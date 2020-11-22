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    Araştırmalara göre yoksulluk bilişsel yeti kayıplarına neden olmakla birlikte beyin volümünü de azaltıyor

    yeni araştırmalara göre çocuklukta yoksul mahallelerde ve semtlerde oturmak beyindeki prefrontal ve hipokampal alanların volümünü azaltmakla birlikte bilişsel yetilerin de kötü etkilenmesi
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre yoksulluk bilişsel yeti kayıplarına neden olmakla birlikte beyin volümünü de azaltıyor
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    Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan yeni araştırmalara göre çocuklukta yoksul mahallelerde ve semtlerde oturmak beyindeki prefrontal ve hipokampal alanların volümünü ( hacim ) azaltmakla birlikte bilişsel yetilerin de kötü etkilenmesine sebep oluyor.

    Geçmişte yapılan araştırmalar yoksulluk ile bilişsel yetilerin azalması, beyin yapısınının volümünün azalması arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymakla birlikte şu ana kadar prefrontal ve hipokampal alanların yoksullukla ilişkisi hakkında çok fazla araştırma bulunmuyordu.

    Yoksulluk

    Araştırmalara göre yoksulluk bilişsel yeti kayıplarına neden olmakla birlikte beyin volümünü de azaltıyor
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    Yukarıda anlatılan durumu daha da yakından incelemek amacıyla ABD’de bulunan 21 farklı bölgeden, %47.8’i kız olmak üzere yaşları 9 ila 10 arasında değişkenlik gösteren 11.875 çocuk incelendi ve yoksulluk parametreleri 9 değişkene bağlı olarak belirlenen Area Deprivation Index ( ADI ) adlı endeskle incelendi. Bilişsel yetiler ise National Institutes of Health Toolbox Cognitive Battery (NIHTB-CB) adı verilen skorlama sistemine göre ölçüldü. Bahsi geçen deneklere manyetik rezonans görüntüleme ( MRI ) ile beyin monitörizasyonu yapıldı.

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    Düşük hane geliriyle yoksul mahallelerde oturma durumunun birbirinden bağımsız olarak düşük bilişsel skorla ilişkisi olduğu tespit edilmekle birlikte düşük hane gelirinin sağ ve sol hipokampal volüm azalmasıyla ilişkili olduğu, yoksul mahallelerde oturmanın ise sadece sağ hipokampal hacim azalmasıyla ilişkili olduğu tespit edildi. Ayrıca yoksulluk seviyesinin çok daha yüksek olduğu ( göreceli olarak ) mahallelerde oturmanın dorsolateral prefrontal korteks, dorsomedial prefrontal korteks ile superior frontal gyrus alanlarında volüm azalmasıyla ilişkili olduğu tespit edildi. ( Bahsi geçen yapılan beyne ait yapılardır ).

    Ayrıca Bkz. "Küçük dokunuşları algılayabilen parmak sensörü geliştirildi"

    Yeni araştırma Psychiatryadvisor adlı dergide yayımlandı.

    Son olarak haberimi usta yazar Herman Melville’nin sözleriyle bitirmek isterim.

    ’İnsanların insanlık hakkında ileri sürdüğü saçmasapan fikirler arasında hiçbiri, iyi evlerde oturanların , iyi ısınanların ve iyi beslenenlerin, fakirlerin alışkanlıkları hakkındaki varsayımları kadar ileri gitmez.’'  Herman melville



    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7610187/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
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    shimoda 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beyin volümü!

    Yoksulluktan muzdarip habercilik. Volüm ne ya?
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    insan çok zengin olunca da cimrilik yetisi artıyor bununla birlikte de açlık çoğalıyor.
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    sething (sething ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karni ac toplum pislik tok toplum sanat uretir..
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şöyle geçmiş tarihe bakınca bu araştırma saçmalıktan öte bir araştırma değil bu araştırmayı yapanlar kafatası milliyetçisidirler
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ara metin tek cümle 2 tane " ve " bağlacı var o da yetmezmiş gibi cümle büyük harfle başlamamış. Ayrıca cumlenin sonuna nokta koymamış. Şimdi ben bu haberi ciddiye alıp neden okumalıyim ki ? Volüm konusuna hiç girmiyorum zaten arkadaş yazmış yazılacakları :)
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    shimoda 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Beyin volümü!

    Yoksulluktan muzdarip habercilik. Volüm ne ya?
    Yanıtla +4
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fakirler salak yani uzun lafın kısası.
    Kuısura bakmayın ama ağır saçmalamış kimse bu.
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