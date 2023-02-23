Coinbase beklentileri aştı ama yıllık düşüş büyük oldu

Tam Boyutta Gör Borsaya açılan ilk kripto para borsası olarak büyük ses getiren Coinbase, pandemi dönemindeki yükselişten faydalansa da kripto kışında kaybı büyük oldu. 2022 yılı firma için iyi geçmedi.

Coinbase kayıplarda

Yapılan açıklamaya göre geçen yılın son çeyreğinde firma 629 milyon dolar gelir elde ederek beklentilerin üzerine çıktı. Ne var ki yıllık olarak yüzde 75 kayıp yaşadı. Net kayıp 557 milyon dolar olurken bir önceki yıl aynı dönemde 840 milyon dolar net gelir elde edilmişti.

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Firmanın ticaret yapan aylık kullanıcı sayısı 8.3 milyona gerilerken toplam ticaret hacmi 145 milyar dolara, toplam ticaret geliri de 322 milyon dolara geriledi. Yeniden yapılanma masrafları ise 150 milyon dolar oldu. Firma iş gücünün neredeyse yüzde 38’ini kesti.

Bu dönemde tek iyi haber ise abonelik ve hizmet gelirlerinin 325 milyon dolara yükselmesi oldu. Ayrıca Ocak ayında 120 milyon dolar ticaret geliri elde edilmesi piyasanın eskiye döneceği ümitlerini arttırıyor.

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