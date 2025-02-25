Intel, ASML’nin son nesil High NA makinesiyle çip üretmeye başladı

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Tam Boyutta Gör Intel, ASML Holding tarafından geliştirilen yeni nesil yüksek sayısal açıklıklı (High NA) litografi makinelerinin fabrikalarında üretime geçtiğini ve ilk verilerin önceki modellere kıyasla daha güvenilir olduğunu açıkladı.

San Jose, Kaliforniya’da düzenlenen bir konferansta konuşan Intel’in kıdemli baş mühendislerinden Steve Carson, firmanın bu makinelerle yalnızca bir çeyrekte 30.000 adet wafer ürettiğini belirtti. Waferlar, binlerce işlemci çipi içerebilen büyük silikon yonga plakalardır.

Intel, High NA’de öncü

Geçtiğimiz yıl ASML'nin yeni makinelerini teslim alan ilk çip üreticisi olan Intel, bu adımla çip üretiminde rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Geçmişte aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerinin benimsenmesinde rakiplerinin gerisinde kalan şirket, bunun sonucunda Tayvan merkezli TSMC’ye liderliği kaptırmıştı.

Önceki nesil EUV makinelerinin üretim aşamalarında yaşadığı güvenilirlik sorunları nedeniyle tam kapasite üretime geçmesi yedi yıl süren Intel, yeni High NA makinelerinin önceki nesillere göre iki kat daha güvenilir olduğunu söylüyor. Carson, “Wafer üretimini istikrarlı bir hızda gerçekleştiriyoruz ve bu, platform için büyük bir avantaj” dedi.

Yeni ASML makineleri, çiplerin üzerindeki mikro devreleri ışık huzmeleriyle basarak üretimi hızlandırıyor. Üstelik önceki nesil makinelerle aynı işi yapmak için daha az aşamaya ihtiyaç duyuyor. Intel’in ilk testlerine göre, High NA makineleri önceki modellerin üç kez tekrar ederek gerçekleştirdiği işlemi tek bir aşamada tamamlayabiliyor. Bu durum üretim süresini ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Bu makinelerin önceki EUV makinelerinden 2 kattan daha pahalı olduğunu da belirtelim.

Kritik an geldi çattı: Intel, 18A üretim sürecinin hazır olduğunu 2 gün önce eklendi

Intel, yeni nesil üretim teknolojisi olarak tanımladığı 18A sürecini bu makinelerle desteklemeyi ve yıl sonuna kadar yeni nesil PC çiplerinin seri üretimine başlamayı planlıyor. Intel'in yeni nesil dizüstü işlemcileri Panther Lake ve sunucu sınıfı Clearwater Forest CPU'larının bu süreçle üretileceği belirtiliyor. Her iki ürünün de 2025 bitmeden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bir sonraki üretim süreci olan 14A teknolojisini de bu makinelerle tam kapasite üretime taşımayı hedefliyor. Ancak, bu yeni sürecin seri üretime ne zaman geçeceği konusunda net bir tarih paylaşılmadı.

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Intel, ASML’nin son nesil araçlarıyla çip üretmeye başladı