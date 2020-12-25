Araştırmalara göre soğuk havalarda egzersiz yapmak yağ yakımını artırabilir

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Egzersizin genel sağlık ve yağ yakımı üzerindeki etkileri bilinmesine rağmen egzersiz ortamının da bu durumlara etki ettiği düşünülüyor. Canada’s Laurentian University kurumu araştırmacıları yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman ( HIIT ) olarak adlandırılan, kısa ve yoğun egzersiz periyotlarının uzun ve daha düşük yoğunluğa sahip egzersiz periyotlarıyla kombine edildiği egzersiz türüne odaklandı.

Yapılan çalışmalarda ‘’rekraksiyonel olarak aktif’’ 11 fazla kilolu insana odaklanıldı ve bahsi geçen deneklere 1 hafta aralıklarla 2 hafta boyunca HIIT programı uygulandı. Denek gruplarından ilki egzersizlerini 21°C ortamda yürütürken diğer grubun 0°C’de egzersiz yaptığı kaydedildi.

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Soğuk ortam

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Standart egzersiz programı uygulayan ve uyumadan önce takviye alan grupların egzersizin ertesi günü yüksek yağlı diyetle beslendiği belirtilmekle birlikte katılımcıların egzersiz sırasında vücut sıcaklıkları, kalp hızları, oksijen parametreleri, glukoz, CO2 düzeyleri gibi parametreler de kayıt edildi. Ayrıca lipidlerin oksidasyonunun ölçümü için de katılımcıların kan örnekleri alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda soğuk sıcaklarlarda egzersiz yapan bireylerin lipid oksidasyonunun normal sıcaklıkta egzersiz yapan bireylere oranla %358 oranında daha fazla olduğu tespit edildi. Yeni araştırmadaki rakamlar oldukça yüksek olmasına rağmen gerek denek sayısının azlığı gerek de egzersiz sayısının azlığı sebebiyle bahsi geçen durumun uzun dönemdeki etkilerini şu an için kestirmek zor ancak yeni çalışma bu alanda yapılan kısıtlı çalışmalardan birini oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi"

Yeni araştırma Journal of Applied Physiology adlı dergide yayımlandı.

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