ASELSAN’ın ‘Mobil Röntgen Cihazı’ hizmete alındı

Tam Boyutta Gör ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği ‘Mobil Dijital Röntgen Cihazı’ (ADR-M100), ilk kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kullanıma alındı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’ni ziyaret etti. Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü.

Seri üretime hazır

‘Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Mobil Dijital Röntgen Cihazını ülkemize kazandırdık’ diyen ASELSAN Genel Müdürü Akyol, açıklamasında şunları söyledi:

“Böylesine anlamlı bir günde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeni bir başarı hikayesine daha imza attık. Türkiye’nin sayılı üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesine, Mobil Röntgen Cihazımızı kazandırdık. Cihazın geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN mühendislerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimize, klinik çalışmalarda katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil ve Radyoloji Bölümünden hocamız Prof. Dr. Ruhi Onur’a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacettepe bu ürünün sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi. Hocalarımız ürünün tasarım aşamasında çok değerli katkılar verdiler. ASELSAN olarak Türk ordusunun hizmetindeydik, artık sağlık ordumuzun da hizmetindeyiz. Bizim savunma alanında çok başarılı ürünler çıkarmamızda ordumuzla yakın ilişkimiz çok etkili olmuştur. Aynı iş birliğini sağlık camiası ile de kurmuş olmamız bizim için çok değerli. Sağlık sektöründe, çizdiğimiz yol haritasına uygun şekilde milli sistemler geliştirerek, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olan cihazımızı, seri üretime hazır hale getirdik. Türkiye Yüzyılı'na armağan ettiğimiz Mobil Röntgen Cihazının pazara girişine yönelik faaliyetlere de başladık. Mobil Röntgen Cihazımız, radyoloji ünitesine gidemeyecek hastalarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. Seyyar hareket etme fonksiyonuna sahip olan cihaz, hastanelerde yeni bir dönemi başlatacak. Sağlık personelinin ve hastaların neye ihtiyacı olduğunu en iyi hocalarımız biliyor. Onların bilgileriyle ASELSAN mühendisliği buluşunca ortaya çok iyi bir ürün çıktı. Savunma sanayindeki engin bilgi birikimimizle sağlık alanında ileri teknolojiye sahip ürünler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarla her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe ulaştık. Tüm imkanlarımızla, sahada güvenlik güçlerimizin, sivil alanda da milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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Klinik kullanıma başladı

İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde kullanılan cihaz, klinik kullanıma başlayan cihaz, seri üretime hazır hale getirildi.Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32 kilovatlık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor. Tanıtım ve pazara girişe yönelik faaliyetlerine başlanan Mobil Röntgen Cihazı, ASELSAN’ın özgün tasarımıyla geliştirildi. CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkat çekiyor. Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü elde edebiliyor, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor. ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale geldiği için, görüntüler hızlıca alınabiliyor.

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