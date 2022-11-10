Arkeologlar ilk alfabeyle yazılan en eski okunaklı cümleyi keşfetti

Tam Boyutta Gör Kudüs Arkeoloji Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmayla ilgili olarak 8 Kasım'da yayınlanan bir basın açıklamasına göre, bilinen en eski yazılı cümle arkeologlar tarafından bulundu. Dikkat çekici bulgu, MÖ 1700'den (şimdiki çağdan önce) kalma Kenan dilinde bir cümle içeriyor. Öte yandan bu bulgu, insanlık tarihinin en eski yazılı cümlesi olabilir.

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Bitlerden kurtulmak için eski bir büyü

Bir saç biti tarağının üzerine kazınmış olan cümlenin şifresini çözen araştırmacılar, aslında bir büyü olabileceğini iddia ettiler. Zira fildişinden yapılmış tarağın üzerinde “Bu dişler, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün” yazıyor.

Tam Boyutta Gör Profesör Yosef Garfinkel, Michael Hasel ve Martin Klingbeil liderliğinde, Kudüs İbrani Üniversitesi'nden (HU) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Southern Adventist Üniversitesi'nden bir ekip, Yehuda Krallığı'nın en önemli ikinci şehri olarak bilinen İsrail'deki Tel Lachish'te tarağı keşfetti.

Profesör Yosef Garfinkel konu hakkında “Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümledir. Suriye'de Ugarit'te Kenanlılar var ama bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlar” açıklamasında bulunuyor ve ekliyor: “Tarak yazısı, yaklaşık 3700 yıl önce alfabenin günlük faaliyetlerde kullanıldığının doğrudan kanıtıdır. Bu, insanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktasıdır.”

Tam Boyutta Gör 3,5 santimetreye 2,5 santimetre boyutlarında olan 2017 yılında keşfedilmişti ancak dil analizleri oldukça uzun sürmüş ve kısa bir süre önce analizlerde sonuca varılmış. Araştırmacılar, karbon tarihleme yöntemiyle tarağın tam olarak ne zaman yapıldığını öğrenmeye çalışsa da net bir tarihi bilgi elde edemediler. Varsayımsal ve diğer bulgulardan yola çıkarak tarağın 3700-3800 yıl öncesine ait olduğu aktarılıyor.

Dönüm noktası olabilir

Yazının yaklaşık 5200 yıl önce Mezopotamya ve Mısır'da ortaya çıktı düşünülüyor. Ancak bu erken yazı sistemleri alfabetik değildi, genellikle kelimeleri ve heceleri temsil etmek için işaretlerden oluşuyordu. Alfabenin ortaya çıkışı ise daha sonra oldu ve muhtemelen Mısır'da veya yakınında icat edildi.

Alfabenin en eski tarihi, arkeolojik kanıt eksikliğinden dolayı halen daha gizemini koruyor. Çoğu araştırmacı alfabenin yaklaşık 3800 yıl önce ortaya çıktığını söylese de alfabenin 4300 yıl önce icat edildiğine dair bazı kanıtlar var. Ayrıca insanların alfabeyi nasıl kullandığı da büyük ölçüde belirsiz çünkü bulduğumuz en eski metinler kısa ve deşifre edilmesi zor. Bu yüzden fildişi tarağın üzerindeki yazının çok önemli olduğu ve bir dönüm noktasını temsil ettiği belirtiliyor.

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