Arbitrum ağının önlenemez yükselişi: Ethereum’u geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Katman 2 yani Ethereum ana blok zincirine verimlilik ve hız kazandırmayı amaçlayan protokollerin gözde üyesi Arbitrum yükselişine devam ediyor. Hali hazırda lider Katman 2 protokolü haline geldi.

Arbitrum nedir?

Ethereum ağı üzerinde şekillenen Katman 2 protokolü Arbitrum hızlı bir yükseliş trendine girdi. Merkeziyetsiz borsalar, merkeziyetsiz finans platformları ve hatta meme coin projeleri ardı ardına boy göstermeye başladı.

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Bugün lider Katman 2 projesi haline gelen Arbitrum ağı üzerinde 1.1 milyon günlük aktarım hacmine ulaşıldı. Sadece iki ayda yüzde 590 artış görüldü. Ethereum ise 1.08 milyon günlük hacim ile yüzde 46 büyüdü.

Yine Arbitrum üzerinde benzersiz adres sayısı rekor kırarak 2.95 milyona ulaştı. Birikim havuzlarında tutulan varlık miktarı ise yüzde 81 artarak 1.85 milyar dolar oldu. GMX merkeziyetsiz borsa protokolün gözdesi haline gelirken Camelot, Vela Exchange ve Radiant borsaları da iki kat büyüme gösterdi. Bu borsaların yerel tokenleri de büyük sıçramalara sahne oldu. Aktarım komisyonu oldukça düşük olduğu için günlük komisyon geliri açısından 6.7 milyon dolar üreten Ethereum’a karşı 154 bin dolar üretebildi.

Bir dönem BNB Smart Chain yani BSC ağının gösterdiği performansı sergileyen Arbitrum haliyle çok yoğun kullanıma sahip olmadığı için oldukça akıcı. Para kazanmak isteyen yatırımcıların akın etmesi ile birlikte yoğunluk yaşanabilir. Bu da yavaşlamaya ve yüksek ücretlere sebep olabilir.

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