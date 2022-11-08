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    ASRock’tan Sonic lisanslı anakart

    Sonic Frontiers oyununun şerefine ASRock sınırlı sayıda tematik bir anakart hazırladı. ASRock Z790 PG SONIC anakart modeli animasyonlu ekranı ile dikkat çekiyor. 
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    ASRock Z790 PG SONIC anakart Tam Boyutta Gör
    Anakart modellerinde eğlence odaklı oyun karakterlerinin lisansını görmek pek karşılaştığımız bir şey değil. ASRock son dönemde popüler olan Sonic the Hedgehog karakterini anakartlarına dahil ediyor.

    ASRock Z790 PG SONIC anakart

    SEGA’dan Sonic The Hedgehog lisanlı ASRock Z790 PG SONIC anakart modeli Sonic Frontiers oyununa özel geliştirilmiş. Anakartın bağlantı bölümünde Sonic karakterinin ikonik yüzüğü 16-bitlik bir şekilde animasyonlar gösteriyor. En ilgi çekici detay bu diyebiliriz. RAM slotlarının altında da beyaz ağırlıklı Sonic logosu görünüyor. Devre kartının arka kısmında ise tam boy Sonic karakteri ve yazısı bulunuyor. Yine UEFI BIOS açılışı da Sonic temasına sahip.

    Sonic karakterinin hızı anakartta da kendisine yer buluyor. PCI-Express 5.0 ve M.2 PCI-Express 5.0 M.2 yüksek hız için tercih edilmiş. Killer E3100G 2.5G Ethernet bağlantısı, 20 Gbps USB Type-C bağlantısı ve ASRock’ın patent başvurusu yapılmış yüksek hızlara çıkabilen Lightning Gaming portları da yerini alıyor.

    SteelSeries imzalı Nahimic Audio, 14+1+1 Dr.MOS VRM ile LGA1700 işlemcilerin potansiyelini açığa çıkarabilme, VRM ısı dağıtıcı, 2oz bakır devre kartı anakartın özellikleri arasında. Henüz anakartın fiyatı açıklanmadı.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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