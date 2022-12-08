Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arçelik, Mısır’da beyaz eşya fabrikasının temelini attı

    Arçelik, Mısır'da yılda 1,5 milyon adet üretim kapasiteli beyaz eşya üretim tesisinin temelini attı. Tesis 2023'te faaliyete geçecek.                             
    Oy Ver
    Arçelik, Mısır’da beyaz eşya fabrikasının temelini attı Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde 9 ülkede 30 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Arçelik, üretim ağını genişletiyor. Mısır’da Beko markasıyla beyaz eşya üretimi yapacak tesisin temellerini attı. Burada üretilen Beko beyaz eşyalar Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde satılacak.

    Arçelik’in 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiği tesis tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 60’ının ihraç edilmesi, kalan bölümünün Mısır’da satışa sunulması planlanıyor. Yılda 250 milyon dolar ihracat gerçekleşmesi planlanıyor.

    Yılda 1,5 milyon adet üretim kapasitesi

    2023 yılında tamamlanması planlanan tesis, 114 bin metrekare alana ve yılda 1,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrikada ilk aşamada soğutma ürünler, kombi, fırın, ankastre ve ocak ürünleri, sonraki aşamada ise klima, televizyon ve çamaşır makinesi üretilecek.

    7 Aralık 2022 tarihinde Kahire’de gerçekleşen fabrikanın temel atma töreninde konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi:

    “Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Beko’nun, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde de bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyoruz. Mısır, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile bölgedeki büyüme hedeflerimize ivme kazandıracak. Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız, su ve enerji verimliliği hedefi ve "sıfır atık” vizyonu ile faaliyet gösterecek. Arçelik olarak, yetkinliklerimizi Mısır’ın sunduğu fırsatlarla birleştirerek global konumumuzu daha da yukarıya taşımayı amaçlıyoruz.

    Arçelik, fabrikanın yanı sıra mağaza ve hizmet noktası konusunda da adımlar atıyor. Mısır’da mevcut 500 mağaza ve 83 hizmet noktasına ek olarak 250 yeni mağaza ve 50 yeni hizmet noktası faaliyete geçecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız