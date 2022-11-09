Süper bilgisayardan ürpertici kıyamet tahmini: Dünyanın sonu için tarih verdi!

Tam Boyutta Gör İnsan uygarlığındaki kalıpları tahmin etmek üzere tasarlanan World One isimli süper bilgisayar tüyler ürpertici bir öngörü ile gündeme geldi. Karamsar makine, 2050 yılına kadar bildiğimiz şekliyle uygar yaşamın sona ereceğine dair dehşet verici bir tahminde bulundu.

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1973 yılında dönemin en iyi üniversite profesörleri tarafından tasarlanan süper bilgisayarın hesaplamaları doğum oranları ve çevre kirliliği seviyeleri de dahil olmak üzere birçok faktörü dikkate alan son derece karmaşık bir algoritmayı temel alıyor.

Daha önceki öngörüleri gerçekleşti

Makinenin daha önce doğal kaynaklar ve hayati minerallerin mevcudiyetinin azalmasıyla ilgili tahminlerinin gerçeğe dönüştüğünü belirtelim. World One'ın hesaplamalarına bakılırsa insanlık büyük bir hızla dünyanın sonuna doğru ilerliyor.

Bilgisayara göre herhangi bir önlem alınmadığı taktirde 2040 ila 2050 yılları arasında kirlilik o kadar şiddetli ve zehirli hale gelecek ki insanları öldürmeye başlayacak ve bu da gezegenin nüfusunu 1900'deki seviyelerin altına düşürecek.

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Ana etmen ne nükleer silah ne de savaş

Uygar yaşamın sona ermesinin ana nedeni nükleer silahlar veya savaş değil "gezegenin kirlenmesi" olacak. Öyle ki çevre dostu otomobillere geçiş ve sıkı doğum kontrolünün bile durumu düzeltmeyeceği belirtiliyor. Tahminlere göre önce bitki örtüsü, ardından deniz ve kara hayvanları yok olacak ve en son insanlar ölmeye başlayacaklar.

Tam Boyutta Gör Ne yazık ki süper bilgisayarın insanlığa yönelik öngörüleri dünyanın en seçkin astrofizikçilerinden biri olan Martin Rees tarafından da destekleniyor. Rees de iklim değişikliğinden teknolojiye aşırı bağımlılığa kadar uzanan feci tehditlerin insanlığın hayatta kalmasını çok zorlaştıracağını öne sürerek insanlık için kasvetli bir gelecek öngörmüştü.

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