Bayraktar Akıncı'dan MAM-T IIR ve MAM-L TV atış testi yapıldı

Tam Boyutta Gör Bayraktar AKINCI'nın yeni mühimmatlarıyla atış testleri devam ediyor. Son testinde Roketsan'ın geliştirdiği IIR (Görüntüleyici Kızılötesi) Güdümlü MAM-T ve TV Güdümlü MAM-L mühimmatları ile atış testi yapıldı. Testler başarılı şekilde tamamlandı.



Kazer güdümlü mini akıllı mühimmatlar sayesinde bulut üstü vuruş kabiliyeti elde ediliyor. MAM-T IIR ve MAM-L TV; gece ve gündüz, her hava koşulunda, her görev tipine uygun olarak, her tip hedef için çok hassas güdümlü yapısı ve uygun maliyeti ile dikkat çekiyor.

Roketsan MAM-T IIR özellikleri

Görüntülü kızılötesi arayıcı başlık

RF veri bağı

50+ km azami menzil

100kg ağırlık

70kg harp başlığı

Roketsan MAM-L TV özellikleri

TV arayıcı başlık

RF veri bağı

25+ km azami menzil

22kg ağırlık

10kg harp başlığı

