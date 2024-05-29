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Tam Boyutta Gör MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirdi. Platformun resmi duyurusu henüz uzak olsa da, neler sunabileceğine dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı.

MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı

Dimesnity 9400'ün bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi elimizde bir dizi söylenti daha var. Digital Chat Station'a göre yeni platform, MT6991 model numarasını taşıyacak ve TSMC'nin ikinci nesil 3nm N3E fabrikasyon sürecini kullanacak. Bu da %34'e kadar daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Dimensity 9400 çekirdek yapısı yılın başlarında sızdırılmıştı ve ilk Gekbench testleri Dimensity 9400'ün CPU ve GPU bölümlerinde Snapdragon 8 Gen 4'ü geride bıraktığını bizlere gösterdi. Raporda ise, işlemcinin 3,4 GHz frekansında test edilen Cortex-X5 performans çekirdeği dahil olmak üzere selefinin çekirdek yapısını koruyacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda ana çekirdeğe 3 adet Cortex-X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 birimleri katılacak.

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Rakibi Snapdragon 8 Gen 4'ün ise özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. Dimensity 9400 ise, ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Şu an için yeni yonga setinden destek alacak telefonlar açıklanmadı. Ancak Android pazarında yaşanan rekabetin hız kazanacağını söyleyebiliriz.

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