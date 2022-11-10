Arkeologlar ilk alfabeyle yazılan en eski okunaklı cümleyi keşfetti

Bitlerden kurtulmak için eski bir büyü
Bir saç biti tarağının üzerine kazınmış olan cümlenin şifresini çözen araştırmacılar, aslında bir büyü olabileceğini iddia ettiler. Zira fildişinden yapılmış tarağın üzerinde “Bu dişler, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün” yazıyor.
Profesör Yosef Garfinkel konu hakkında “Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümledir. Suriye'de Ugarit'te Kenanlılar var ama bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlar” açıklamasında bulunuyor ve ekliyor: “Tarak yazısı, yaklaşık 3700 yıl önce alfabenin günlük faaliyetlerde kullanıldığının doğrudan kanıtıdır. Bu, insanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktasıdır.”
Dönüm noktası olabilir
Yazının yaklaşık 5200 yıl önce Mezopotamya ve Mısır'da ortaya çıktı düşünülüyor. Ancak bu erken yazı sistemleri alfabetik değildi, genellikle kelimeleri ve heceleri temsil etmek için işaretlerden oluşuyordu. Alfabenin ortaya çıkışı ise daha sonra oldu ve muhtemelen Mısır'da veya yakınında icat edildi.
Alfabenin en eski tarihi, arkeolojik kanıt eksikliğinden dolayı halen daha gizemini koruyor. Çoğu araştırmacı alfabenin yaklaşık 3800 yıl önce ortaya çıktığını söylese de alfabenin 4300 yıl önce icat edildiğine dair bazı kanıtlar var. Ayrıca insanların alfabeyi nasıl kullandığı da büyük ölçüde belirsiz çünkü bulduğumuz en eski metinler kısa ve deşifre edilmesi zor. Bu yüzden fildişi tarağın üzerindeki yazının çok önemli olduğu ve bir dönüm noktasını temsil ettiği belirtiliyor.Kaynakça https://www.theguardian.com/science/2022/nov/09/oldest-known-written-sentence-discovered-on-a-head-lice-comb https://www.newscientist.com/article/2346227-oldest-legible-sentence-written-with-first-alphabet-is-about-head-lice/ https://interestingengineering.com/culture/archaeologists-just-discovered-the-earliest-written-sentence-in-human-history Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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