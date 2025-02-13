- Assassin’s Creed Shadows için yeni fragman paylaşıldı
- Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
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Assassin’s Creed Shadows için yeni fragman paylaşıldı
Kaçıranlar için Assassin's Creed: Shadows, Japonya'da geçen ve seride ikili kahramana sahip son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, samuray Yasuke ile shinobi suikastçı Naoe arasında seçim yapma imkânına sahip olacak. Üstelik Ubisoft, oyun içinde zaman geçtikçe mevsimlerin değişmesi, sadece görüş hattı ve yükseklik yerine gizlilik unsurları için gölgelerin kullanılması gibi seriye yeni özellikler de getiriyor.
Yeni videoda ise, Anvil Motoru ile geliştirilen bulunacak teknolojilere göz atıyoruz. Buna göre Assassin's Creed Shadows, dinamik mevsimler, çevresel yıkım, dinamik rüzgar ve çevresel parçacıklar, ışın izlemeli küresel aydınlatma ve yansımalar içerecek. Ayrıca PC oyuncuları için sınırsız kare hızı, Ultra geniş çözünürlük desteği, dinamik çözünürlük ölçekleme desteği, oyun içi kıyaslama aracı, detaylı özelleştirme seçenekleri mevcut olacak.
Assassin's Creed Shadows ne zaman çıkacak?
Assassin's Creed Shadows çıkış tarihi Mart 2025 olarak belirlendi. Oyun, PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox Series X|S, PS5, Apple silicon işlemcili Mac'ler ve Amazon Luna platformuna çıkıyor. Ubisoft Plus Premium aboneliğe sahip olanlar da oynayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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