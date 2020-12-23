İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi

3 boyutlu yazıcılarda üretilen nesnelerin içerisine sıvı eklenmesi genelde nesne üretildikten sonra sıvıların enjekte edilmesi ile oluyor. Şimdi ise bilim insanları tek aşamada içi sıvı dolu nesnelerin üretilmesini sağlayan yöntem geliştirdi.

Germany's Martin Luther University Halle-Wittenberg kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yöntemde 2 farklı 3 boyutlu yazıcı başlığı kullanılıyor. Başlıklardan birinin erimiş polimer katmanlarından nesneler ürettiği diğerinnin ise nesnenin içerisine küçük sıvı damlacıkları bıraktığı belirtiliyor.

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Yeni yöntem ilk olarak polimer iplikvari yapılarla ızgara kafesi benzeri yapılar basılmakla birlikte sıvı damlacıklarının ızgaraların arasında yer alan boşluklara bırakıldığı ve daha sonra ızgara kafesinin üzerine katı polimer kapak basılarak sıvının yapının içine hapsedildiği belirtiliyor.

Yeni teknoloji daha da geliştirilebilirse çeşitli ilaçların ve daha birçok alanın geliştirilmesinde kullanılabilir.

Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

Yeni araştırma Advanced Materials Technologies adlı dergide yayımlandı.

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