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    Assassin’s Creed Shadows için yeni fragman paylaşıldı

    Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed Shadows için yepyeni bir teknoloji fragmanı paylaşıldı. Yakın tarihte tekrar ertelenen oyun önümüzdeki Mart ayında geliyor.
    Assassin’s Creed Shadows için yeni fragman paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Shadows, bildiğiniz gibi daha çıkmadan tartışmaların odağı haline geldi. Bu süreçte ise Mart 2025 ertelenen oyunun Assassin’s Creed serisine soluk getirmesi bekleniyor. Son olarak dün akşam düzenlenen State of Play etkinliğinde Assassin's Creed Shadows için yepyeni bir fragman paylaşıldı.

    Assassin’s Creed Shadows için yeni fragman paylaşıldı

    Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Üstelik Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor.

    Yeni videoda ise, Anvil Motoru ile geliştirilen bulunacak teknolojilere göz atıyoruz. Buna göre Assassin's Creed Shadows, dinamik mevsimler, çevresel yıkım, dinamik rüzgar ve çevresel parçacıklar, ışın izlemeli küresel aydınlatma ve yansımalar içerecek. Ayrıca PC oyuncuları için sınırsız kare hızı, Ultra geniş çözünürlük desteği, dinamik çözünürlük ölçekleme desteği, oyun içi kıyaslama aracı, detaylı özelleştirme seçenekleri mevcut olacak.

    Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?

    Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi Mart 2025 olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon  işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.

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