Waymo, robotaksi hizmetlerinde 20 milyon yolculuğa ulaştı

Tam Boyutta Gör Waymo, tam otonom araçlarıyla gerçekleştirdiği yolculuk sayısında 20 milyon eşiğini aştığını duyurdu. Şirketin kamuya açık olarak sunduğu sürücüsüz robotaksi hizmetleri kapsamında ulaşılan bu rakam, ticari otonom taşımacılığın ölçeklenme hızını da net şekilde ortaya koyuyor.

Şirket, gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi. Waymo, paylaşımda, yolcuların duyduğu güvene dikkat çekilerek 20 milyon kez tercih edilmenin arkasındaki kullanıcı desteğine teşekkür etti. Açıklamada bu yolculukların tamamının sürücüsüz ve tam otonom olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

7 ayda 10 milyon yolculuk eklendi

Waymo’nun yolcu sayısındaki artış ise ivmesini sürdürüyor. Şirket, mayıs ayında 10 milyonuncu yolculuğa ulaştığını açıklamıştı. Bundan önce, 5 milyon yolculuktan 10 milyona yalnızca 5 ayda çıkılmıştı. Son açıklanan verilerle birlikte Waymo, 7 ayda yolculuk sayısını ikiye katlayarak 20 milyon seviyesini geçti. Yılın ilk döneminde 5 milyon yeni yolculuk 5 ayda eklenirken, sonraki süreçte 10 milyonluk artışın 7 ayda gerçekleşmesi operasyonların mutlak ölçekte büyüdüğünü gösteriyor.

Bu gelişme, robotaksi hizmetlerinin genel seyrine ilişkin daha geniş bir tabloya da işaret ediyor. On yıl önce bilim kurgu olarak görülen sürücüsüz taksiler 2025 itibarıyla ABD’nin büyük şehirlerinde ve Asya’nın bazı bölgelerinde ücretli yolcular için yaygın bir ulaşım alternatifi haline gelmiş durumda. Alphabet bünyesindeki Waymo, ABD robotaksi pazarında lider konumda bulunurken, Tesla ve Amazon’a ait Zoox da 2025 yılında hizmetlerine bazı şehirlerde başladı. Çin pazarında ise Baidu’ya ait Apollo Go öne çıkan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

2026’da daha da büyüyecek

Waymo gibi hizmetler kullanım alışkanlıklarında da değişime yol açıyor. Bazı aileler, gençleri okula ve etkinliklere Waymo araçlarıyla gönderirken özellikle kadın yolcular sürücüsüz araçların sunduğu mahremiyet ve sürücüsüz deneyimi olumlu değerlendiriyor.

Operasyonel olarak Waymo, bugün Austin, San Francisco Körfez Bölgesi, Phoenix, Atlanta ve Los Angeles olmak üzere beş pazarda halka açık robotaksi hizmeti sunuyor. Şirket, kısa süre önce haftalık yaklaşık 450 bin ücretli yolculuğu geride bıraktı. Waymo, 2026 yılı için agresif bir genişleme planı da açıkladı. Şirketin hedeflediği yeni pazarlar arasında Dallas, Denver, Detroit, Houston, Las Vegas, Miami, Nashville, Orlando, San Antonio, San Diego ve Washington yer alıyor. Ayrıca Londra, Waymo’nun 2026’da faaliyete geçmeyi planladığı ilk yurt dışı hizmet bölgesi olacak. New York ve Tokyo’da ise test sürüşleri sürüyor.

