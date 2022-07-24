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    ASRock oyuncu monitör pazarına giriyor

    Dünyaca ünlü bileşen üreticisi ASRock şimdi de oyuncu monitörü pazarına el atıyor. Biri performans diğer maliyet odaklı iki monitör modeli çıkış için gün sayıyor. 
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    ASRock Phantom
    Tam Boyutta Gör

    Temelinde bir anakart üreticisiyken önce bilgisayar bileşenleri pazarına ardından da ekran kartı pazarına adımını atan ASRock şimdi de oyuncu monitörleri pazarına giriş yapacak. İlk iki model sertifika onaylarında görüldü.

    ASRock Phantom oyuncu monitörleri

    ASRock Phantom markası altında kayıtları yapılan iki monitörden ilki ASRock PG34WQ15R. 34 inçlik 3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan monitör VA panel kullanıyor. DisplayPort ile 165Hz tazeleme hızına ulaşan ürün AMD FreeSync Premium ile yırtılmaların da önüne geçiyor.

    ASRock PG27FF monitör ise biraz daha maliyet odaklı. 27 inçlik IPS panelinde Full HD çözünürlük sunan ürün hem HDMI hem de DP üzerinden 165Hz verebiliyor. Yine FreeSync Premium özelliği tercih edilmiş.

    Halen sertifika sürecinde olduğu için ilk ASRock oyuncu monitörleri ne zaman satışa sunulacak, hangi özelliklere sahip olacak ve hangi fiyat etiketlerini taşıyacak bilinmiyor ancak yıl bitmeden bir tanıtım bekleniyor.

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