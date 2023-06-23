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    Astor Şarj, istasyon ağını Siemens'in 300 kW'lık cihazlarıyla güçlendiriyor

    Astor Şarj, Siemens Türkiye’den 170 adet Sicharge D-300kW ve 30 adet de Sicharge D-180kW olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi satın aldı.      
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    Astor Şarj ve Siemens'ten 200 adetlik şarj ünitesi anlaşması Tam Boyutta Gör
    Siemens Türkiye ve Astor Enerji’nin elektrikli şarj istasyon ağı markası Astor Şarj, elektrik araç şarj ünitesi konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Astor Şarj, Siemens Türkiye’den 170 adet Sicharge D-300kW ve 30 adet de Sicharge D-180kW olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi satın aldı.

    Şarj süresini 15 dakikaya kadar indirebiliyor

    Siemens elektrikli araç şarj ünitesi Sicharge D, 24 inç dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu kullanımıyla fark yaratıyor. Kullanıcılar ödemeyi cihaz üzerinde QR kod okutarak aplikasyon üzerinden kolaylıkla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Dinamik Yük Paylaşımı ile aynı anda 2 aracı hızlı şarj edilebilme imkânı sunan şarj ünitesi, güvenilir şarj sunmanın yanı sıra yüksek koruma sınıflı istasyonlar ile uzun süre güvenli altyapı imkânı sağlıyor. Farklı LED aydınlatmaları ile durum bildirimi gibi ayırt edici özelliğe sahip Sicharge D şarj ünitesi 400A kabloları sayesinde160 kW’tan 300 kW’a kadar desteklenmesi ile şarj süresini 15 dakikaya kadar indirebiliyor.

    “Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyon altyapısını geliştireceğiz”

    Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, iş birliği hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “Ülkemizde 10 yıl içinde trafikte olan elektrikli araç sayısının 2,5 milyon olması bekleniyor. Elektrikli araç dönüşümüyle beraber altyapının oluşturulması da büyük önem taşıyor. Biz de Astor Şarj markamız ile Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonları altyapısını geliştirmek için önemli bir adım attık. Özellikle hızlı şarj dediğimiz DC şarj istasyonlarının kurulumu için elektrik kurulu güç artışı gerekiyor.

    Astor Enerji olarak köklü tecrübe ve deneyimimizle güç artışını sağlayacak kapasiteye sahibiz. Siemens Türkiye ile yaptığımız iş birliği, elektrikli araç sahiplerine güvenli, hızlı ve kolay şarj imkânı sunacak. Ayrıca bu anlaşma, ülkemizin enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler konusundaki hedeflerine de katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 5 saat önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 9 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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