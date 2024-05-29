MediaTek Dimensity 9400'ün temel özellikleri açıklandı
Dimesnity 9400'ün bu yılın 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şimdi elimizde bir dizi söylenti daha var. Digital Chat Station'a göre yeni platform, MT6991 model numarasını taşıyacak ve TSMC'nin ikinci nesil 3nm N3E fabrikasyon sürecini kullanacak. Bu da %34'e kadar daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor.
Rakibi Snapdragon 8 Gen 4'ün ise özel Nuvia çekirdekleri ile lanse edileceği söyleniyor. Dimensity 9400 ise, ARM'ın CPU ve GPU tasarımlarına bağlı kalacak. Şu an için yeni yonga setinden destek alacak telefonlar açıklanmadı. Ancak Android pazarında yaşanan rekabetin hız kazanacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.