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    ASELSAN ASELFLIR-500’den olağanüstü ihracat başarısı

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamalarda yerli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 AESA radarının sadece üçüncü ayında dördüncü ihracat sözleşmesine imza attığını söyledi.
    ASELSAN ASELFLIR-500’den olağanüstü ihracat başarısı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen lektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 başarılarına devam ediyor. ASELFLIR-500 ile birlikte Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumun gelirken 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle öne çıkan ihracat başarıyla şimdiden göz dolduruyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yerli AESA radarının üncü ayında dördüncü ihracat sözleşmesine imza attığını söyledi.

    ASELFLIR-500, dördüncü ihracat sözleşmesini imzaladı

    ASELSAN ASELFLIR-500’den olağanüstü ihracat başarısı Tam Boyutta Gör
    Akyol, Defence Turkey ile yaptığı söyleşide, ASELSAN için 2024-2030 teknoloji ve ürün yol haritaları oluşturduklarını ifade etti. Akyol, yol haritasına göre firmanın rekabetçi olabileceği, Türkiye'nin ihtiyacı olan zorlayıcı, gelecek vadeden alanlara yatırım yapacaklarını aktardı. Bunun küçülmek anlamına gelmeyeceğin, sadece daha odaklı şekilde çalışacaklarını ve her yıl yüzde 10 büyüme sağlamayı planladıklarını söyleyen Akyol, ihracat tarafına da değindi.

    İhracat odaklı büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Akyol, ASELFLIR-500 gözetleme ve hedefleme sisteminin geçtiğimiz haftalarda 4’ün ülkeye ihraç edildiğini ve üründe henüz üçüncü ayda olduklarını belirterek güçlü performansa dikkat çekti.

    İhracatlar devam ediyor

    ASELSAN ASELFLIR-500’den olağanüstü ihracat başarısı Tam Boyutta Gör
    Tek ihracat elbette ASELFLIR-500 değil. Akyol yaptığı açıklamada GÖKDENİZ’i hava savunma alanında geçen sene envantere soktuk. Şu an 4’üncü ihracat sözleşmesi imzalandı, 4’üncü ülke. Artık hava savunmada ailenin üyelerini ‘Skydome’ GÖKKUBBE diye patentledik ve bir konsepte getirdik. Ve ortasında komuta kontrolü olan, T-Link’i olan, radarları olan bütünsel bir çözüm. Emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.” dedi.

    Benzer şekilde ASELPOD Hedefleme Podu’nun Pakistan, Nijerya ve Irak olmak üzere 3 ülkeye ihraç edildiği ve ASELPOD II üzerinde çalışıldığı da açıklandı. Bunlarla birlikte Akyol, MURAD AESA Burun Radarına da değindi. Muadilleri ile yan yana koyduklarında en azından onlarla yarışacak ve daha iyi özelliklere sahip olacak şekilde dizayn etmeyi hedeflediklerini belirten Akyol, MURAD’ın savaş uçaklarında 2 yıl sonra operasyonel olabileceğini söyledi. Bilindiği üzere MURAD AESA radarı halihazırda F-16 Blok 30’larda test ediliyor. Bu arada KAAN ve Akıncı’da da kullanılması değerlendiriliyor.

    ASELFLIR-500 özellikleri

    • 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
    • HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı
    • ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
    • Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla
    • Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
    • Küçük ve Hafif Sistem
    • Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka
    • Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri
    • Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim
    • Üstün Menzil Performansı
    • Yüksek Performanslı HD IR Kamera
    • Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme
    • Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
    • “High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre
    • 12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
    • Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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