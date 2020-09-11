Arsenal 2 akıllı kamera desteği yine bağış rekoru kırdı

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Profesyonel kameralara üst düzey yapay zeka yeteneği kazandırarak Kickstarter üzerinde 2.5 milyon dolardan fazla toplayan Arsenal cihazı yenilendi. Arsenal 2 bu kez ilk neslin rekorunu da geçti.

Arsenal 2 nedir?

Yapay zekâ teknolojilerini akıllı telefon kameralarında sıkça duymaya başladık. Sahneyi analiz ederek en iyi pozlamayı otomatik olarak ayarlamaya çalışan yapay zekâ böylece en iyi fotoğraf kalitesini vadediyor. Profesyonel tarafta ise henüz entegre teknolojiler görünür değil.

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Arsenal 2 projesi bu eksiklikten yola çıkarak yapay zekâ teknolojilerini harici de olsa profesyonel kameralara getiriyor. MicroUSB üzerinden DSLR ve aynasız kameralara bağlanan küçük kutu kendinden beklenmeyen bir performans sunuyor.

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Cihazın temel mantığı kameraya bağlandıktan sonra sensör, ivme ölçer, jiroskop, lens gibi mevcut tüm bileşenlerden gelen verileri toplamak ve yapay zekâ ile analiz etmek. Sonrasında analize göre nöral ağ kullanılarak binlerce profesyonel fotoğraf ile karşılaştırma yapılıyor ve 18 unsur temel alınarak en iyi ayarlar yapılıyor.

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Kameranın üzerine konulan cihaz ivme ölçeri ile kameranın ne kadar dengeli olabildiğini ölçüyor ve en iyi deklanşör hızını ayarlıyor. Ayrıca birden fazla fotoğraf çekerek bunları bir araya getiriyor ve tüm detayları ortaya çıkarıyor.

Herhangi bir ekranı olmayan cihaz kablosuz olarak akıllı telefonlardaki uygulamaya bağlanıyor. Kullanıcı tüm ayarları ve işlemleri buradan takip ediyor. Son kararı verdiğinde çekilen resim RAW veya JPEG olarak kameranın belleğine aktarılıyor. Yine kullanıcı istediği parametreleri girerek timelapse başlatabiliyor ve canlı olarak kaydı takip edebiliyor.

Arsenal 2 bünyesinde güçlü bir ARM işlemci barındırıyor. Yapay zekâ işlemleri de bu işlemci üzerinde gerçekleştiriliyor. Cihaz pek çok Canon, Fuji, Nikon ve Sony profesyonel kameralarla uyumlu.

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Arsenal 2 ilk nesle göre çok daha yüksek performans sunan yapay zeka motoru ile donatılmış. WiFi 5 bağlantısı ile tamamen kablosuz bir yönetim sunabilen Arsenal 2; microSD kartlara kayıt, derin renk doğruluğu, panorama, gerçek zamanlı nesne silme gibi yeniliklere sahip.

Arsenal 2 için 149$ bağış isteniyor. Yağmura dayanıklılık, USB Tip-C bağlantısı, daha iyi yapay zeka performansı gibi ekstraları olan Arsenal 2 Pro ise 219$ bağış gerektiriyor. Piyasa fiyatı ise bunların 120$ civarında fazlası olacak. Çok kısa sürede 3 milyon dolardan fazla bağış toplayan projenin halen süresi var ve bunun çok üzerine çıkması bekleniyor. Dağıtım ise Haziran ayında başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/2092430307/arsenal-2

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