de çabucak soğuyacaktır. Metabolizma gerekli sıcaklığı sağlayabilmek için ekstra yağ yakacaktır. Yoksa, kaslar ve eklemler hemen katılaşıyor soğuk nedeniyle.
    Yanıtla +8
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    fakasupi (Harun Balaban) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersi yakmak yağ yakımını artırabilir "

    Başlığı atan arkadaş akşamdan kalma sanırım :)
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    kayamtky 6 sa. ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Bir tek hata o da değil,
    "Yapılan incelemeler sonucunda soğuk sıcaklarlarda egzersiz yapan bireylerin..." diye başlayan cümle

    Her insan hata yapabilir, ama yazdığını kontrol etmeyen birisi editörlük yapmamalı.
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