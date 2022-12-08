Arçelik, Mısır’da beyaz eşya fabrikasının temelini attı

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde 9 ülkede 30 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Arçelik, üretim ağını genişletiyor. Mısır’da Beko markasıyla beyaz eşya üretimi yapacak tesisin temellerini attı. Burada üretilen Beko beyaz eşyalar Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde satılacak.

Arçelik’in 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiği tesis tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 60’ının ihraç edilmesi, kalan bölümünün Mısır’da satışa sunulması planlanıyor. Yılda 250 milyon dolar ihracat gerçekleşmesi planlanıyor.

Yılda 1,5 milyon adet üretim kapasitesi

2023 yılında tamamlanması planlanan tesis, 114 bin metrekare alana ve yılda 1,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak. Fabrikada ilk aşamada soğutma ürünler, kombi, fırın, ankastre ve ocak ürünleri, sonraki aşamada ise klima, televizyon ve çamaşır makinesi üretilecek.

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7 Aralık 2022 tarihinde Kahire’de gerçekleşen fabrikanın temel atma töreninde konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şunları söyledi:

“Avrupa’nın önde gelen beyaz eşya markalarından biri olan Beko’nun, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde de bir başarı hikayesi yazabileceğine inanıyoruz. Mısır, artan nüfusu, gelişen ekonomisi ve stratejik konumu ile bölgedeki büyüme hedeflerimize ivme kazandıracak. Mimarisinden malzeme seçimine, üretim süreçlerinden geri dönüşüme sürdürülebilirlik odağında tasarlanan fabrikamız, su ve enerji verimliliği hedefi ve "sıfır atık” vizyonu ile faaliyet gösterecek. Arçelik olarak, yetkinliklerimizi Mısır’ın sunduğu fırsatlarla birleştirerek global konumumuzu daha da yukarıya taşımayı amaçlıyoruz.

Arçelik, fabrikanın yanı sıra mağaza ve hizmet noktası konusunda da adımlar atıyor. Mısır’da mevcut 500 mağaza ve 83 hizmet noktasına ek olarak 250 yeni mağaza ve 50 yeni hizmet noktası faaliyete geçecek.

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