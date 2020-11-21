Küçük dokunuşları algılayabilen parmak sensörü geliştirildi

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Baskıyı ve basıncı algılayabilen sensörler ve algılayıcılar geliştirilmiş ve geliştirilen sensörler ile cihazlar çeşitli robotik kollarda ve protezlerde uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi ise bilim insanları çok daha küçük basınçları ve duyuları algılayabilen cihaz geliştirdi.

University of Tokyo kurumu araştırmacıları Sunghoon Lee önderliğinde bir araya geldi ve ‘’nanomesh’’ sensör adı verilen parmağa takıldığında küçük dokunuşları algılayabilen cihaz geliştirildi.

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Dokunma duyusu

Geliştirilen cihazda 4 farklı tabaka bulunmakla birlikte cihazda poliüretan ağ yapısına sahip 1 adet yalıtkan katman, 3 adet ise iletken tabakayı oluşturan altın çizgi katmanı bulunuyor. İletken altın çizgiler basınç elektrotları olarak işlev görüyor.

Cihaz parmağa uygulandığınde parmağın dokunma ve dokunuşları algılama yetilerini etkilememekle birlikte yeni cihaz 18 farklı denek üzerinde test edildi ve denekler yeni cihazı kullanırken hissetmediklerini dile getirdi yani diğer bir deyişle cihaz kullanımdayken kullanıcı tarafından hissedilmiyor.

Yeni cihaz cerrahların eğitiminde kullanılabileceği gibi cihazın saatçiler ve çeşitli zanatkarlar tarafından da kullanılabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Toksoplazmozun nöropsikiyatrik semptom mekanizması incelendi"

Yeni araştırma Science adlı dergide yayımlandı.

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00146.html

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