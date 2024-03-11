Türkiye'nin ilk otonom sualtı aracı ASELSAN DERİNGÖZ, göreve hazır!

Tam Boyutta Gör ASELSAN’ın savunma sanayi alanındaki geliştirmeleri hız kesmeden devam ediyor. ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk Otonom Sualtı Aracı DERİNGÖZ’ün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı. ASELSAN’ın, su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki DERİNGÖZ’ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN DERİNGZ testleri tamamladı

DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, sahip olduğu özellikleriyle kendisinden söz ettirecek gibi görünüyor. DERİNGÖZ, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatılmış durumda.

Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı olan DERİNGÖZ su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye’nin denizlerde hakimiyetini genişletecek.

Tam Boyutta Gör ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen DERİNGÖZ’ün, su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanıyor. DERİNGÖZ’ün bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

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600 metre derinlikte çalışma yeteneğine sahip olan DERİNGÖZ, modüler sistem mimarisiyle dikkat çekiyor. Kablosuz haberleşme imkanı olan DERİNGÖZ’ün, ihtiyaca göre artırılabilir faydalı yük konfigürasyonları bulunuyor. DERİNGÖZ’ün, maksimum 5.5 knots hız ve 3 knots tarama hızıyla Mavi Vatan’da Türkiye’ye büyük bir güç çarpanı oluşturması bekleniyor.

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