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    ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu: Oldukça iddialı geliyor

    ARM, amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni nesil CPU ve GPU tasarımlarını duyurdu. Büyük performans ve verimlilik kazanımlarına sahip olan çekirdekler neler sunuyor?
    ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu
    ARM, amiral gemisi akıllı telefonlar için yeni nesil CPU ve GPU tasarımlarını duyurdu: Cortex-X925 CPU çekirdeği ve Immortalis G925 GPU'su. ARM, isimlendirmede değişikliğe giderek, şuanki en güçlü CPU tasarımı Cortex-X4'ün ardılı olarak Cortex-X925 ismini benimsedi. Immortalis G925 ise Immortalis G720'nin halefi olarak tanıtıldı.

    Cortex-X925 büyük performans artışıyla geliyor

    ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor.

    ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu

    Immortalis G925, şirketin en performanslı ve verimli GPU'su

    ARM, Immortalis G925 GPU'sunun şirketin bugüne kadarki en performanslı ve verimli GPU'su olduğu söylüyor. Son nesil G720 ile karşılaştırıldığında, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor. Üstelik bunları yaparken %30 daha az güç tükettiğini iddia ediyor.

    Şirket aynı zamanda orta seviye çekirdeklerini de güncelleyerek Cortex-A725 çekirdeğini duyurdu. Yeni çekirdekler şirketin iddiasına göre, son nesil Cortex-A720'den %35 daha yüksek performans verimliliğine ve %20 güç verimliliğine sahip. Ek olarak enerji verimli Cortex-A520 çekirdeğini de elden geçiren ARM, çekirdeği 3nm için optimize ederek enerji verimliliğini %15 arttırdığını belirtiyor. 

    ARM, Cortex-X925 ve Immortalis-G925 çekirdeklerini duyurdu

    Yılın sonunda gelecekler

    Arm, ilk kez yeni CPU ve GPU tasarımlarının "optimize edilmiş planlarını" sunacak ve cihaz üreticilerinin ARM tasarımlarını daha kolay adapte edebilmelerini sağlayacak. Böylelikle Cortex-X925 ve Immortalis G925 çekirdeklerini daha kısa sürede daha fazla çipsette görebiliriz. Yeni çekirdekler ilk defa 2024'ün sonunda karşımıza çıkacak ve muhtemelen ilk olarak Mediatek'in Dimensity 9400 işlemcisine güç verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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