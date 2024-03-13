Japon uydusunu taşıyan Kairos roketi kalkıştan sonra patladı

Japonya'da Space One Co. firmasının, hükümete ait uydu taşıyan "Kairos" roketi kalkıştan hemen sonra patladı.
Space One Co. firması, güneydoğudaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto bölgesindeki Kii Uzay Limanı'ndan yerel saatle 11.01'de "Kairos" roketini fırlattı.
18 metre uzunluğundaki roket, kalkıştan 5 saniye sonra havada patladı.
Olayda yaralanan olmazken, patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Firmadan yapılan açıklamada, roketin fırlatılışındaki arızanın saptanmaya çalışıldığı ve "görevin askıya alındığı" bildirildi.
Kabine Uydu İstihbarat Merkezine göre, roket kargosundaki uydudan "Kuzey Kore'deki askeri tesislerin izlenmesinde yararlanabileceği" bildirilmişti.
Resmi Kyodo ajansına göre fırlatılış başarılı olsaydı, Space One, yörüngeye uydu yerleştiren ilk Japon özel şirketi olacaktı.
Canon Electronics Inc, IHI Aerospace Co, Shimizu Corp. ve Japonya Kalkınma Bankası tarafından 2018'de kurulan firma, 2030'lu yıllara kadar uzaya yılda 30 roket göndermeyi hedefliyor.
Space One, düşük maliyetli roket fırlatmaları hizmeti vererek uzay hizmetlerini ticarileştirmeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.