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    ASELPOD için yerli ECU ünitesi seri üretime geçti

    Savaş uçaklarına hassas görüntüleme yeteneği kazandıran ASELPOD Hedefleme Podu için geliştirilen yerli Çevresel İklimlendirme Ünitesi (ECU) seri üretim sürecine taşındı.
    ASELPOD için yerli ECU ünitesi seri üretime geçti Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu'na yönelik yürütülen tümüyle yerlileştirme projesi kapsamında ASELPOD Çevre İklimlendirme Ünitesi (ECU - Environmental Conditioning Unit) yerli imkanlarla geliştirilip seri üretime geçildi. ASELPOD ECU, AR-GE faaliyetleri sonunda ortaya çıkan özgün ürünlerle dışa bağımlılığı azaltan, alt sistemleri yerlileştiren Anova Ar-Ge Teknolojileri tarafından geliştirildi.

    ASELPOD ECU, ithal ürünün yerini aldı

    Anova Ar-Ge Teknolojileri, 250 kişilik mühendis kadrosuyla başta savunma sanayisi olmak üzere otomotiv, beyaz eşya, enerji, çevre, inşaat ve makine imalatı gibi birçok sektör için çözüm üretiyor. Anova Ar-Ge Teknolojileri, savunma sanayisi için esnek mermi yol, sayısal manyetik pusula, AC/DC çevirici, askeri fan gibi ürünleri millileştirerek şimdiye kadar ikame ürünler ortaya koymayı başardı. Şimdi ise bunlara ASELPOD ECU eklendi.

    ASELPOD için yerli ECU ünitesi seri üretime geçti Tam Boyutta Gör
    Savaş uçaklarının hedefleme podu için hem yerde hem de çeşitli uçuş koşullarında istenilen iklim koşullarını koruyarak optimum soğutma ve ısıtma sağlamak üzere tasarlanan ASELPOD ECU, yurt dışından temin edilen ürünün yerini aldı. ASELPOD'un seri üretim ve ihracat başarılarına ulaşmasına katkı sağlayan çevre iklimlendirme ünitesinden bugüne kadar 80 adet teslim edildi.

    Seri olarak üretilen Çevresel İklimlendirme Ünitesi veya ECU, yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podunun soğutma ve ısıtma ihtiyacını yer durumunda ve farklı uçuş koşullarında istenilen iklim şartlarında tutmayı sağlıyor. İstenilen ısıtma gücünü sağlamak için elektrikli ısıtıcılar, soğutma gücünü sağlamak için ise gaz akışkanlı soğutma çevrimi kullanılıyor ve ısıl güç havayla elde ediliyor. Sistem, arıza durumunda mekanik ve elektriksel arayüzünden demontajı yapılarak kolayca değiştirilebiliyor.

    ASELPOD’lar F16’larda kullanılıyor

    ASELPOD için yerli ECU ünitesi seri üretime geçti Tam Boyutta Gör
    ASELPOD Hedefleme Sistemi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının gece, gündüz ve her türlü hava şartında operasyonel etkinliğini artırıyor. ASELPOD, Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 uçaklarında kullanılıyor.

    ASELPOD, sahip olduğu yüksek performanslı termal ve gündüz kameralarıyla gündüz ve gece şartlarında hava-hava ve hava-yer modlarıyla yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabiliyor, üstün menzil performansıyla yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis edebiliyor. Takip edilen hedeflere ait konum bilgileri hesaplanarak kabindeki pilotun ekranında sergileniyor. ASELPOD, çift dalga boylu lazer mesafe ölçüm sistemiyle savaş ve eğitim modunda hedeflere ait konum, rota bilgileri ve hedefin hızı yüksek doğrulukla hesaplanabiliyor.

    ASELPOD taarruz gerçekleştirmek için hem GPS güdümlü bombaları hedefe yönlendirebiliyor hem de lazer işaretleme sistemi aracılığıyla lazer güdümlü mühimmatları hedefe gönderebiliyor.

    Bu özelliklerin yanı sıra ASELPOD hedefleme sistemi; lazer aydınlatma sistemiyle gece görüş cihazlarına hedef gösterme, çoklu hedefi termal ve gündüz kamera görüntülerinde takip etme, istihbarat, görev sonuç ve harp hasar değerlendirme işlevi için sayısal video kaydetme, lazer nokta izleme birimiyle harici lazer kaynaklarıyla işaretlenen hedeflere kilitlenilmesi, ataletsel izleyiciyle hedefin engellendiği durumlarda hedefin üzerinde kalma gibi işlevlerle muharip uçaklarda yüksek performans sergiliyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/savunmadaki-millilestirme-basarisi-seri-uretimle-kanatlandi/3165059 https://anova.com.tr/environmental-conditioning-unit/?lang=en
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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