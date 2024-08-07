ASELSAN ASELFLIR-500’den olağanüstü ihracat başarısı

- ASELFLIR-500, dördüncü ihracat sözleşmesini imzaladı
- İhracatlar devam ediyor
- ASELFLIR-500 özellikleri
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ASELFLIR-500, dördüncü ihracat sözleşmesini imzaladı
İhracat odaklı büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Akyol, ASELFLIR-500 gözetleme ve hedefleme sisteminin geçtiğimiz haftalarda 4’ün ülkeye ihraç edildiğini ve üründe henüz üçüncü ayda olduklarını belirterek güçlü performansa dikkat çekti.
İhracatlar devam ediyor
Benzer şekilde ASELPOD Hedefleme Podu’nun Pakistan, Nijerya ve Irak olmak üzere 3 ülkeye ihraç edildiği ve ASELPOD II üzerinde çalışıldığı da açıklandı. Bunlarla birlikte Akyol, MURAD AESA Burun Radarına da değindi. Muadilleri ile yan yana koyduklarında en azından onlarla yarışacak ve daha iyi özelliklere sahip olacak şekilde dizayn etmeyi hedeflediklerini belirten Akyol, MURAD’ın savaş uçaklarında 2 yıl sonra operasyonel olabileceğini söyledi. Bilindiği üzere MURAD AESA radarı halihazırda F-16 Blok 30’larda test ediliyor. Bu arada KAAN ve Akıncı’da da kullanılması değerlendiriliyor.
ASELFLIR-500 özellikleri
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
- HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı
- ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
- Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla
- Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
- Küçük ve Hafif Sistem
- Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka
- Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri
- Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim
- Üstün Menzil Performansı
- Yüksek Performanslı HD IR Kamera
- Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme
- Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre
- 12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
- Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.