ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu: Oldukça iddialı geliyor

- Cortex-X925 büyük performans artışıyla geliyor
- Immortalis G925, şirketin en performanslı ve verimli GPU'su
- Yılın sonunda gelecekler
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Cortex-X925 büyük performans artışıyla geliyor
ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor.
Immortalis G925, şirketin en performanslı ve verimli GPU'su
ARM, Immortalis G925 GPU'sunun şirketin bugüne kadarki en performanslı ve verimli GPU'su olduğu söylüyor. Son nesil G720 ile karşılaştırıldığında, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. Üstelik bunları yaparken %30 daha az güç tükettiğini iddia ediyor.
Şirket aynı zamanda orta seviye çekirdeklerini de güncelleyerek Cortex-A725 çekirdeğini duyurdu. Yeni çekirdekler şirketin iddiasına göre, son nesil Cortex-A720'den %35 daha yüksek performans verimliliğine ve %20 güç verimliliğine sahip. Ek olarak enerji verimli Cortex-A520 çekirdeğini de elden geçiren ARM, çekirdeği 3nm için optimize ederek enerji verimliliğini %15 arttırdığını belirtiyor.
Yılın sonunda gelecekler
Arm, ilk kez yeni CPU ve GPU tasarımlarının "optimize edilmiş planlarını" sunacak ve cihaz üreticilerinin ARM tasarımlarını daha kolay adapte edebilmelerini sağlayacak. Böylelikle Cortex-X925 ve Immortalis G925 çekirdeklerini daha kısa sürede daha fazla çipsette görebiliriz. Yeni çekirdekler ilk defa 2024'ün sonunda karşımıza çıkacak ve muhtemelen ilk olarak Mediatek'in Dimensity 9400 işlemcisine güç verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.