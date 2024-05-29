ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu: Oldukça iddialı geliyor

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ARM, amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni nesil CPU ve GPU tasarımlarını duyurdu: Cortex-X925 CPU çekirdeği ve Immortalis G925 GPU'su. ARM, isimlendirmede değişikliğe giderek, şuanki en güçlü CPU tasarımı Cortex-X4'ün ardılı olarak Cortex-X925 ismini benimsedi. Immortalis G925 ise Immortalis G720'nin halefi olarak tanıtıldı.

Cortex-X925 büyük performans artışıyla geliyor

ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor.

Immortalis G925, şirketin en performanslı ve verimli GPU'su

ARM, Immortalis G925 GPU'sunun şirketin bugüne kadarki en performanslı ve verimli GPU'su olduğu söylüyor. Son nesil G720 ile karşılaştırıldığında, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. Üstelik bunları yaparken %30 daha az güç tükettiğini iddia ediyor.

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Şirket aynı zamanda orta seviye çekirdeklerini de güncelleyerek Cortex-A725 çekirdeğini duyurdu. Yeni çekirdekler şirketin iddiasına göre, son nesil Cortex-A720'den %35 daha yüksek performans verimliliğine ve %20 güç verimliliğine sahip. Ek olarak enerji verimli Cortex-A520 çekirdeğini de elden geçiren ARM, çekirdeği 3nm için optimize ederek enerji verimliliğini %15 arttırdığını belirtiyor.

Yılın sonunda gelecekler

Arm, ilk kez yeni CPU ve GPU tasarımlarının "optimize edilmiş planlarını" sunacak ve cihaz üreticilerinin ARM tasarımlarını daha kolay adapte edebilmelerini sağlayacak. Böylelikle Cortex-X925 ve Immortalis G925 çekirdeklerini daha kısa sürede daha fazla çipsette görebiliriz. Yeni çekirdekler ilk defa 2024'ün sonunda karşımıza çıkacak ve muhtemelen ilk olarak Mediatek'in Dimensity 9400 işlemcisine güç verecek.

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ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu