ASRock’tan Sonic lisanslı anakart

Tam Boyutta Gör Anakart modellerinde eğlence odaklı oyun karakterlerinin lisansını görmek pek karşılaştığımız bir şey değil. ASRock son dönemde popüler olan Sonic the Hedgehog karakterini anakartlarına dahil ediyor.

ASRock Z790 PG SONIC anakart

SEGA’dan Sonic The Hedgehog lisanlı ASRock Z790 PG SONIC anakart modeli Sonic Frontiers oyununa özel geliştirilmiş. Anakartın bağlantı bölümünde Sonic karakterinin ikonik yüzüğü 16-bitlik bir şekilde animasyonlar gösteriyor. En ilgi çekici detay bu diyebiliriz. RAM slotlarının altında da beyaz ağırlıklı Sonic logosu görünüyor. Devre kartının arka kısmında ise tam boy Sonic karakteri ve yazısı bulunuyor. Yine UEFI BIOS açılışı da Sonic temasına sahip.

ASRock ilginç ekranını duyurdu 5 gün önce eklendi

Sonic karakterinin hızı anakartta da kendisine yer buluyor. PCI-Express 5.0 ve M.2 PCI-Express 5.0 M.2 yüksek hız için tercih edilmiş. Killer E3100G 2.5G Ethernet bağlantısı, 20 Gbps USB Type-C bağlantısı ve ASRock’ın patent başvurusu yapılmış yüksek hızlara çıkabilen Lightning Gaming portları da yerini alıyor.

SteelSeries imzalı Nahimic Audio, 14+1+1 Dr.MOS VRM ile LGA1700 işlemcilerin potansiyelini açığa çıkarabilme, VRM ısı dağıtıcı, 2oz bakır devre kartı anakartın özellikleri arasında. Henüz anakartın fiyatı açıklanmadı.

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ASRock Z790 PG SONIC anakart tanıtıldı: İşte özellikleri