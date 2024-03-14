ASELSAN’ın ‘Mobil Röntgen Cihazı’ hizmete alındı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’ni ziyaret etti. Akyol, ziyaret sırasında Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Servisinde ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazının kullanım demonstrasyonunu yerinde gördü.
Seri üretime hazır
‘Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde Mobil Dijital Röntgen Cihazını ülkemize kazandırdık’ diyen ASELSAN Genel Müdürü Akyol, açıklamasında şunları söyledi:
“Böylesine anlamlı bir günde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeni bir başarı hikayesine daha imza attık. Türkiye’nin sayılı üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesine, Mobil Röntgen Cihazımızı kazandırdık. Cihazın geliştirilmesinde emeği geçen ASELSAN mühendislerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibimize, klinik çalışmalarda katkı sağlayan Hacettepe Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil ve Radyoloji Bölümünden hocamız Prof. Dr. Ruhi Onur’a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hacettepe bu ürünün sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi. Hocalarımız ürünün tasarım aşamasında çok değerli katkılar verdiler. ASELSAN olarak Türk ordusunun hizmetindeydik, artık sağlık ordumuzun da hizmetindeyiz. Bizim savunma alanında çok başarılı ürünler çıkarmamızda ordumuzla yakın ilişkimiz çok etkili olmuştur. Aynı iş birliğini sağlık camiası ile de kurmuş olmamız bizim için çok değerli. Sağlık sektöründe, çizdiğimiz yol haritasına uygun şekilde milli sistemler geliştirerek, dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olan cihazımızı, seri üretime hazır hale getirdik. Türkiye Yüzyılı'na armağan ettiğimiz Mobil Röntgen Cihazının pazara girişine yönelik faaliyetlere de başladık. Mobil Röntgen Cihazımız, radyoloji ünitesine gidemeyecek hastalarımıza büyük bir kolaylık sağlayacak. Seyyar hareket etme fonksiyonuna sahip olan cihaz, hastanelerde yeni bir dönemi başlatacak. Sağlık personelinin ve hastaların neye ihtiyacı olduğunu en iyi hocalarımız biliyor. Onların bilgileriyle ASELSAN mühendisliği buluşunca ortaya çok iyi bir ürün çıktı. Savunma sanayindeki engin bilgi birikimimizle sağlık alanında ileri teknolojiye sahip ürünler geliştiriyoruz. Bu çalışmalarla her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojik üstünlüğe ulaştık. Tüm imkanlarımızla, sahada güvenlik güçlerimizin, sivil alanda da milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”
Klinik kullanıma başladı
İlk olarak Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesinde kullanılan cihaz, klinik kullanıma başlayan cihaz, seri üretime hazır hale getirildi.Motorize hareket özelliği bulunan ADR-M100 Mobil Dijital Röntgen Cihazı, 32 kilovatlık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor. Tanıtım ve pazara girişe yönelik faaliyetlerine başlanan Mobil Röntgen Cihazı, ASELSAN’ın özgün tasarımıyla geliştirildi. CE sertifikasına sahip olan cihaz, ASELSAN’ın ilk medikal görüntüleme ürünü olarak dikkat çekiyor. Cihaz, düşük dozlarla yüksek görüntü elde edebiliyor, hareketli dikey ve yatay kolları sayesinde çok rahat bir şekilde yönlendirilebiliyor. ASELSAN Mobil Röntgen Cihazı, acil çekim durumlarında sistem açılır açılmaz çekim yapmaya hazır hale geldiği için, görüntüler hızlıca alınabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.