ASML, Avrupa'nın en değerli şirketi oldu: Piyasa değeri rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Hollandalı çip ekipmanı devi ASML, 3 Haziran Çarşamba günü kapanışta 668 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Avrupa tarihinin en değerli şirketi unvanını elde etti. Şirket böylece, Haziran 2024'te ilaç devi Novo Nordisk tarafından kırılan 650 milyar dolarlık rekoru geride bıraktı.

ASML hisselerindeki yükseliş, yatırım bankaları JPMorgan Chase ve Morgan Stanley'in yayımladığı olumlu analiz raporlarının ardından hız kazandı. Her iki kurum da şirket için hedef fiyatlarını artırırken, ASML'nin piyasanın tahmin ettiğinden çok daha fazla EUV litografi makinesi üretebileceğini savundu.

EUV üretim kapasitesi beklentileri aştı

JPMorgan analisti Sandeep Deshpande, ASML'nin ek üretim tesisi yatırımı yapmadan 110'dan fazla Low-NA EUV sistemi teslim edebileceğini belirtti. Bu rakam, yatırımcıların uzun süredir üst sınır olarak gördüğü yaklaşık 90 ünitenin oldukça üzerinde bulunuyor.

ASML, gelişmiş çip üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerinin dünyadaki tek tedarikçisi konumunda. Şirketin ekipmanları, TSMC, Samsung Electronics ve Intel gibi üreticiler tarafından en ileri üretim süreçlerinde kullanılıyor.

Yapay zeka patlamasının merkezinde yer alıyor

ASML'nin üretim kapasitesi, özellikle yapay zeka sektörünün büyümesi nedeniyle kritik önem taşıyor. Günümüzde yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için kullanılan en gelişmiş işlemcilerin üretiminde ASML'nin EUV tarayıcılarından geçmeyen neredeyse hiçbir silikon yonga bulunmuyor.

Morgan Stanley ise şirketin Nisan ayında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında duyurduğu genişleme planlarına dikkat çekti. Buna göre ASML, Eindhoven'daki Brainport Industries Campus'ta yeni bir üretim tesisi kuracak ve inşaatın 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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Her ne kadar ASML bugün fiilen tekel konumunda olsa da, bu üstünlüğü uzun vadede garanti altında değil. ABD merkezli girişim Substrate, parçacık hızlandırıcısı tabanlı X-ışını litografi teknolojisi geliştirmek için 100 milyon dolar yatırım topladı. Şirket, gelecekte 2 nm seviyesindeki üretimi mevcut EUV teknolojisine göre çok daha düşük maliyetle gerçekleştirebileceğini iddia ediyor.

Öte yandan Canon ticari nanoimprint litografi sistemlerini piyasaya sürerken, Nikon da alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Çin'de ise ASML ekipmanlarına olan bağımlılığı azaltmaya yönelik çeşitli teknolojik girişimler sürüyor.

Kısa vadede rakip çıkması beklenmiyor

Buna rağmen uzmanlar, rakip teknolojilerin kısa vadede ASML'nin yüksek hacimli çip üretimindeki hakimiyetini sarsmasını beklemiyor. Şirketin EUV sistemlerinin fiyatı yaklaşık 235 milyon dolardan başlarken, Intel'in geçtiğimiz yıl kurduğu High-NA EXE:5200B sistemi yaklaşık 380 milyon dolara mal oluyor.

ASML CEO'su Christophe Fouquet de geçtiğimz ay yaptığı açıklamada rakiplerin önünde hala çok büyük teknik engeller bulunduğunu vurguladı. Fouquet, böyle bir teknolojiyi geliştirmek istemek ile bunu ticari ölçekte başarıyla hayata geçirmek arasında büyük fark olduğunu belirterek, sıfırdan başlanıldığında karşılaşılan zorlukların son derece büyük olduğunu ifade etti.

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