Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen mesajlaşma platformlarından WhatsApp, hem tasarım hem de yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki bunlardan biri yenilenen arayüz tasarımı olacak. Bu noktada bekleyiş sürerken, geçtiğimiz saatlerde WhatsApp beta sürüm 2.23.21.12 yayınlandı. Bu yeni sürüm, uygulamanın yeni tasarımına erken bir bakış fırsatı sunuyor.

WhatsApp arayüzü yenileniyor: İşte yeni tasarımı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi WhatsApp, sürekli olarak geliştiriliyor ve güncelleniyor. Bu bağlamda bir süredir uygulamanın yeni bir arayüze kavuşağı söyleniyor. Bugünse WABetaInfo, sınırlı sayıda kullanıcı için erişime açılan bu yeni arayüzden görüntüler paylaştı.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görüldüğünü gibi WhatsApp, özellikle genel kullanıcı bölümünde daha modern bir tasarıma kavuşacak. Bu noktada uygulamanın gezinme çubuğunda dört farklı sekme ile karşılaşıyoruz. Bunlar Sohbetler, Güncellemeler, Topluluklar ve Arama. Böylelikle sekmeler arası geçiş kolaylaşırken, daha kullanışlı bir arayüz tasarımına imza atılmış.

Görünüşe göre WhatsApp, hem açık hem de karanlık modlar için yeni bir yeşil rengin yanı sıra karanlık tema için yenilenmiş bir sohbet balonu rengi ve kayan eylem düğmesi sunacak. Ayrıca artık ana sayfada Kamera, Arama ve profil fotoğrafınının sağ üst köşeye taşındığını görüyoruz. Ek olarak platformun kullanıcı adları ve yenilenmiş ayarlar sekmesi gibi bir dizi özelliğe daha kavuşacağını hatırlatmakta fayda var.

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WhatsApp arayüzünde yapılan bu değişikliğin henüz genel kullanıma açılmadığını belirtelim. Şu an için yalnızca sınırlı sayıda beta test kullanıcısına sunuluyor.

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