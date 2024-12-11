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Tam Boyutta Gör Ubisoft Quebec tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed Shadows, bildiğiniz gibi daha çıkmadan tartışmaların odağı haline geldi. Bu süreçte ise Şubat 2025 ertelenen oyunun Assassin’s Creed serisine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Son olarak beklenen yapımdan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Assassin’s Creed Shadows’tan yeni oynanış videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için Assassin’s Creed Shadows, Samuray Yasuke ve kadın shinobi Naoe olmak üzere oyunculara iki farklı kahramanın kontrolünü sunacak. Paylaşılan video ise, oyunun dövüş mekaniklerine erken bir bakış fırsatı sunuyor. Buna göre dövüş sistemi, oynadığınız kahramana ve kullandığınız silaha göre değişiyor olacak.

Oyunda her iki karakterin hızlı ve ağır saldırına ek olarak, Postür Saldırıları mekaniği de bulunacak. Böylece düşmanların gardını kırabiliyor ve maksimum hasar verebiliyoruz. Ayrıca tipik beceri ve yetenek mekaniklerinin yanı sıra, durdurulamaz saldırılar ve savunma eylemleri gibi bilindik savaş hareketleri de Shadows ile geri dönüyor.

Yukarıda belirttiğimiz gibi Assassin’s Creed Shadows,oyuncuları feodal Japonya’ya götürecek ve Samuray Yasuke ve kadın shinobi Naoe’yi kontrol edeceğiz. Bu noktada siyahi Samuray Yasuke’nin aylardır tartışma konusu olduğunu ve oyunun sürpriz şekilde ertelendiğini belirtmek gerekiyor. Ubisoft, bu bekleyiş sürerken pek çok stüdyosunu kapatmak zorunda kaldı ve yüzlerce çalışanını da işten çıkardı.

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Dahası şirketin geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Star Wars Outlaws da beklentileri karşılayamadı. Dolayısıyla Assasin's Creed Shadows, belki de şirketin son şansı olacak.

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Assassin’s Creed Shadows’tan yeni oynanış videosu paylaşıldı