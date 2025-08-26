Google NotebookLM’in video özeti özelliği artık Türkçe

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli öğrenme aracı NotebookLM’in Video Özetleri (Video Overviews) özelliğine büyük bir güncelleme getirdi. Şirketin duyurusuna göre, artık Türkçe başta olmak üzere Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Japonca dahil 80 farklı dilde görsel özetler hazırlanabiliyor.

Türkçe dilinde sesli ve videolu özetler artık mümkün

Video Özetleri, ilk olarak Google I/O’da tanıtıldıktan sonra 29 Temmuz’da kullanıma açılmıştı. Bu özellik, kullanıcıların ham notlarını, PDF dosyalarını veya görsellerini sindirilmesi kolay video sunumlarına dönüştürüyordu. Daha önce yalnızca İngilizce erişime açık olan sistem, belgelerden görseller, alıntılar, şemalar ve rakamlar çekerek karmaşık konuları anlaşılır hale getirebiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte İngilizce bilmeyen kullanıcılar da kendi dillerinde görsel özetlerden faydalanabilecek.

Tam Boyutta Gör Google aynı zamanda Sesli Özetler özelliğini de geliştirdi. Daha önce yalnızca İngilizce’de ayrıntılı özetler sunabilen sistem artık 80’den fazla dilde kapsamlı sesli özetler oluşturabiliyor. Kullanıcılar isterlerse sadece kısa ve öne çıkan noktaları aktaran özetleri tercih edebilecek. Yine bu özellik için de Türkçe desteği sunuluyor.

Elon Musk’ın xAI şirketi OpenAI ve Apple’a dava açtı 4 sa. önce eklendi ]

Video ve sesli özetlerin çok dilli hale gelmesi, kullanıcıların hangi dili konuştuğundan bağımsız olarak içerikleri daha verimli öğrenmelerini sağlayacak. NotebookLM, ilk başlarda özellikle öğrenciler tarafından yardımcı bir araç olarak kullanılıyordu ancak platformun geldiği nokta artık profesyonellere de hitap edecek seviyede.

Yeni özellikler bugünden itibaren kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulmaya başladı ve önümüzdeki hafta içinde herkesin erişimine açılmış olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google NotebookLM’in video özeti özelliği artık Türkçe

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: