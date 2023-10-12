WhatsApp arayüzü yenileniyor: İşte yeni tasarımı
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi WhatsApp, sürekli olarak geliştiriliyor ve güncelleniyor. Bu bağlamda bir süredir uygulamanın yeni bir arayüze kavuşağı söyleniyor. Bugünse WABetaInfo, sınırlı sayıda kullanıcı için erişime açılan bu yeni arayüzden görüntüler paylaştı.
Görünüşe göre WhatsApp, hem açık hem de karanlık modlar için yeni bir yeşil rengin yanı sıra karanlık tema için yenilenmiş bir sohbet balonu rengi ve kayan eylem düğmesi sunacak. Ayrıca artık ana sayfada Kamera, Arama ve profil fotoğrafınının sağ üst köşeye taşındığını görüyoruz. Ek olarak platformun kullanıcı adları ve yenilenmiş ayarlar sekmesi gibi bir dizi özelliğe daha kavuşacağını hatırlatmakta fayda var.
WhatsApp arayüzünde yapılan bu değişikliğin henüz genel kullanıma açılmadığını belirtelim. Şu an için yalnızca sınırlı sayıda beta test kullanıcısına sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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