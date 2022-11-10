Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arkeologlar ilk alfabeyle yazılan en eski okunaklı cümleyi keşfetti

    Arkeologlar, bilinen ilk alfabeyle yazılmış olan en eski okunaklı cümleyi keşfetti. İlk yazılı cümle MÖ 1700'lü yıllardan kaldığı düşünülen bir bit tarağı üzerinde bulundu.
    Oy Ver
    Arkeologlar ilk alfabeyle yazılan en eski okunaklı cümleyi keşfetti Tam Boyutta Gör
    Kudüs Arkeoloji Dergisi'nde yayınlanan yeni bir çalışmayla ilgili olarak 8 Kasım'da yayınlanan bir basın açıklamasına göre, bilinen en eski yazılı cümle arkeologlar tarafından bulundu. Dikkat çekici bulgu, MÖ 1700'den (şimdiki çağdan önce) kalma Kenan dilinde bir cümle içeriyor. Öte yandan bu bulgu, insanlık tarihinin en eski yazılı cümlesi olabilir.

    Bitlerden kurtulmak için eski bir büyü

    Bir saç biti tarağının üzerine kazınmış olan cümlenin şifresini çözen araştırmacılar, aslında bir büyü olabileceğini iddia ettiler. Zira fildişinden yapılmış tarağın üzerinde “Bu dişler, saç ve sakal bitlerini kökünden söksün” yazıyor.

    Arkeologlar ilk alfabeyle yazılan en eski cümleyi keşfetti Tam Boyutta Gör
    Profesör Yosef Garfinkel, Michael Hasel ve Martin Klingbeil liderliğinde, Kudüs İbrani Üniversitesi'nden (HU) ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Southern Adventist Üniversitesi'nden bir ekip, Yehuda Krallığı'nın en önemli ikinci şehri olarak bilinen İsrail'deki Tel Lachish'te tarağı keşfetti.

    Profesör Yosef Garfinkel konu hakkında “Bu, İsrail'de Kenan dilinde bulunan ilk cümledir. Suriye'de Ugarit'te Kenanlılar var ama bugüne kadar kullanılan alfabeyle değil, farklı bir alfabeyle yazıyorlar” açıklamasında bulunuyor ve ekliyor: “Tarak yazısı, yaklaşık 3700 yıl önce alfabenin günlük faaliyetlerde kullanıldığının doğrudan kanıtıdır. Bu, insanın yazma yeteneği tarihinde bir dönüm noktasıdır.”

    Arkeologlar ilk alfabeyle yazılan en eski cümleyi keşfetti Tam Boyutta Gör
    3,5 santimetreye 2,5 santimetre boyutlarında olan 2017 yılında keşfedilmişti ancak dil analizleri oldukça uzun sürmüş ve kısa bir süre önce analizlerde sonuca varılmış. Araştırmacılar, karbon tarihleme yöntemiyle tarağın tam olarak ne zaman yapıldığını öğrenmeye çalışsa da net bir tarihi bilgi elde edemediler. Varsayımsal ve diğer bulgulardan yola çıkarak tarağın 3700-3800 yıl öncesine ait olduğu aktarılıyor.

    Dönüm noktası olabilir

    Yazının yaklaşık 5200 yıl önce Mezopotamya ve Mısır'da ortaya çıktı düşünülüyor. Ancak bu erken yazı sistemleri alfabetik değildi, genellikle kelimeleri ve heceleri temsil etmek için işaretlerden oluşuyordu. Alfabenin ortaya çıkışı ise daha sonra oldu ve muhtemelen Mısır'da veya yakınında icat edildi.

    Alfabenin en eski tarihi, arkeolojik kanıt eksikliğinden dolayı halen daha gizemini koruyor. Çoğu araştırmacı alfabenin yaklaşık 3800 yıl önce ortaya çıktığını söylese de alfabenin 4300 yıl önce icat edildiğine dair bazı kanıtlar var. Ayrıca insanların alfabeyi nasıl kullandığı da büyük ölçüde belirsiz çünkü bulduğumuz en eski metinler kısa ve deşifre edilmesi zor. Bu yüzden fildişi tarağın üzerindeki yazının çok önemli olduğu ve bir dönüm noktasını temsil ettiği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/science/2022/nov/09/oldest-known-written-sentence-discovered-on-a-head-lice-comb https://www.newscientist.com/article/2346227-oldest-legible-sentence-written-with-first-alphabet-is-about-head-lice/ https://interestingengineering.com/culture/archaeologists-just-discovered-the-earliest-written-sentence-in-human-history
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız