ASELPOD için yerli ECU ünitesi seri üretime geçti

ASELPOD ECU, ithal ürünün yerini aldı
Anova Ar-Ge Teknolojileri, 250 kişilik mühendis kadrosuyla başta savunma sanayisi olmak üzere otomotiv, beyaz eşya, enerji, çevre, inşaat ve makine imalatı gibi birçok sektör için çözüm üretiyor. Anova Ar-Ge Teknolojileri, savunma sanayisi için esnek mermi yol, sayısal manyetik pusula, AC/DC çevirici, askeri fan gibi ürünleri millileştirerek şimdiye kadar ikame ürünler ortaya koymayı başardı. Şimdi ise bunlara ASELPOD ECU eklendi.
Seri olarak üretilen Çevresel İklimlendirme Ünitesi veya ECU, yeni nesil, çok algılayıcılı hedefleme podunun soğutma ve ısıtma ihtiyacını yer durumunda ve farklı uçuş koşullarında istenilen iklim şartlarında tutmayı sağlıyor. İstenilen ısıtma gücünü sağlamak için elektrikli ısıtıcılar, soğutma gücünü sağlamak için ise gaz akışkanlı soğutma çevrimi kullanılıyor ve ısıl güç havayla elde ediliyor. Sistem, arıza durumunda mekanik ve elektriksel arayüzünden demontajı yapılarak kolayca değiştirilebiliyor.
ASELPOD’lar F16’larda kullanılıyor
ASELPOD, sahip olduğu yüksek performanslı termal ve gündüz kameralarıyla gündüz ve gece şartlarında hava-hava ve hava-yer modlarıyla yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayabiliyor, üstün menzil performansıyla yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis edebiliyor. Takip edilen hedeflere ait konum bilgileri hesaplanarak kabindeki pilotun ekranında sergileniyor. ASELPOD, çift dalga boylu lazer mesafe ölçüm sistemiyle savaş ve eğitim modunda hedeflere ait konum, rota bilgileri ve hedefin hızı yüksek doğrulukla hesaplanabiliyor.
ASELPOD taarruz gerçekleştirmek için hem GPS güdümlü bombaları hedefe yönlendirebiliyor hem de lazer işaretleme sistemi aracılığıyla lazer güdümlü mühimmatları hedefe gönderebiliyor.
Bu özelliklerin yanı sıra ASELPOD hedefleme sistemi; lazer aydınlatma sistemiyle gece görüş cihazlarına hedef gösterme, çoklu hedefi termal ve gündüz kamera görüntülerinde takip etme, istihbarat, görev sonuç ve harp hasar değerlendirme işlevi için sayısal video kaydetme, lazer nokta izleme birimiyle harici lazer kaynaklarıyla işaretlenen hedeflere kilitlenilmesi, ataletsel izleyiciyle hedefin engellendiği durumlarda hedefin üzerinde kalma gibi işlevlerle muharip uçaklarda yüksek performans sergiliyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/savunmadaki-millilestirme-basarisi-seri-uretimle-kanatlandi/3165059 https://anova.com.tr/environmental-conditioning-unit/?lang=en Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.