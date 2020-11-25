Arkeologlar Pompei kalıntıları arasında iki ceset daha buldu

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Milattan Sonra 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması ile birlikte büyük bir felaket yaşandı ve İtalya'nın Pempeii kenti büyük bir mezarlığa dönüştü. Patlamanın görece biraz daha uzak kısmında da bazı cesetler ölmeden önceki son halleri ile küllerle kaplanmış bir şekilde yıllar sonra bulundular.

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Geçtiğimiz günlerde de Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında iki yeni ceset daha bulundu. Cesetler daha önce bulunan cesetler gibi yine küllerle kaplanmış vaziyetteler.. Reuters'in haberine göre bulunan bu iki cesetten birisi 30 yaşlarında zengin bir kişi, diğeri ise 20'li yaşlarda köle veya işçi olan bir kişi. Bu çıkarımlar iskeletlerin durumundan ve kıyafet izlerinden elde edilen ipuçlarına göre yapıldı.

Tahmine göre cesetleri bulunan kişiler, gaz ve kül bulutundan daha uzağa kaçıp bir sığınak bulmaya çalışırken öldü. Şu anda bölgedeki kazılar devam ediyor. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi bulunan cesetlerin hala yüz kıvrımları ve hatta kıyafetlerinin kıvrımları bile az da olsa görülebiliyor.

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Son olarak hem bölgede daha keşfedilecek birçok şeyin olabileceği hem de bu iki bedenden öğrenecekleri daha çok şey olabileceği söylenmiş.

https://arstechnica.com/science/2020/11/archaeologists-find-two-more-bodies-among-the-ruins-of-pompeii/

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