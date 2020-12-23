Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi

    Germany's Martin Luther University Halle-Wittenberg kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yöntemde 2 farklı 3 boyutlu yazıcı başlığı kullanılıyor. Böylece nesneler tek seferde üretiliyor
    2 sa.
    348
    12
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    3 boyutlu yazıcılarda üretilen nesnelerin içerisine sıvı eklenmesi genelde nesne üretildikten sonra sıvıların enjekte edilmesi ile oluyor. Şimdi ise bilim insanları tek aşamada içi sıvı dolu nesnelerin üretilmesini sağlayan yöntem geliştirdi.

    Germany's Martin Luther University Halle-Wittenberg kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni yöntemde 2 farklı 3 boyutlu yazıcı başlığı kullanılıyor. Başlıklardan birinin erimiş polimer katmanlarından nesneler ürettiği diğerinnin ise nesnenin içerisine küçük sıvı damlacıkları bıraktığı belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Suç mahallinde kan analizinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi

    3 boyutlu yazıcı

    İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi

    Yeni yöntem ilk olarak polimer iplikvari yapılarla ızgara kafesi benzeri yapılar basılmakla birlikte sıvı damlacıklarının ızgaraların arasında yer alan boşluklara bırakıldığı ve daha sonra ızgara kafesinin üzerine katı polimer kapak basılarak sıvının yapının içine hapsedildiği belirtiliyor.

    Yeni teknoloji daha da geliştirilebilirse çeşitli ilaçların ve daha birçok alanın geliştirilmesinde kullanılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"

    Yeni araştırma Advanced Materials Technologies adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5161 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admt.202000509 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yani artık içinde gemi olan şişeler alttan kesilmeden de üretebilecek :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. Elon Musk bir dönem Tesla’yı Apple’a teklif etmiş 31 dk. Warner Bros, filmleri internette yayınlama kararından dönebilir; Dune'un sadece sinemalarda yayınlanması planlanıyor 1 sa. Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı 1 sa. AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi Sonraki Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu 9 sa. KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole 10 sa. Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch 11 sa. Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor 11 sa. Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı 11 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead 12 sa. Nvidia ve Intel de SolarWinds kurbanı 12 sa. Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya 12 sa. Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı 13 sa. XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si 13 sa. Nvidia ve Samsung yonga üretim ortaklığını derinleştiriyor 14 sa. Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor 14 sa. Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 14 sa. Overwatch'u, 4 Ocak'a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz 15 sa. Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 15 sa. Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 16 sa. Eski Android sürümlerini güvenlik açığına maruz bırakacak sertifika sorunu çözüldü 16 sa. Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz 16 sa. Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak 17 sa. Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız