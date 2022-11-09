Süper bilgisayardan ürpertici kıyamet tahmini: Dünyanın sonu için tarih verdi!

1973 yılında dönemin en iyi üniversite profesörleri tarafından tasarlanan süper bilgisayarın hesaplamaları doğum oranları ve çevre kirliliği seviyeleri de dahil olmak üzere birçok faktörü dikkate alan son derece karmaşık bir algoritmayı temel alıyor.
Daha önceki öngörüleri gerçekleşti
Makinenin daha önce doğal kaynaklar ve hayati minerallerin mevcudiyetinin azalmasıyla ilgili tahminlerinin gerçeğe dönüştüğünü belirtelim. World One'ın hesaplamalarına bakılırsa insanlık büyük bir hızla dünyanın sonuna doğru ilerliyor.
Bilgisayara göre herhangi bir önlem alınmadığı taktirde 2040 ila 2050 yılları arasında kirlilik o kadar şiddetli ve zehirli hale gelecek ki insanları öldürmeye başlayacak ve bu da gezegenin nüfusunu 1900'deki seviyelerin altına düşürecek.
Ana etmen ne nükleer silah ne de savaş
Uygar yaşamın sona ermesinin ana nedeni nükleer silahlar veya savaş değil "gezegenin kirlenmesi" olacak. Öyle ki çevre dostu otomobillere geçiş ve sıkı doğum kontrolünün bile durumu düzeltmeyeceği belirtiliyor. Tahminlere göre önce bitki örtüsü, ardından deniz ve kara hayvanları yok olacak ve en son insanlar ölmeye başlayacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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