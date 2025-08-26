Google NotebookLM’in video özeti özelliği artık Türkçe

Türkçe dilinde sesli ve videolu özetler artık mümkün
Video Özetleri, ilk olarak Google I/O’da tanıtıldıktan sonra 29 Temmuz’da kullanıma açılmıştı. Bu özellik, kullanıcıların ham notlarını, PDF dosyalarını veya görsellerini sindirilmesi kolay video sunumlarına dönüştürüyordu. Daha önce yalnızca İngilizce erişime açık olan sistem, belgelerden görseller, alıntılar, şemalar ve rakamlar çekerek karmaşık konuları anlaşılır hale getirebiliyor. Yeni güncellemeyle birlikte İngilizce bilmeyen kullanıcılar da kendi dillerinde görsel özetlerden faydalanabilecek.
Video ve sesli özetlerin çok dilli hale gelmesi, kullanıcıların hangi dili konuştuğundan bağımsız olarak içerikleri daha verimli öğrenmelerini sağlayacak. NotebookLM, ilk başlarda özellikle öğrenciler tarafından yardımcı bir araç olarak kullanılıyordu ancak platformun geldiği nokta artık profesyonellere de hitap edecek seviyede.
Yeni özellikler bugünden itibaren kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulmaya başladı ve önümüzdeki hafta içinde herkesin erişimine açılmış olacak.