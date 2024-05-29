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    MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı

    Amiral gemisi telefonlara güç vermesi beklenen Dimensity 9400'ün temel özellikleri belli oldu. Yeni platformdan destek alan ilk telefonlar yakında geliyor. İşte detaylar...
    MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    MediaTek, performans rekortmeni Dimensty 9300'ün ardından odağını bir sonraki amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400'e çevirdi. Platformun resmi duyurusu henüz uzak olsa da, neler sunabileceğine dair sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı.

    MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı

    Dimesnity 9400'ün bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi elimizde bir dizi söylenti daha var. Digital Chat Station'a göre yeni platform, MT6991 model numarasını taşıyacak ve TSMC'nin ikinci nesil 3nm N3E fabrikasyon sürecini kullanacak. Bu da %34'e kadar daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor.  

    MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Dimensity 9400 çekirdek yapısı yılın başlarında sızdırılmıştı ve ilk Gekbench testleri Dimensity 9400'ün CPU ve GPU bölümlerinde Snapdragon 8 Gen 4'ü geride bıraktığını bizlere gösterdi. Raporda ise, işlemcinin 3,4 GHz frekansında test edilen Cortex-X5 performans çekirdeği dahil olmak üzere selefinin çekirdek yapısını koruyacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda ana çekirdeğe 3 adet Cortex-X4 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 birimleri katılacak.

    Rakibi Snapdragon 8 Gen 4'ün ise özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. Dimensity 9400 ise, ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Şu an için yeni yonga setinden destek alacak telefonlar açıklanmadı. Ancak Android pazarında yaşanan rekabetin hız kazanacağını söyleyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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