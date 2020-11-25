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    Arkeologlar Pompei kalıntıları arasında iki ceset daha buldu

    Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Pompeii'de yaşanan yanardağ patlamasının kalıntıları hala çıkmaya devam ediyor. Kalıntılar arasında iki yeni ceset bulundu.
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    Özgür Eroğlu
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    Arkeologlar Pompei kalıntıları arasında iki ceset daha buldu
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    Milattan Sonra 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması ile birlikte büyük bir felaket yaşandı ve İtalya'nın Pempeii kenti büyük bir mezarlığa dönüştü. Patlamanın görece biraz daha uzak kısmında da bazı cesetler ölmeden önceki son halleri ile küllerle kaplanmış bir şekilde yıllar sonra bulundular.

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    Ayrıca Bkz. "Norveç'teki bir çiftlikte yapılan kazı çalışmasında Demir Çağı'ndan kalma kraliyet mezarı bulundu"

    Geçtiğimiz günlerde de Pompei'ye bağlı 700 metre mesafedeki Civita Giuliana'daki kazı çalışmaları sırasında iki yeni ceset daha bulundu. Cesetler daha önce bulunan cesetler gibi yine küllerle kaplanmış vaziyetteler.. Reuters'in haberine göre bulunan bu iki cesetten birisi 30 yaşlarında zengin bir kişi, diğeri ise 20'li yaşlarda köle veya işçi olan bir kişi. Bu çıkarımlar iskeletlerin durumundan ve kıyafet izlerinden elde edilen ipuçlarına göre yapıldı.

    Tahmine göre cesetleri bulunan kişiler, gaz ve kül bulutundan daha uzağa kaçıp bir sığınak bulmaya çalışırken öldü. Şu anda bölgedeki kazılar devam ediyor. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi bulunan cesetlerin hala yüz kıvrımları ve hatta kıyafetlerinin kıvrımları bile az da olsa görülebiliyor.

    Arkeologlar Pompei kalıntıları arasında iki ceset daha buldu
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak hem bölgede daha keşfedilecek birçok şeyin olabileceği hem de bu iki bedenden öğrenecekleri daha çok şey olabileceği söylenmiş.  



    https://arstechnica.com/science/2020/11/archaeologists-find-two-more-bodies-among-the-ruins-of-pompeii/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    İzlediğim videoya göre;

    Haberdeki fotolarda yatanlar alçı(veya benzeri madde) yığını. Bedenler çürümüş ve kemikler dişler kalmış. Ama kül yığını bedenin şeklini aşmış. Bir delikten alçı benzeri madde döküp çürüyen bedenin oluşturduğu boşluklar doldurulmuş. Ardından üzerlerindeki kül tabakası kaldırılıp bu şekiller ortaya çıkmış.
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    .V. 59 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Absolutely helak.

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